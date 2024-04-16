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外資賣亞股 台股失血

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導
外資上周在新興亞股最愛印度，買超逾14億美元，其次是南韓的10億美元；賣超則以台股的4.2億美元失血最多。 聯合報系資料庫
外資上周在新興亞股最愛印度，買超逾14億美元，其次是南韓的10億美元；賣超則以台股的4.2億美元失血最多。 聯合報系資料庫

外資上周在新興亞股最愛印度，買超逾14億美元，其次是南韓的10億美元；賣超則以台股的4.2億美元失血最多，其他都不到1億美元。亞股上周漲跌互見，以台股漲1.9%最強，其次是越南的1.7%、泰國的1.5%，但南韓及菲律賓都跌1.1%以上。

今年以來，外資對新興亞股買超以南韓143.3億美元最多，接著是台股的41.4億美元；賣超則以泰國的16.6億美元最重，再來是越南的5.1億美元。今年以來，新興亞股以台股漲14%最強，再來是越南的7.6%、馬來西亞的6%，但泰國跌1.3%最弱。

外資在新興亞洲主要股市買賣超 圖／經濟日報提供
外資在新興亞洲主要股市買賣超 圖／經濟日報提供

群益印度中小基金經理人林光佑表示，印度保持經濟高速成長，根據彭博最新預估，印度今年經濟成長率可望達7%。此外，印度企業今年獲利年增率仍將有雙位數，且印度持續享有政策紅利的加持，國際大廠先後擴大在印度的投資或啟動相關技術合作。印度基本面、獲利面、政策面都具備，後市持續看多。

台股昨（15）日下殺，但仍站穩2萬點。PGIM保德信新世紀基金經理人廖炳焜指出，中東情勢不確定性升高，導致上周道瓊跌破季線，那斯達克及費城半導體指數跌破月均線。但台股2萬點仍有強力支撐，只要這波回檔不跌破，仍以偏多看待，本周左右台股的因素包括晶圓龍頭大廠法說、美股財報。

在台股產業方面，安聯投信台股團隊指出，半導體整體持續好轉，其中先進製程動能又優於成熟製程，將挹注人工智慧（AI）伺服器產業第3季營收；車用電子族群目前仍面臨庫存調整逆風，預計上半年可調整完成；矽智財與客製化晶片遇到短線獲利了結的賣壓，但長線基本面未改變，雲端大廠持續投入自研晶片、成長能見度仍佳。

越南股市跌深反彈。中國信託越南機會基金經理人張晨瑋分析，越南國家證監會與富時羅素、摩根士丹利共組工作小組，針對越南升級新興市場所準備的草案修正、資訊揭露及交易系統等進行討論，獲得正面回饋，同時也顯示越南政府的決心，激勵銀行及證券股漲勢，重新提振股市的低迷氣氛。

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