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冷眼集／醫院救人 政府會救醫院嗎

聯合報／ 本報記者洪敬浤鄭朝陽
全台失聯非法移工逾八萬人，非法移工因懷孕生產、重大傷病或意外住院，因為沒有健保或醫療保險，又無力繳交醫藥費，積欠醫療呆帳，多家醫院呼籲政府出面解決，別甩鍋給醫療機構，圖僅為移工示意圖。記者余承翰／攝影 余承翰
全台失聯非法移工逾八萬人，非法移工因懷孕生產、重大傷病或意外住院，因為沒有健保或醫療保險，又無力繳交醫藥費，積欠醫療呆帳，多家醫院呼籲政府出面解決，別甩鍋給醫療機構，圖僅為移工示意圖。記者余承翰／攝影 余承翰

我國失聯移工人數不斷增加， 醫療呆帳問題早已浮現，醫界直指制度性問題存在數十年，但政府始終如鴕鳥般不願面對；近年中部多家醫院公開發聲，南投縣府去年也公開喊話，更透過立委向中央建言，但忙著選舉的執政黨不聞不問，主其事的勞動部也不動如山，難道沒有選舉的看守內閣就成了毫無作為的殭屍內閣嗎？

失聯移工的醫療呆帳問題考驗人性與道德，從各家醫院從不拒絕收治失聯移工的現象來看，印證「人是台灣最美的風景」這句話，但正如被欠費的醫院所言，醫院救人，誰來救醫院？於是上有政策、下有對策，私立醫院想盡辦法把失聯移工的病患轉送公立醫院，移工如人球，各方皆苦。

看病付錢是天經地義，但失聯移工已是複雜的社會問題，當付不出醫藥費，醫院在救人與賠錢之間掙扎，開始有醫院傳出拒收失聯移工的病患，日積月累，一旦移工醫療人球案受矚目，將重創台灣國際形象。

面對各方具體建議，勞動部、衛福部遲不積極應變、調整機制，如對移工收取逃逸保證金、移工輸出國成立「海外同胞急難救助基金」等，問題出在移工已從買方市場轉為賣方市場，我國迫於現實不敢向移工輸出國叫牌，造成移工欠費由各醫院苦吞的不公平現象，也充分顯現中央毫無治理的企圖心。

勞動部 移工

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