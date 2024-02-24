沖繩排隊必吃！ 「拉麵配煎餃」的完美搭配 來到沖繩吃人氣拉麵不可少了它
udn走跳美食／Irene
沖繩必吃的排隊拉麵，絕不可錯過暖暮拉麵！沖繩的人氣拉麵莫屬暖暮拉麵以及通堂拉麵，而兩家拉麵店又以暖暮拉麵人氣最高，不僅在地人會來用餐，更是許多遊客來到沖繩必吃的美食，用餐時段大排長龍，想吃要有耐心等待；出了沖繩想吃暖暮拉麵可就不是那麼容易的事囉。
第一次吃暖暮是在暖暮拉麵 小禄店，這回造訪的是鄰近熱鬧國際通的暖暮拉麵 (牧志店)，逛街的人潮多加上是許多遊客聚集之處，因此暖暮拉麵排隊的人潮不少，且沒有間斷過。
暖暮拉麵 (牧志店）的店內座位不多，圍繞著廚房區而成的L型吧台，不過幾乎大家用完餐後就會離開，不會久坐聊天，因此翻桌率還挺快的。
有人離開之後，排隊的人潮就可補上，入店後先至票券機選餐，然後交給服務人員即可，服務人員會遞上一張拉麵的客製單，麵的軟硬度、湯頭濃淡等皆可調整。
可能看我是外國人，給了一張中文、英文、韓文的對照表。
桌上的醬料。
拉麵+餃子的完美組合。
第一次吃豚骨拉麵，這回改吃しおラーメン(鹽味拉麵)，然後辣是一定要加的，另外還升級加蔥量。
鹽味拉麵的湯頭比較不鹹也不會太油膩，微辣的點綴恰到好處，叉燒雖薄但軟嫩度是有的，也沒有惱人的豬臭味，在國際通不曉得要吃什麼時，暖暮拉麵是蠻安全的選項。
就算只有一個人也要點份博多一口餃子來試試，皮薄底酥脆，內餡帶有肉汁，沾些店家特製醬汁十分美味。
無飯不歡的話，暖暮拉麵也有飯類可以選。
這次帶朋友跟家人來享用，得到不錯的評價，當然也有人覺得普通，到沖繩必吃的拉麵不妨試試暖暮拉麵以及通堂拉麵。
暖暮拉麵 (牧志店) | 官網
電話：098-863-8331
地址：沖縄県那覇市牧志2-16-10
營業時間：11時~26時 (年中無休)
文章來源：Irene's 食旅．時旅 FB：Ireneの吃喝玩樂
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言