一口氣玩遍10大人氣景點！ 沖繩四天三夜自駕之旅 環島散步、Outlet 購物、小希臘下午茶、最大的水族館

跟著 Funliday Planner 於 2022-09-21 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 4 天，一共去了 22 個景點，其中包含 那霸機場站、豬肉蛋飯糰 牧志本店、平和通商店街。

沖繩位於日本的最南端，從台灣搭飛機只要一個半小時就可以抵達。

想安排沖繩自駕之旅卻不知該如何著手嗎？

跟著Funliday編輯的腳步，讓你輕鬆一次暢遊沖繩那霸地區、中部地區和北部地區。

四天三夜自由行，讓你入住沖繩新海景飯店，

一口氣玩遍沖繩十大人氣景點，

馬上往下滑看一下沖繩四天三夜自由行行程推薦吧！

📍第一天：探索懷舊的商店街、琉球八社之首參拜、舊美軍宿舍改建的繽紛建築中吃沖繩人氣的水果塔

📍第二天：全亞洲規模最大的水族館進入海底世界、日本百大名城散步、古宇利島環島散步

📍第三天：參觀沖繩名產鳳梨園區、探索充滿異國風情的美國村、那霸市區逛街

📍第四天：沖繩Outlet 購物、沖繩小希臘吃下午茶

照片來源：unsplash

第 1 天

那霸機場站 | 30 分鐘

下飛機後，辦理完入境手續後，搭乘接駁車前往租車公司的營業處辦理租車手續。沖繩有很多家租車公司可以選擇，例如：ORIX、Times、Nippon、OTS、DTS等等，可以依自己的喜好做選擇。

我當時是選擇OTS，因為有提供中文網站可以進行預約租車，租賃的內容和額外加購的保險內容在網頁上都顯示的很清楚，不用擔心語言的問題，而且越早預約租車也會有額外的早鳥優惠，相當划算。

溫馨小提醒：在日本租車記得要在台灣先去監理站申請駕照的日文譯本，帶著護照、駕照和日文譯本才能進行租車喔！

照片來源：@jacklsy

豬肉蛋飯糰 牧志本店 | 1 小時

沖繩豬肉蛋飯糰（ポークたまごおにぎり本店）目前一共有「牧志市場本店」、「北谷店」、「空港1F店」三間分店，由於機場店位於國內線航廈一樓，從國際線走過去還需要額外花時間，再加上本店有推出幾款本店限定的口味，因此捨棄了機場的分店，造訪本店，吃完也可以直接在附近的國際通逛逛。

Menu上都附有照片和英文，就算不會日文溝通，在點餐時也可以直接用比，點完餐後會拿到一張號碼牌，再依叫號取餐。

跟台灣傳統的飯糰或便利商店的三角飯糰不同，沖繩豬肉蛋飯糰是ㄈ字型，中間夾著不同的餡料。最基本的口味是豬肉蛋飯糰，其中的豬肉是使用沖繩常見SPAM罐頭肉，吃起來像是厚切火腿，而其他的口味則是用豬肉蛋再額外加料做變化。

雖然台灣也出現了很多類似的沖繩飯糰店家，但都不是正宗沖繩豬肉蛋飯糰分店，既然到沖繩旅遊了，當然要嚐嚐看道地的豬肉蛋飯糰。

照片來源：Instagram @kosholer

平和通商店街 | 2 小時

吃完飯糰後，走沒幾步就到了與國際通相連的的「平和通商店街」，相較於位於大條馬路充滿觀光客的國際通，平和通則是較多沖繩當地人會前往購物的商店街，保留了濃厚的傳統氛圍，充滿懷舊氣息。

