美相關基金 進場時機到

輝達在GTC大會中秀出AI更美好的前景，激勵美國科技股不斷走高。AI的硬體製造商獲利成長的持續性，有望優於市場預期，而雲端平台或軟體公司，AI相關獲利的貢獻在2025年後會更加明顯，整體科技股多頭延續，近期回檔反而提供投資人進場機會，建議可定期定額投資美國科技型基金。

根據Lipper統計境內外美國股票基金，今年來截至4月11日，瀚亞美國高科技基金以27.6%遙遙領先，群益美國新創亮點、國泰美國ESG基金分別以16.7%、16.3%居第二位與第三位。

瀚亞美國高科技基金經理人林元平表示，券商分析師對人工智慧需求的可持續性、半導體循環周期、及先進封裝與關鍵元件（如CoWoS、HBM）的瓶頸抱持相對謹慎的態度。

惟加速運算處理器主要業者AMD對AI前景抱持相當樂觀的態度，預估資料中心AI半導體的潛在市場規模，2023年至2027年的年增複合成長率（CAGR）將從50%躍升至70%，相關預估值遠高於券商分析師預期。

群益美國新創亮點基金經理人向思穎指出，觀察聯準會（Fed）近期對市場的態度，預期不會造成股市大幅下跌，因為Fed仍然有意進行預防性降息。

許多投資人一直在等股市回檔，而最近的CPI數據可能正好提供了一個回檔的理由，此波股市的調整將可為投資人提供進場的契機。

在美股投資方面，科技題材仍持續看好，尤以AI相關仍持續受矚目，故在需求與商機蓬勃發展之下，成長前景仍可期待。