非投等債 吸引力十足

中東地區爆發衝突，連帶使股債市出現重挫。法人指出，只要地緣政治衝突範圍沒有擴大、時間沒有拉長，對債券報酬影響就應回歸經濟基本面及央行利率政策走向考量，而天期偏短的非投資等級債，在利率風險較低與殖利率優勢雙重支撐下，較其他債種展現抗跌追漲的競爭力。

凱基美國非投等債預定基金經理人鄭翰紘表示，回顧近年兩次地緣政治衝突：俄烏戰爭發生後六個月，彭博美國投資級公司債指數下跌逾7%，彭博美國公債指數下跌逾6%，反觀鎖定BB&B級非投等債指數，跌幅僅3%。

各債種票息率與波動度比較

而在以巴衝突發生後六個月，美國投資級公司債上漲6.4%，美國公債上漲2.9%，反觀BB&B級非投資等級債券指數則上漲6.5%，顯示信評相對高、純粹投資美國、天期偏短的非投資等級債，在利率風險較低與殖利率優勢雙重支撐下，得以抵禦地緣政治風險及貨幣政策不明朗影響，較其他債種展現抗跌追漲的競爭力。

台新策略優選總回報非投資等級債券基金經理人李怡慧表示，目前市場對於聯準會的預期仍在調整中，債市因而趨於震盪，但目前普遍共識是，下半年將展開降息動作，對非投資等級債為長多，目前多數非投資等級債券價格在大幅修正後，逢低買點浮現。

現階段非投資等級債市場殖利率來到歷史上高水準，非常具有吸引力，高殖利率足以補償風險損失，是很好的進場點位。

此外，目前違約率尚未拉升，但債券價格已經被過度拋售，建議逢低布局基本面佳的公司債。

凱基投信指出，美國降息列車發車時間一延再延，債券選擇建議回歸性價比，減少利率風險的衝擊，觀察凱基美國非投等債ETF所追蹤的彭博美國企業非投資等級1-5年債券指數，以6.3%的票息率，與新興非投資等級債並列第一，領先歐洲非投資等級債的4.6%、美國公債的2.7%。

而從代表風險性的波動度來看，美國企業非投資等級債6.6%，也遠低於歐洲非投資等級債的9.1%、新興非投資等級債的10.7%，僅略高於美國公債的5.8%。