整條商店街有著挑高的拱形天篷，即使在雨天也能夠安心自在，不被氣候干擾的逛街。在這裡不僅可以購買到各式各樣的生活用品，也可以享受當地的特色美食。

雖然到日本旅遊時，喜歡到大型購物中心裡逛一些日系品牌服飾店家以及藥妝店，但我更喜歡前來這種較於有特色的傳統小型商店街體驗在地人的日常生活。

照片來源：Instagram @instaoga、@t.takahashi_photographer

波上宮 | 1 小時

離開平和通商店街，想趁著天還亮著時先前往其他景點，打算最後一天再回到國際通好好的逛街。

「波上宮」位於那霸市內，被尊奉為沖繩八社之首，是由古代琉球國王府所建立的八座神社之一，當時琉球仍是個獨立的王國，也擁有著琉球特有的神道信仰。

神社建立於斷崖之上，接鄰波之上海灘，是琉球八社中唯一靠海的神社，能清楚看見那霸港的來往船隻與碧藍的海景，許多當地的漁民都會在此祈求一帆風順、滿載而歸。

在神社參拜後，步行到波上宮後方的波之上臨港道路，這裡是拍攝波之上神宮的私房景點，遙望位在翠綠懸崖上的神社，加上下方的波之上海灘，怎麼拍都像明信片般美麗。

照片來源：Instagram @tomtom.0610、@no_rain_no_sanpo

港川外人住宅 | 2 小時

在充滿美式風格的美國村逛完，緊接著來到先前提供給在美軍基地工作的美國人與其眷屬們居住的「港川外人住宅」。港川外人住宅在1980年代後開始作為一般建築出租給民眾或店家，改建的文青小店風氣盛行，有各式的特色小店進駐，造就了現在的這個觀光區域。

由於這裡曾是美軍宿舍緣故，巷弄都是以美國的州名來命名，入口處有設置平面圖，標示著港川外人住宅街裡各式店鋪名稱，若未標示店名的門牌通常則是一般住家。除了平面圖以外，在每個巷口的路牌也都會標示門牌號碼及商家店名，若有特別想造訪的店家，可以先照著平面圖或巷口的路牌前往。

在精緻小巧、五彩繽紛的建築巷弄中漫遊，相機的快門忍不住按個不停，處處皆是適合拍照的場景。

照片來源：Instagram @misa.peach

oHacorte 港川店 | 2 小時

港川外人住宅街匯集了許多甜點店、咖啡廳和選物雜貨店，值得放慢步調細細探索。不過其中最熱門的應該就是「oHacorte 港川外人住宅本店」，可說是來沖繩必訪的人氣甜點之一。

發跡於港川外人住宅的 oHacorte 在沖繩已有五家店，若是沒有時間來到港川外人住宅的旅客，也可以在那霸市區前往其他分店。店中販售各種口味的精緻的水果塔，以及隨著季節變化有不同的限定產品。

oHacorte 與其他店家不同的是，他們的水果塔僅使用沖繩產的食材，含有「來到沖繩」的意思。看著琳琅滿目的水果塔冰櫃，真的是每種口味都吃看看，實在是難以抉擇。

在如童話故事般的清新小木屋中享用著美味的水果塔，實在是旅途中難忘的小確幸。

照片來源：https://ohacorte.com

萬座毛 | 30 分鐘

吃完美味的水果塔，繼續朝北部開車，抵達恩納村的萬座毛，差不多也到了日落時分，看看風景與夕陽、吹吹海風、拍拍照。

「萬座毛」這個地名起源於琉球國王讚嘆此處為可供萬人齊坐的草原而來，「毛」在沖繩方言中有原野之意，實際到訪後也真的如其名，整片綠油油的草地向大海延伸。旅人們都會停留在步道上觀賞珊瑚礁被海浪侵蝕而形成如象鼻般的奇特斷崖，景致十分迷人，我不禁被大自然鬼斧神工的力量震懾住了。

