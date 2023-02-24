滿滿療癒買到爆！2023冬日租車「沖繩自駕」三天兩夜 新一代夢幻水族館、國際通與壺屋通散策

冬天的沖繩是溫和煦暖的。說起海島沖繩，總是讓人想起夏天的熱情，殊不知冬天的它有著格外迷人的清閒感。雖說若要到海裡潛水、游泳等難免還是太冷，可是即便只是享受那一片美麗的海景也足以令人心滿意足。2021年，沖繩北部的森林「山原（やんばる）」被登錄為世界自然遺產，而「沖繩既有美麗的海，也有美麗的山與森林」更為當地人津津樂道。久違了的沖繩，它還是我所認識的它嗎？這個冬天，我們租了車，規劃了三天兩夜的自駕旅程，走訪了新的水族館、令人懷念的亞熱帶森林、好久不見的國際通、一直很想見見的沖繩陶器們等。這就跟你一一道來囉。

DMM KARIYUSHI水族館

2020年在靠近那霸機場的購物中心iias沖繩豐崎旁，新開了一座非常具有話題性的水族館「DMM KARUYUSHI水族館」——它和沖繩超人氣的美麗海水族館是同一公司運營企劃的第二間娛樂型水族館，結合最新的影像技術及空間展演設計，打造出非同以往之水族館體驗。館內展示內容包括以沖繩為主的亞熱帶、熱帶海洋生態、動植物等，能見到可愛的企鵝、水獺、樹懶、海龜等小動物不說，可自多角度觀賞的超大型水槽及有teamLab感的水母館真的是令人驚嘆到歎為觀止！

DMM KARIYUSHI 水族館（DMMかりゆし水族館）

地址：沖繩縣豐見城市豐崎3-35

開館時間：9:00～21:00（閉館前90分鐘最後入場）

公休日：不定休，前往之前請查閱官方網站。

大眾交通：

從那霸機場，搭乘那霸巴士95號，在「總站iias沖繩豐崎站」下車，車程約20分鐘。

從國際通，搭乘98號巴士（琉大線）或56號巴士（浦添線），在「總站豐崎美麗陽光海灘前站」下車。

更多選擇，可參考官方網站。

官方網站（繁體中文）

沖繩Outlet購物中心ASHIBINAA

到日本旅遊，買買買的購物行程少不了，特別是到各大Outlet，畢竟Outlet不定期祭出的優惠價格與折扣，再搭配免稅的服務，讓平常難以下手的商品好買許多。位於沖繩豊見城市的Outlet購物中心ASHIBINAA，和本州的Outlet有著蠻不一樣的氛圍——偌大的腹地中，充滿著南國海島風情，再加上海風拂面，那份格外休閒恣意的感覺令人印象深刻。且在設施內的公共空間內能見到一隻又一隻表情樣貌不大相同的風獅子，真的是很蠻具有特色和巧思的。

詳細的好買好吃推薦，我們有另外寫了一篇文章讓你參考。

沖繩Outlet購物中心ASHIBINAA

地址：沖縄県豊見城市豊崎1-188

營業時間：10:00～20:00

大眾交通：

自機場搭乘那霸巴士95號線往返，車程約18分鐘。另外，也可以從國際通達成琉球巴士56、256、８號線前往。具體的巴士時刻表，可參考官方公告。

官方網站

住宿推薦：東方飯店 沖繩度假村SPA

位於沖繩森林與海寬闊的山原地區入口，翻新開幕於2021年10月的東方飯店沖繩度假村SPA，是以「遊島親森（島と遊ぶ、森とつながる）」為主概念，打造出的自然綠意滿滿的療癒型大型旅宿設施。飯店內的房間不僅能望見沖繩的海，更能望見沖繩的山和森林，且飯店大廳及行政酒廊充滿綠色植栽，能讓人有種置身於亞熱帶森林卻又十分典雅閒適的感覺。作為度假村，飯店內有非常充實的娛樂設施，包含超大且時尚的露天海景泳池、室內泳池、健身房、幾乎全天供餐的行政酒廊，以及多樣餐飲選擇。更有和周邊景點如美麗海水族館等共同合作的特別體驗旅行方案可選擇，適合悠閒度假不說，遠距工作及短居也非常合適。

關於具體的飯店設施介紹和體驗心得，因為實在太多了，我們將會在另外寫一篇文章分享，屆時可以參考看看。而第二天的行程我們排得也不多，就是希望可以多在度假飯店裡面放鬆身心。

