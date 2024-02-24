沖繩排隊必吃！ 「拉麵配煎餃」的完美搭配　來到沖繩吃人氣拉麵不可少了它

沖繩必吃的排隊拉麵，絕不可錯過暖暮拉麵！沖繩的人氣拉麵莫屬暖暮拉麵以及通堂拉麵，而兩家拉麵店又以暖暮拉麵人氣最高，不僅在地人會來用餐，更是許多遊客來到沖繩必吃的美食，用餐時段大排長龍，想吃要有耐心等待；出了沖繩想吃暖暮拉麵可就不是那麼容易的事囉。

第一次吃暖暮是在暖暮拉麵 小禄店，這回造訪的是鄰近熱鬧國際通的暖暮拉麵 (牧志店)，逛街的人潮多加上是許多遊客聚集之處，因此暖暮拉麵排隊的人潮不少，且沒有間斷過。

暖暮拉麵 (牧志店）的店內座位不多，圍繞著廚房區而成的L型吧台，不過幾乎大家用完餐後就會離開，不會久坐聊天，因此翻桌率還挺快的。

有人離開之後，排隊的人潮就可補上，入店後先至票券機選餐，然後交給服務人員即可，服務人員會遞上一張拉麵的客製單，麵的軟硬度、湯頭濃淡等皆可調整。

可能看我是外國人，給了一張中文、英文、韓文的對照表。

桌上的醬料。

拉麵+餃子的完美組合。

第一次吃豚骨拉麵，這回改吃しおラーメン(鹽味拉麵)，然後辣是一定要加的，另外還升級加蔥量。

鹽味拉麵的湯頭比較不鹹也不會太油膩，微辣的點綴恰到好處，叉燒雖薄但軟嫩度是有的，也沒有惱人的豬臭味，在國際通不曉得要吃什麼時，暖暮拉麵是蠻安全的選項。

就算只有一個人也要點份博多一口餃子來試試，皮薄底酥脆，內餡帶有肉汁，沾些店家特製醬汁十分美味。

無飯不歡的話，暖暮拉麵也有飯類可以選。

這次帶朋友跟家人來享用，得到不錯的評價，當然也有人覺得普通，到沖繩必吃的拉麵不妨試試暖暮拉麵以及通堂拉麵。

暖暮拉麵 (牧志店) | 官網

電話：098-863-8331

地址：沖縄県那覇市牧志2-16-10

營業時間：11時~26時 (年中無休)

文章來源：Irene's 食旅．時旅 FB：Ireneの吃喝玩樂

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