2020年底在此處更是興建了複合設施，集合了伴手禮品店、餐廳以及休息空間，共三層樓的建築。

照片來源：Instagram @ucamera_ngo

星野リゾート BEB5沖縄瀬良垣 | 1 小時

在萬座毛觀賞完壯觀的景緻和美麗的夕陽，到附近的飯店 check in。

星野集團成立於1914年，經歷了百年的歷史以及四代接班人共同努力下，星野集團儼然成為了日本高級住宿的代名詞。現今的星野集團，旗下有五十間左右的飯店，以五個不同的品牌，依照旅客的需求經營，分別為「虹夕諾雅」、「OMO」、「BEB」、「界」和「RISONARE」。

而這次入住的「星野集團 BEB5 沖繩瀨良垣」為星野集團在今年（2022年）七月開幕的新旅宿。「BEB」為星野集團旗下的青年旅館品牌，以「自由為本的青年旅館」為概念，結合年輕族群的旅遊需求，提供無拘無束的旅行樂趣。

BEB5沖繩瀨良垣一共提供7種房型，可容納1～5人，包括了一般套房、三人房、愛犬房、無障礙房型等。每個房型都有配置廚房和洗衣房，屬於公寓式住宅的旅館。

除了房內的空間，這裡最特別的亮點即為24小時開放的公共空間「TAMARIBA」，裡面備有許多書籍和桌遊，讓旅客們能在舒適的座位區輕鬆悠閒的享受美好時光。若是喜愛游泳的旅客，旅館內也設有無邊際泳池，在泳池旁的涼亭和躺椅亦可盡情感受在海島度假氛圍。

雖然BEB5沖繩瀨良垣是青年旅館品牌，但卻一點都不馬乎，和我往常對於青年旅館的印象不同，其中最喜歡的是房內有附設廚房，對於喜歡逛日本超市的我來說，實在是大大加分，能自行採買食材下廚，猶如在家中般的舒適自在。

照片來源：https://www.hoshinoresorts.com/

第 2 天

星野リゾート BEB5沖縄瀬良垣 | 1 小時

第二天早上醒來，先至旅館內「TAMARIBA」附設的咖啡廳享用早餐，早餐內容有「帕里尼」或「BEB披薩」可選，搭配優格與飲料，套餐價格約為日幣1,300元（未稅）。

吃飽後再 check out 離開，開啟一天的行程吧！

照片來源：https://www.hoshinoresorts.com/

沖繩美麗海水族館 | 3 小時

美麗海水族館位於海洋博公園內，開幕於2002年，是沖繩最具代表性的景點之一，亦是全亞洲規模最大的水族館。其中最具代表性的畫面就是「黑潮之海」大水槽，裡面有巨大的鯨鯊和鬼蝠魟悠遊，畫面相當療癒，鯨鯊餵食表演與解說活動也是水族館的重頭戲，除了室內的展場，戶外也能欣賞海豚表演。（在水族館的入口處有公告每日定時的表演的時刻表，旅客們可以先將它拍下來，在表演時間前往觀賞演出。）

除了最喜歡的黑潮之海大水槽，令我印象深刻的還有水族館入口處附近的戳戳灣，可以實際觸摸如海星等等的海洋生物，這也是我第一次觸摸到海星，軟軟黏黏的，是很特別的體驗，而且如果有摸的話，旁邊就有可以洗手的地方，館內設置滿貼心的。

照片來源：Instagram @hahachiou

岸本食堂 | 2 小時

逛完美麗海水族館後，前往附近的「岸本食堂」吃午餐。

岸本食堂是沖繩有名的蕎麥麵專賣店，創立於1905年，已有一百多年的歷史，只要一開門營業，就會有顧客在門口排隊等候用餐。雖然店面的裝潢略顯陳舊，但卻另有一番傳統的特色，店內的牆壁上貼滿了許多名人的簽名和照片，看得出岸本食堂相當有名氣。

