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怕收不到錢…醫院遇上失聯移工 會先送移民署

聯合報／ 記者趙容萱林佩均江良誠／連線報導
急重症醫療動輒數十萬、上百萬元，醫院束手無策。示意圖／聯合報系資料照片
急重症醫療動輒數十萬、上百萬元，醫院束手無策。示意圖／聯合報系資料照片

「這是不能說的秘密。」中部私立醫院人員說，醫院遇到失聯移工就醫，若是重大車禍或意外，嚴重到需要緊急手術，醫院一定會救，但如果沒有立即危險，就會想辦法轉送公立醫院，「由國家來承擔」。

有地區醫院院長透露，部分醫院為確保能收到醫藥費，會把到院的失聯移工先轉送到移民署各地收容所，再轉回醫院，一旦繳不出錢，移民署就會負擔，不過萬一衍生醫療人球案，將重創台灣形象。

急診室醫師說，有的移工外傷掛急診，如果傷勢較輕，通常處理完傷口就溜了，若嚴重到需開刀住院，陪同者有的自稱是雇主，有的說是移工朋友，後來病人與陪同者都跑了。失聯移工進急診處理，醫藥費通常上萬元，若嚴重腦傷、腹部手術等加上住院，自費得收數十萬、甚至上百萬元。

台中的公立醫院也有苦難言，院方說，失聯移工多數都會轉送公立醫院，醫院不能把病人往外推，累積的醫藥費找移民署、勞動部都沒用，發函給移工母國如泰國、越南的在台辦事處，都回函說「沒錢」。

另家公立醫院說，多數人誤以為公立醫院財務由政府負擔，其實不然，院方須在預算項目內負擔財務，就算院內有慈善捐款，通常都有指定捐助對象，動用善款得符合指定項目，很多移工欠款只能列為呆帳自行吸收。

「政府不能袖手不管。」佑民醫院院長王斯弘說，政府開放移工入境，就須負起管理之責，這些錢對地區型醫院造成龐大壓力，數萬元還勉強能吸收，急重症醫療動輒數十萬、上百萬元，醫院束手無策。

王斯弘說，慈善捐款多有指定對象，未必能挪用給移工，失聯移工醫療欠款是制度性問題，政府相關部會應透過修法解決。童綜合醫院副院長吳肇鑫也認為應透過修法解決，「別讓醫院治療病患，還得背討債惡名」。

移工 移民署 財務

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