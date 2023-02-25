沖繩Outlet ASHIBINAA購物推薦 除了COACH、adidas、Gap 還有很多好物好好買

到日本旅遊，買買買的購物行程少不了，特別是到各大Outlet，總是能讓不少人滿載而歸，即便是到度假勝地的海島沖繩也一樣。畢竟Outlet不定期祭出的優惠價格與折扣，再搭配免稅的服務，讓平常難以下手的商品好買許多。位於沖繩豊見城市的Outlet購物中心ASHIBINAA，相信有去過沖繩購物的朋友都不會陌生。從那霸機場可搭乘免費接駁車直達，而從那霸熱門景點國際通也有公車可到Outlet ASHIBINAA。若是租車自駕，那就更方便了，只需要大約16分鐘左右的車程。

作為沖繩的Outlet，ASHIBINAA園內和本州的Outlet有著蠻不一樣的氛圍——偌大的腹地中，充滿著南國海島風情，再加上海風拂面，那份格外休閒恣意的感覺令人印象深刻。且在設施中的遊客服務中心及對面的沖繩紀念品專賣店「美童」的建築頂上，能見到兩隻大大的風獅子（シーサー），而園內的大部分的歇腳區，也能見到一隻又一隻表情樣貌不大相同的風獅子，真的是很蠻具有特色和巧思的。

就是在這樣的Outlet ASHIBINAA中，有什麼你可能已經知道或是還不知道的好物和好品牌呢？

adidas

館內搜羅了adidas的核心品牌，主要包括為了能讓全體運動員達到最好的運動表現而設計開發的「adidas Sports Performance」及2001年登場的選手運動服飾品牌「adids Originals」等。

adidas FACTORY OUTLET

區域號碼：660

營業時間：10:00～20:00

官方網站|ASHIBINAA門市網站

Gap

美國休閒品牌Gap一直以來都是不少朋友的日常好朋友，客群年齡層廣，而ASHIBINAA的Gap Outlet更受到許多家庭和媽媽們的喜愛——無論男裝女裝還是童裝，Outlet優惠再加上免稅特別好買，是給家庭成員添購衣物的好時機。

GAP OUTLET

區域號碼：2150

營業時間：10:00～20:00

官方網站 | ASHIBINAA門市網站

BEAMS

日本生活服飾雜貨品牌BEAMS，即便在海外也已經買得到，但在Outlet裡可以更加漂亮的價格入手。雖然說BEAMS的商品服飾以休閒為多，不過在ASHIBINAA的BEAMS中能找到偏商務風格的男女正裝，是喜歡BEAMS品牌的朋友不容錯過的。除此之外，店內也有部分外國設計師品牌的配件雜貨及兒童商品的選物。

BEAMS

區域號碼：2110

營業時間：10:00～20:00

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Wacoal 華歌爾與CW-X

日本內衣品牌Wacoal華歌爾是廣大亞洲女性的日常好友。在素材上的講究不說，多元且頗具風格的設計，讓姐妹們都能擁有屬於自己的內在美時尚。而ASHIBINAA中的Wacoal華歌爾門市亦備全了旗下多種商品，趁著走訪Outlet時「補貨」，相信會是個蠻聰明的選擇。

值得一提的是，Wacoal華歌爾其實還有一個運動服飾品牌CW-X，在日本也頗有人氣。自1991年誕生以來，如今已受到日本國內不少一線運動員們愛用，其中最具人氣的當屬運動型緊身褲。在ASHIBINAA的門市中，也能找到不少CW-X的商品，是喜歡運動的大家值得參考看看的選項。

Wacoal FACTORY STORE

區域號碼：2350

營業時間：10:00～20:00

官方網站|ASHIBINAA門市網站

QUIKSILVER

衝浪、雪板、滑板等戶外極限運動服飾配件品牌QUIKSILVER，相信喜歡這類運動的朋友並不會陌生。旗下子品牌ROXY作為一般潮流服飾配件品牌亦十分受歡迎。在ASHIBINAA的QUIKSILVER門市中，囊括了包括男裝、女裝和童裝等豐富的商品。若你平常總是想買又因為價格有點難下手，那麼就在Outlet入手吧。

QUIKSILVER FACTORY OUTLET STORE

區域號碼：930

營業時間：10:00～20:00

官方網站|ASHIBINAA門市網站

BILLABONG

來自澳洲的戶外運動服飾品牌BILLABONG，以水上運動服飾配件為大宗，旗下的沙灘褲可說是經典中的經典，似乎也於沖繩的海島印象特別吻合。男子沙灘褲的尺寸範圍廣，從28〜40英吋皆有，不怕找不到適合的SIZE囉。