菜單的內容很簡單，只有供應「沖繩麵」和「沖繩炊飯」。沖繩麵的麵條是手工製作的手打麵，吃起來的口感Q彈，略帶嚼勁。麵的上方放上一塊滷得入味的控肉塊，再淋上蔥花、魚板，使用柴魚和醬油熬煮的湯頭，整碗吃完也覺得很清爽不膩。而炊飯看上去則是很像台灣的油飯，上面灑了蔥花和香菇，米飯粒粒分明，吃起來味道很香。

若是逛完美麗海水族館後不知道吃什麼，推薦大家到岸本食堂用餐，不過在尖峰時段可能會需要排隊一下，若是不想要等待太長時間，可以避開用餐時段前往。

照片來源：Instagram @hahachiou

今歸仁城 | 1 小時

飽餐一頓後，繼續前往下一個景點「今歸仁城」散散步，消耗卡路里。

今歸仁城隸屬世界文化遺產之一，也名列「日本百大名城」，是一處保存算良好的遺址。在琉球王國統一之前，今歸仁城曾經是北山王的都城，後來琉球王國統一後，王國派遣來的監守便居住在此處。

城堡依當地地形而建，城牆高3～8公尺、長約1.5公里，弧線形的城牆外觀優美，在沖繩縣內首屈一指。城內擁有8座城郭，石板道一路從城門延綿至主城郭內，

每年一月到二月城堡周邊的緋寒櫻盛開，若是冬天到沖繩旅遊的人，到這裡來場古蹟巡禮，還能一邊欣賞櫻花，也是不錯的選擇。

照片來源：Instagram @lloyd1027

Feliz Villa Suite 古宇利View(Ferisuvirasuitokourijimabyu) | 1 小時

第三晚，入住沖繩北部於2021年夏天新開業的豪華別墅飯店，享受悠閒氛圍的度假感。

「Feliz Villa Suite 古宇利島View」位於屋我地島、古宇利大橋入口附近，每天限定只有8組旅客能夠入住獨棟別墅，有單床房及雙床房兩種選擇，提供給不同入住人數的需求，每組最多可入住4～6人。

每間房間裡都附有陽台、廚房、私人泳池及按摩浴池，從房間望出去，眼前便是私人泳池連接著大海，我就是被這個景色給收服，才想要下訂這家旅宿，入住與大海零距離的奢華飯店。

若是不喜歡行程太緊湊，在旅行時，也想要在飯店好好放鬆的旅客，很推薦入住這家別墅飯店。不過由於房間稀少，在旺季的房價明顯高很多，也有很多日期都已售完，如果想要入住都要提早預訂，才能以較優惠的價格入住高級別墅。

溫馨小提醒：這家飯店check in的時間是14:00-19:00，若是在這個時間之外要入住，需提前向飯店詢問，而check out時間則為早上10:00。

照片來源：https://nikken-hotelmgt.co.jp/kouri/

古宇利島 | 3 小時

check in 完後，開車前往位於沖繩北部的古宇利島。

古宇利島以長約２公里的古宇利大橋和沖繩本島相連，在古宇利大橋上，快抵達的時候遠遠就會看到橋面呈現像是雲霄飛車的角度，看起來很是壯觀。

到了島上，開車繞一圈大概20分鐘左右，雖然不大，但因為這裡海水清澈見底，再加上有好幾個特色景點（如心形岩），因此總是吸引許多遊客。

橋的兩端都有海灘，把車停好之後就下去沙灘上拍拍照、踩踩細沙、曬曬太陽、吹吹海風，近距離欣賞美麗的景色，坐在這裡發呆一個下午都不是問題，將煩惱都直接扔向大海，留在沖繩吧！

・島上推薦必吃：古宇利島蝦蝦飯 KOURI Shrimp

「古宇利島蝦蝦飯 KOURI Shrimp」從小小的餐車開始，賣到現在已經有了自己的店面，還是保留最初那台原始繽紛的小餐車。座位區設有遮陽蓬，讓大家在豔陽下能夠抵擋一點陽光，避免過度曝曬。拿到餐後，一邊吃著充滿濃郁奶油蒜香的蝦蝦飯，一邊欣賞著美麗的海景風光，真的是一大享受。

