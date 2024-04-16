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台股高息商品 超人氣

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導

台灣人瘋高息，根據集保結算所統計，ETF受益人前五大已全數為高股息商品，依序為國泰永續高股息122萬人、元大高股息102萬人、元大台灣價值高息92萬人、群益台灣精選高息75萬人、復華台灣科技優息64萬人，其中，復華台灣科技優息以460人之差在上周超車元大台灣50，坐上第五大。

反映國人對現金流的需求，台股高股息ETF成長更加迅速，至12日當周投資人數達579萬人新高，占台股ETF比重來到72%，突顯台股投資人持續從存個股轉向存ETF的結構性變化，進入透過ETF存股領息的資產配置時代。

此現象同步吸引彭博等國際機構關注，分析師Eric Balchunas於社群平台X（原Twitter）表示，高股息所觸發的台灣ETF市場成長相當驚人，速度可望超越全球多檔知名ETF，將是全球ETF發展的一大里程碑；另一位彭博分析師Rebecca Sin亦預測，未來兩年內亞洲ETF市場將超越歐洲。

國泰投信ETF研究團隊建議，投資高股息ETF有三大點要注意，第一，不能只單看殖利率或配息次數，要留意總報酬，因配息率並不代表ETF的報酬率，如果沒有填息，再高的配息其實也沒有帶來實質的報酬，而ETF配息率是否合理，可觀察台股符合自身現金流需求，反而更為重要。

第二，重視ETF的持股內容，要長期存股，市值大小、產業配置均衡就很重要，市值大的公司其穩定性較高、具有良好的流動性，反觀若聚焦中小型股，又只單押單一產業，波動較大；更進階來看，若ETF持有過多流動性不夠的個股，當ETF必須進行持股調整時，還會造成ETF的「隱性成本」。

第三，留意ETF的周轉率、費用率，目前有部分ETF，是以大量換股的方式，使帳面配息率提高，但卻沒有實質的參與到持股填息的過程，造成ETF成本徒增，費用率上升，其實是投資的硬傷。

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