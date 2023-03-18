2023沖繩住宿飯店推薦！沖繩東方酒店渡假村與水療中心 豪享海景與世界遺產

以「與島伴遊 與森相共（島とあそぶ、森とつながる）」為主概念設計的沖繩東方酒店渡假村與水療中心，就坐落在沖繩北部也是沖繩新科世界自然遺產「山原（やんばる）」地區的入口處。前身是本來就超人氣的度假飯店「沖繩萬豪度假飯店Resort & Spa」，2021年10月翻新過後，以沖繩東方酒店渡假村與水療中心之姿再登場，帶來更加貼心優質且療癒的旅宿體驗。

飯店不僅在大廳空間的設計上打造出自然感，採用可利用大量自然光的天頂設計，種滿了各式各樣沖繩特色的亞熱帶綠色植物，並採用以植物天然香料製成的香氛，營造出格外自然療癒的空間氛圍，更在對環境友善的永續發展目標SDGs上下功夫——飯店內的一般房（※）基本不配備一次性備品，而是在大廳旁打造了特別的備品空間，提供東方飯店嚴選開發的多種品項，讓入住旅客按需自由選擇。其中包括提供以天然素材製成的沖繩肥皂，讓訪客可根據需求切取帶回房間使用的特別服務，讓人印象很深刻。

※ Club系列及Suite頂級系列套房內會有準備備品

與此同時，飯店內也有一些鼓勵旅客一同實踐SDGs的服務，例如入住一晚以上的旅客，若有事先告知房間不需要打掃及換毛巾床單等的話，就可以獲得可在飯店內的販賣處使用的禮券等。順帶一提，沖繩東方酒店渡假村與水療中心裡面的販賣處也十分強大，囊括了飯店開發的生活雜貨品牌商品、多種沖繩當地的職人商品、經典伴手禮和紀念品，以及包括Blue Seal冰淇淋等在內的沖繩經典零食，在飯店內的販售處都可以找到。若有需要，可在其電商網站上找到更多商品唷。

沖繩東方酒店渡假村與水療中心（オリエンタルホテル沖縄リゾート＆スパ）

地址：沖縄県名護市喜瀬1490-1

預約電話：+81-980-51-1900

Check In / Check Out：15:00～ / ～11:00

※14～15高樓層房型及頂級房型的Check Out時間是12:00

官方網站

特色① 全館海景房 房型多樣超貼心

飯店建築以V字型打造，全館房間無論是基本的雙人房、三人房、家庭房，或是到高樓層的超豪華皇家套房，全都都備有可眺望沖繩海景的陽台和景觀空間。且房間空間寬敞，最基本的雙人房也有44.6平方公尺。且在箭矢端的頂級套房，更擁有廣達109平方公尺的豪華大空間，以及令人驚嘆的絕美海景浴室。

針對不同客群的需求，飯店亦提供多種不一樣的房型，例如是適合家庭入住的家庭房，房間裡面就備有滾筒式洗衣機，並有可以讓小朋友盡情活動的小客廳空間，連電視螢幕採取可以調整角度的設計。又或者是針對與長輩一起出遊或是想體驗日本和室的客群，則備有有榻榻米和室空間的特殊房型。值得一提的是，14、15樓高樓層的升級版雙人房Club房型及Suite房型系列，是去年（2022）12月才翻新過的新房間，搭配Club Lounge的使用等特別服務，以提供更高規格的度假享受。

由於飯店的房間基本上都面向西邊，因此在房間就能見到美麗的海景日落（請見文章首圖）——搭配飯店內美麗的花園式露天泳池及遠山，可真的是飯店住宿者限定的絕佳景觀。在此特別推薦Club型房間內配備的BALMUDA日本百慕達精緻藍芽音響，可連接自己的手機播放音樂，一邊欣賞海景日落或夜景，度過浪漫舒適的時光。

特色② 享受再升級 Club Lounge特別服務

如果你有看過我們介紹神戶美利堅公園東方飯店的那篇文章，相信你對於東方飯店的特別Lounge服務應該不會陌生。沖繩東方酒店渡假村與水療中心的一樓大廳，亦設計有綠意盎然的Club Lounge，是只對入住Club系列房型（Club Room）及Suite頂級系列房型（Suite Room）的客人開放的特別空間。

在Club Lounge中，早晨有提供預約制的專屬早餐餐點，能享用精緻的自助早餐搭配特製的主菜。早餐以外的時段，早晚分別有包括Tea Time的午茶時段及Bar Time的小酌時段等，能在裡面品嚐到沖繩當地珍稀的小農咖啡，更備有能搭配不同飲品的茶點及輕食——舒適宜人的Lounge空間中，另外擺放了飯店選書與雜誌，再加上幾乎整日提供的餐點飲品，讓人好想窩在裡面一整天。而當從外面回到飯店，到Club Lounge中小憩一會兒亦是十分療癒的事。