照片來源：Instagram @tonomaju5、@yuki_e_o1126

第 3 天

名護鳳梨園 | 2 小時

第三天吃完早餐後，前往「名護鳳梨公園 NAGO PINEAPPLE PARK」，尋找可愛的鳳梨！

沖繩是日本最大的鳳梨產地，出貨量約占日本全國的99％，而名護鳳梨公園是以鳳梨為主題的農場及公園，除了園內有可愛的設施和許多鳳梨可以觀賞之外，也能夠品嚐到許多鳳梨相關產品。

在購入門票後，可以搭乘超可愛的「鳳梨號」，雖然有方向盤，但是鳳梨號為自動駕駛的觀覽車，不需要自己動手開，讓遊客們可以不用走到腳痠就能輕鬆遊園。園內也附有中文版的語音導覽，能對農場內的鳳梨品種有更深入的了解。

農場內可分為亞熱帶森林、鳳梨田及鳳梨花等多個特色區域，在充滿亞熱帶植物的熱帶花園裡散散步，享受植物們所釋放的芬多精，最後再前往鳳梨工廠參觀，試吃各式品種的鳳梨，喝香甜的鳳梨酒以及品嚐充滿濃郁香氣的鳳梨蛋糕，都是非常有趣的體驗。

照片來源：Instagram @whitney_ok_life

美國村 | 3 小時

美國村位在沖繩中部地區北谷町的美濱，是沖繩大型的娛樂型購物區之一。由於沖繩曾在第二次世界大戰後被美國統治，歸還給日本後留有美軍駐紮的基地，鄰近的美軍設施與居民為數眾多，因此這個地方與安靜和悠閒的沖繩氣氛不同，可以感受到充滿活力和歡樂的氣氛，洋溢著濃厚的美國風情。

上一次來到美國村印象最深刻的就是這裡的摩天輪（沖繩唯一的摩天輪），可惜已於今年的3月進行拆除工程，未來會改建成觀光型飯店，預計在9月完工，實在是覺得很感傷，先前的著名地標居然就這樣消逝了，僅存留在照片和大家的回憶中。

不過除此摩天輪之外，美國村其實聚集很多購物中心和餐廳，若是已在國際通買到剁手手也沒關係，在這些具有獨特風格的建築中散散步和拍一些照做紀念便也感到很滿足。

照片來源：Instagram @naoooochi、@__uk02y

國際通 | 4 小時

在飯店安置好行李，也參觀了飯店內的藝術展場空間，接著回到國際通逛逛，順便尋找餐廳吃晚餐。

國際通全長1.6公里，由於1948年在街道中開了一間電影院「Ernie Pyle 國際劇場」，而取名為「國際通」。國際通是沖繩最熱鬧繁華的街道，街道的兩旁充滿販售沖繩特產的商鋪、美食餐廳、百貨商場。

國際通不分白晝都聚集了許多旅客們逛街，大部分的店家也都營業至晚上九點以後，比較建議在白天先去別的景點，等晚上再回到市區逛街。

・推薦必吃：Blue Seal 冰淇淋

1948年開始，為了提供冰品給美軍享用，而在具志川市所設立的冰淇淋店。而如今，Blue Seal 已經遍佈沖繩各處，儼然成了沖繩代表的冰品。店內活用沖繩當地的食材，有超過30種口味可以選擇。

・推薦必買：御菓子御殿

紫薯是沖繩當的名產，而御菓子御殿為販售用紫薯製作而成的紫薯塔、傳統點心以及蕎麥麵等特產品專門店，很適合當作伴手禮帶回台灣送給親朋好友。

照片來源：Instagram @looove_traveler、https://www.okashigoten.co.jp/

HOTEL ANTEROOM NAHA | 1 小時

「那霸安特魯姆酒店」（HOTEL ANTEROOM NAHA）開幕於2020年初，除了有遼闊海景隨時能療癒人心，整間飯店更是從裡到外都佈滿了藝術家們充滿活力的作品，直接將飯店變身為一間美術館，是喜歡藝術的旅人們眼中的夢幻飯店首選。