BILLABONG STORE

區域號碼：2590

營業時間：10:00～20:00

官方網站|ASHIBINAA門市網站

REGAL

說起日本的商務皮鞋，就不能不說到REGAL——那是不少商務人士鞋櫃中必備的一雙戰靴。在ASHIBINAA的REGAL門市，是品牌直營的Outlet門市。當然REGAL旗下的皮鞋款式不僅有商務風，同時也有生活休閒風格等基本商品，並隨著時尚潮流不斷進化，適合全年齡層。無論是男鞋、女鞋或是相關皮件，在這裡都能找到，更重要的是，能以更加漂亮的價格入手。

REGAL FACTORY STORE

區域號碼：360

營業時間：10:00～20:00

官方網站|ASHIBINAA門市網站

沖縄特産品SHOP美童

在買完各大品牌的商品後，若想找些沖繩特色的特產，那麼到ASHIBINAA中央一帶的美童就對了。就在遊客服務諮詢中心旁的美童中，能找到包括沖繩名產金楚糕、紅薯塔、各式各樣的風獅子、沖繩古酒、泡盛、波布蛇酒等。其中頗具沖繩特色的插畫T恤非常有人氣，由於囊括大人及小孩尺寸，蠻多人喜歡買來當作親子裝。此外沖繩當地特別且優美的螢石玻璃首飾在美童中也找得到，無論是買來送人還是自用都十分合適。

沖縄特産品SHOP美童（ミヤラビ）

區域號碼：960

營業時間：10:00～20:00

官方網站

果然是牛排（やっばリステーキ）

主打以富士山熔岩岩石製成的石板料理的平價牛排「果然是牛排」，最早是從沖繩起家。儘管如今在日本各地也有不少分店，但既然來到沖繩，就沒有理由不吃它一下。果然是牛排的「千元牛排（1000日圓）」經典不說，菜單牛排的品項種類也不少，如果100g吃不夠，還可以用500日圓起的超實惠價格追加肉肉飽腹。

需要注意的是，「果然是牛排」僅限自家店內內用，無法在店外的公共用餐區提供用餐。

果然是牛排（やっぱりステーキ）

區域號碼：930

營業時間：10:00～20:00（最後點餐19:30）

官方網站|ASHIBINAA門市網站

豚骨一燈

在台灣亦超人氣的東京名拉麵「麵屋 一燈」旗下的新拉麵品牌「豚骨一燈」，其進駐沖繩的第一家門市，就在ASHIBINAA裡面。採用香濃豬骨及海鮮熬煮而成的拉麵及沾麵等拉麵菜單，都是日式拉麵愛好者們不容錯過的品項。

豚骨一燈

區域號碼：16

營業時間：10:00～20:00（最後點餐19:30）

官方網站|ASHIBINAA門市網站

來到Outlet購物消費，當然不能少了免稅服務的搭配。ASHIBINAA中有部分品牌門市，是在門市中就可以自家辦理免稅手續，且不能與其他品牌一併結算。店內就可以直接辦理免稅的店鋪名單，可參考官方網站公告。而有的品牌是和百貨公司一樣，需要帶好發票，一起到免稅櫃台結算辦理退稅。

⚠️注意：免稅櫃台辦理退稅會酌收手續費。

進一步了解免稅手續及規定，可參考ASHIBINAA官方網站說明。

ASHIBINAA的免稅服務櫃台，就在果然是牛排及豚骨一燈所在的美食區旁邊，可說是十分貼心便利的安排——不僅有許多座位可以歇腳休息，還有兒童遊戲區、扭蛋區等設施，讓在等待辦理免稅手續的朋友們不會感到無聊。另外在同一棟的1樓樓梯處則有可以寄放行李的投幣式置物櫃可使用。

購物過程中，若有遇到需要協助時，可以到位於設施中的服務諮詢中心尋求幫助。親切的工作人員不僅能協助導覽Outlet購物中心內的店鋪、餐廳及公共設施，同時也能為沖繩南部的旅遊行程規劃提供一些參考意見。與此同時，若有需要嬰兒車或是輪椅，在遊客服務諮詢中心中也可以免費租借。（外国語対応できるかとの確認追加）

（圖片截圖自ASHIBINAA官方網站。）

若自駕前往，從那霸機場出發，大約15～20分鐘車程可抵達，自國際通出發的話，會需要半個小時多一些。若以大眾交通來說，可選擇自機場搭乘那霸巴士95號線往返，車程約18分鐘。另外，也可以從國際通達成琉球巴士56、256、98號線前往。具體的巴士時刻表，可參考官方網站。

（圖片提供：ASHIBINAA）

到海外旅遊，巧用免稅服務及Outlet的優惠消費，的確是大買特買的好機會！在規劃沖繩旅遊行程的時候，不妨將沖繩Outlet購物中心ASHIBINAA也排進去吧。有興趣的話，可以參考我們2023年沖繩冬日三天兩夜之旅的行程內容喔。

沖繩Outlet購物中心ASHIBINAA（あしびなー）

地址：沖縄県豊見城市豊崎1-188

營業時間：10:00～20:00

※ 餐廳等根據店鋪不同，營業時間也會有所不同。

※ 不排除因天氣原因臨時休業或因其他因素變動營業時間。

官方網站

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