特色③ 沖繩最大時尚海景花園泳池

來到海島沖繩，除了可以玩海的同時，享受能望見美麗的海景游泳池，想必能讓度假假期更加多彩。沖繩東方酒店渡假村與水療中心中擁有讓人驚嘆的絕景花園露天泳池，白天能坐享碧海藍天不說，到了晚上點上燈後的絕佳時尚浪漫感可是難以言喻。有6個泳池相連，更備有兒童池、滑水道、低溫桑拿及氣泡池，飯店內的花園泳池全長達170公尺，可說是沖繩最大的花園泳池。

深淺樣式不同的泳池邊，還備有多種可以休憩或散步的座位空間及步道，甚至還提供BBQ烤肉及酒吧的服務，若想舉辦派對也十分合適。由於花園泳池內亦有包括一部分溫水泳池，因此即便是非夏季期間春秋季，也可以在泳池中享受如此時尚的度假體驗。即便是不適合下水的季節，花園泳池依然開放給住宿旅客散步休憩。

筆者個人也很推薦日落時分的池畔享受，無論是真的要下水還是只是單純的散步，在花園泳池的高台上能眺望到的日落海景，亦是頗令人動容的景色。

特色④ 驚喜貼心的巧思

在前面的飯店設施介紹中，想必已經有許多地方讓你眼睛一亮，然而沖繩東方酒店渡假村與水療中心中，還有很多很多非常貼心細緻且頗有特色的巧思，等著大家來發掘體驗。例如飯店內不僅有大而豐富的伴手禮販售處，每天早上還會有特別的早市（朝市），可以買到有如小農市集般的沖繩道地特產及食材佐料——那又是不同於伴手禮店內販售的、更有在地生活感的產品。

讓筆者印象非常深刻的，是飯店內的自助早餐可切換成外帶到房間內享用的服務。主要是考量到如帶著小小孩的家庭或因為商務關係等，有可能不方便到餐廳享用自助早餐的客人的需求，而提供的貼心協助。

沖繩東方酒店渡假村與水療中心的Buffet自助餐，可是入住飯店特別值得期待的部分之一。無論是早餐、午餐還是晚餐，都採用沖繩當地新鮮食材，烹製出包括日式、中式等國際特色的豐富料理，同時囊括了沖繩當地超人氣的料理和小吃，塔可飯、沖繩麵等。其中在早餐時段，還能嚐到像沖繩有名排隊美食豬肉蛋飯糰、現場鮮榨的新鮮柳橙汁，以及東方飯店的特色菜單——厚厚牛肉漢堡、班尼迪克蛋義式鬆餅、迷你多彩甜甜圈牆等特色餐點。正是由於美味又實惠，讓其早餐Buffet坐享高人氣。

與此同時，用餐空間QWACHI寬敞舒適，並採用大面積的落地玻璃窗，結合窗外的自然景色，營造出格外輕鬆的用餐氛圍。

晚餐時段除了Buffet之外，飯店內還有有沖繩國際通上的人氣居酒屋「沖繩本島食堂Jinanbou（うちなーだいにんぐ じなんぼう）」及沖繩燒肉「琉仙」等餐廳可選擇，得以燒烤或是涮涮鍋等不同的料理方式，品味沖繩的美味食材。

（左下圖片來源：沖繩東方酒店渡假村與水療中心官方網站）

入住沖繩東方酒店渡假村與水療中心，能免費使用館內的健身房、室內游泳池等設施。若有興趣，還可以另外報名蠻特別的早晨空中瑜珈課程體驗！

（圖片來源：沖繩東方酒店渡假村與水療中心官方網站）

而座落在世界自然遺產山原原始叢林入口處，且鄰近KARIYUSHI海灘的沖繩東方酒店渡假村與水療中心，更結合周邊的人氣景點或在地農家，共同為入住的客人提供特別的沖繩體驗提案，包括了如與美麗海水族館合作的鯊魚或魟餵食、與自然嚮導一起進入山原叢林的散策、拜訪山原地區的小農咖啡「中山咖啡園」、KARIYUSHI沙灘的各種海上活動等，讓大家可以以更多元的方式感受沖繩的大自然。

當然，除了飯店提供的特別體驗方案外，從沖繩東方飯店度假村Resort & Spa開車到名護一帶的BIOS之丘、絕景萬座毛、陶藝有名的讀谷村也很方便，車程莫約30～40分鐘左右，還可以順道到當地很有受歡迎的恩納驛站市場吃小吃或刨冰。有興趣的話，可以參考我們另一篇冬天沖繩3天2夜之旅的文章。

美麗的自然景色、舒適典雅而完備的飯店空間及設施、優質且貼心細緻的服務，以及多樣且兼具國際化及在地性的美味美食⋯⋯一如前文所說的，沖繩東方酒店渡假村與水療中心內藏著許多令人暖心的驚喜，值得你找機會來體驗發覺。無論是純粹旅行度假，還是夾雜著工作性質的Workation，在沖繩東方酒店渡假村與水療中心中都能度過不同於日常的閑雅時光。

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