「anteroom」為「等候室」的意思，希望提供一個舒適的地方，讓旅人們能在這裡為了出遊做好一切準備。飯店共有126間客房，提供10種不同風格的房型，每一間客房都是和現今活躍於日本國內外的藝術家聯名合作打造的主題房型。

在官網預訂時，被No.204 黒坂祐的概念客房給吸引了目光，實際抵達後，看見他把整間客房當成一張畫布，以路邊的樹木和籬笆描繪出沖繩的風景，讓我彷彿身處沖繩的街道中，感受沖繩的當下。

除了聯名的主題客房，整間飯店的各個角落也都有許多小巧思等待著旅人們去探索。

照片來源：https://okinawa-uds.co.jp/hotels/anteroom-naha/

第 4 天

HOTEL ANTEROOM NAHA | 1 小時

旅程的最後一天，早上醒來，整裝完畢後，將行李收拾好，先到飯店的餐廳享用自助式早餐，早餐的供應時間是7:00～10:30，可於訂房時直接選購，或是到了飯店check in時再加購。

吃早餐時，可以看著窗外享受到海景之美，一邊欣賞著港口來來往往的船隻，一邊享用美食。

照片來源：https://okinawa-uds.co.jp/hotels/anteroom-naha/

Okinawa Outlet Mall Ashibinaa | 4 小時

喜歡逛街的人，除了國際通以外，到了沖繩必逛的賣場就是「Okinawa Outlet Mall Ashibinaa 沖繩奧特萊斯購物中心」，這裡是沖繩最大的購物中心，加上離那霸機場相當近，許多遊客一下飛機的第一站或是最後一天要回台灣前，都會留一點時間到這逛逛。

這裡匯集了來自全球的精品專櫃、日系品牌服飾、百元商店、藥妝店、生活用品和土產店，逛街逛到剁手手，不過在國外逛Outlet的好處就是除了商品的價格已經打折了之外，消費滿一定的金額還能夠再退稅，如果有遇到心儀的商品，真的能夠省下不少錢。

建議在開始逛街之前，可以先到服務中心拿一份地圖，可以縮短在購物中心迷路的時間。

照片來源：Instagram @kaazy_39

瀨長島 Umikaji Terrace | 3 小時

在旅程的最後，開車前往瀨長島逛逛特色小店與品嚐下午茶稍作休息，準備回台。

瀨長島是一個非常迷你的小島，大型商業設施「瀨長島Umikaji Terrace」於2015年開幕於此，純白的建築搭配無敵海景，以及悠閒的度假氛圍，讓瀨長島獲得了沖繩小希臘之稱，吸引旅客們到訪。

在蔚藍天空映襯下的純白瀨長島Umikaji Terrace，有47家餐廳、伴手禮店和特色選物店林立，而其中最後歡迎的便是「幸せのパンケーキ 幸福鬆餅」。坐在海景露台享用細緻綿密的鬆餅，看起來簡單的舒芙蕾鬆餅，但吃起來實在是超級美味，外鬆內軟的口感，邊吃還會邊聞到濃厚的奶香，真的如店名般讓人充滿幸福感。

溫馨小提醒：幸せのパンケーキ可以接受線上和電話訂位，如果怕沒位置的旅客可以先行訂位喔！

照片來源：https://www.umikajiterrace.com、Instagram @manapaaa、@y0shi.blog

那霸機場 | 1 小時

最後，開車回到租車公司，歸還這次旅遊所租的車子，搭乘接駁車回到機場，結束這趟四天三夜的沖繩自駕之旅。

本文經 Funliday 授權轉載於 udn 聯合新聞網，未經同意請勿轉載！

延伸閱讀：沖繩四天三夜自由行自駕之旅

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