東方飯店沖繩渡假村及SPA（オリエンタルホテル 沖縄リゾート＆スパ）

地址：沖縄県名護市喜瀬1490−1

預約電話：+81-980-51-1900

Check In / Check Out：15:00～ / ～11:00

※行政樓層房型及頂級房型的Check Out時間是12:00

官方網站

BIOS之丘（生命之丘）

主打沖繩亞熱帶自然森林體驗的BIOS之秋，是沖繩蠻經典的觀光景點。園內綠意生機勃勃，且有一大片湖水，能在其中乘坐觀賞船，跟著專業又風趣的導遊，一起遊覽沖繩的森林及湖畔生態，也有划橡皮艇、SUP等水上活動。園內也能乘坐古老的牛車，體驗農耕社會時另類的交通移動方式。另外園內非常有名的，就是能體驗琉球王朝時代的衣著「琉裝」。只可惜現在因受到疫情影響，目前不提供相關體驗服務。

BIOS之丘（ビオスの丘）

地址：沖縄県うるま市石川嘉手苅 961-30

營業時間 9:00〜18:00

公休日：不定休，前往前請參考官方公告。

門票：一般票 1800日圓（含稅）、兒童票（4歲～國小生）900日圓（含稅）

官方網站

恩納驛站市場

租車自駕，拜訪公路休息站是一大樂趣之一。在從生命之丘回飯店途中的恩納驛站市場，是當地非常有人氣的站點。它其實不是真正意義上的休息站，而是一個直銷市場，能買到許多沖繩當地的新鮮物產及伴手禮不說，也能嚐到很多沖繩美食。其中最有人氣的，是綜合熱帶水果刨冰！盛滿芒果、鳳梨、百香果、火龍果等水果刨冰，淋上優格與煉乳，搭配沖繩晴好微熱的冬日太陽剛剛好。

如果喜歡咖啡，或是只是想休息喝杯咖啡，那麼可以試試看這家頗有個性的咖啡攤「MARUI咖啡」。這小攤子不僅外觀格外可愛，連咖啡店的老闆也蠻有個性。

恩納驛站市場（おんなの駅 なかゆくい市場）

地址：沖縄県国頭郡恩納村字仲泊1656-9

營業時間：10:00～19:00

官方網站

壺屋Yachimun通

忘記是在什麼展覽上，看過沖繩陶藝家的作品，就一直對沖繩的陶藝有著特別的印象。直到前幾年才知道原來在那霸的國際通旁就有一片陶窯陶瓷的散步小道，被稱之為「壺屋通」。長約350公尺，壺屋通的街道舖著有些復古的青石磚，而街道兩旁更能見到很多有沖繩特色的建築物，裡面藏了不少陶器選物店、藝廊、咖啡店、小吃店等。繞出主街道，竄入坡道上的小巷子，能發現更多舊時的沖繩老屋及一些陶窯古蹟，一邊散步一邊探險特別有趣。

友情提醒：自駕前往的朋友，若周邊找不到停車場時，建議可以開到壺屋通上，裡面藏了一個「別有洞天」的停車場，比較少被人發現。

壺屋YACHIMUN通（壺屋やちむん通り）

地址：沖縄県那覇市壺屋1丁目16

大眾交通：

沖繩都市單軌電車（結心電車）「牧志」站，步行約10分鐘

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國際通

逛完壺屋通，沿著平和通走，便可以到那霸最經典的觀光勝地「國際通」。而自壺屋通走到國際通經過的平和通市場商店街也是非常有趣的存在，能看見許多似曾相似卻又有些陌生的市場場景及熱情的人們。相比疫情前拜訪時，現在的平和通還是有些冷清，有不少店也都沒開。而國際通上能見到觀光客來來去去，兩旁的店家多了不少新面孔，也少了一些記憶中的店鋪。

儘管很多人的國際通必逛口袋名單裡面，少不了Blue Seal冰淇淋和Calbee等經典名店，不過這次我們找到了應用沖繩當地食材製作的義式冰淇淋Fontana Gelato，以豐富多彩的冰淇淋口味，變成了日本人氣的國際通打卡美食。而另外在與國際通交叉的沖映通上，則有另一家標榜健康且不加糖的高人氣的水果果昔「Vita Smoothie」。採用多樣的當地水果食材製作出來的果昔，一樣也是又好拍又好吃。

國際通（国際通り）

地址：請參考Google Map

大眾交通：

沖繩都市單軌電車（結心電車）「牧志」站、「縣廳前」站

官方網站

三天兩夜的冬日沖繩之旅，感受不同於盛夏南島熱情的氛圍。在需要冬藏為下個春天儲備力量的季節裡，沖繩的海與森林、國際通和壺屋通的散策道等，無疑都能給人滿滿的療癒感，當然也包括可以買買買買到爆的Outlet購物中心和吃不完的美食。如果你正好有想規劃一趟冬天的沖繩旅遊，不妨參考看看囉。

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