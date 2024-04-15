台股基金 長線閃金光

美國聯準會10日公布3月會議紀錄顯示，部分Fed官員雖對通膨恐居高不下感到不安，但幾乎一致認為今年內降息並無不當，官員同時也達成放慢縮表步調的共識，縮表幅度傾向減半。雖然聯準會降息時程未定，然因經濟強勁帶來產業利多，使得台股仍維持高檔，投資人可定期定額布局台股基金。

美國第1季財報季將由銀行股揭開序幕，科技「七巨頭」也將陸續公布財報，將左右美股行情。台股方面，本周盤面焦點將會是在半導體龍頭廠台積電（2330）4月18日的法說會，市場預期可望受惠AI晶片需求強勁，將持續積極在海外擴廠，釋出正面訊號機率偏高，有望延續指數多頭氣勢。

台股一般型基金績效 圖／經濟日報提供

日盛投信台股投資研究團隊表示，財政部公布3月出口金額為418.2億美元、年增18.9%，帶動首季出口1,103.3億美元、寫歷年同期次高，年增12.9%、為近七季以來最強勁的成長幅度，主要受惠景氣復甦、人工智慧（AI）商機崛起，資通訊產品出口在AI伺服器推動下創下歷史新高，成為主要貢獻。

數據也顯示出淡季下的復甦不一致，強勁復甦的領域落在AI需求推動的先進製程以及領先去庫存的記憶體。目前自產業面觀察，近期並無較大變化，主軸依舊聚焦在AI族群，受惠美科技大廠公布下一代Blackwell架構，帶動台灣相關供應鏈在各項零件類的持續升級。

日盛投信台股投資研究團隊指出，類股持續維持良性輪動，今年展望佳的半導體，AI仍是主軸。財報與法說季節將至，企業實際獲利表現將成為盤面焦點，預估第1季業績亮眼的AI概念股，或有機會再成為盤面焦點。

永豐臺灣ESG永續優選基金經理人許書豪表示，台股在資金行情熱度未減，漲多整理過程當中，只要未跌破5日均線，都可偏正向看待。企業在庫存調整加速，晶圓代工、手機等供應鏈，有望回歸基本面表現，就中長線來看，台股在基本面無虞的情況下，外資法人持續匯入，行情仍有機會延續。