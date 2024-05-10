季節美景大爆發！ 九州最大紫藤花園「千財農園」超佛免付費景點 還免預約自由賞花

這家千財農園有夠佛！入園不收門票、停車不用錢，也不用預約入園，來了就直接進去賞花，而且這裡還是九州最大 占地面積2400坪的紫藤花園。紫藤花季過後緊接著就是1500坪的玫瑰園，還有鄰接的丘陵土地帶上的茶田，是個超佛的免費景點，一生推。

宇佐市 千財農園｜交通位置

JR玉名站車程約50分（有400車位免費停車場），不過我建議這裡還是自駕或包車過來比較好，偏近郊。

地址：大分縣宇佐市大字四日市4243

電話：+81-978-33-2388

營業時間：8：00~18：00

花季：紫藤（4月下旬~5月上旬） 玫瑰園（5月~5月下旬、10月中旬）

休息日/開放時間：無休息日

停靠站：大型車輛10輛，普通車輛560輛（免費）

門票：紫藤花園免費、玫瑰園需另付費

成人（高中生、初中生以上）400元（秋季300元）

中小學生100元，小學生以下免費，團體（10人以上）每年250元

免費停車真的好佛，有400車位免費停車場。

這裡是農園也是茶園，就位於湖畔旁，真的是擁有得天獨厚的湖光山色。

除了紫藤以外，其實這裡主要的重點是玫瑰花園，所以賞紫藤免費，玫瑰季節的話需要收費，但價格也不會很貴。

來這裡好像就要買一下紫藤冰淇淋來吃吃。

主打紫藤香氣冰淇淋

入口處看起來比較虛，因為我們四月中到時才剛開不到6成，但其實走進去就會驚訝這片山坡地很壯觀了。

紫藤香氣冰淇淋，我覺得普普，跟薰衣草冰淇淋有點像。

這裡外國觀光客很少，幾乎都是在地人，而且年紀大的居多，日本的老人家很願意出來走走逛逛，這一點很棒。

團體包車的人也不少，在這裡幾乎聽到的都是日語。

如果再晚幾天來，紫藤應該會更長一點更壯觀。

不過提前來有好處，人潮真的比較少，而且紫藤花原來很香，以前怎麼沒注意到，還是忘了？香到很多蜜蜂來採蜜，賞花時請注意蜜蜂喔。

2400坪的棚架上長滿嫩白、粉紅、馬卡龍紫等250棵的藤花，而且還貼心的放上桌椅，可以喝茶賞花順便野餐，還是日本人懂玩。

漸層的白、紫、粉色在陽光下很明顯。

好珍惜能在這裡拍到空景。

真的是隨便你拍欸！可能是還沒到極盛期，人潮比較少。

紫藤花本人其實很嬌嫩可愛。

粉紫相間

除了櫻花以外，我最喜歡浪漫的紫藤花季。

白藤統一在這一區，陽光下會特別燦爛耀眼。

白紫相間，你喜歡哪一種顏色呢？

漸層的白、粉、紫，超美！

只是開6成就這麼漂亮了，盛開還得了。不過紫藤花期也很短，約兩週就差不多沒了。

走在路上真的可以體驗到被紫藤打臉的感覺。

這狗狗的主人超認真帶道具跟單眼來拍照。

真的有人來這裡野餐呢。天氣涼涼的，花正盛開，懂享受啊你們。

這裡算是蠻秘境的，在地人居多，如果四月中旬五月初有機會來九州，建議必來。

棚架上真的滿滿紫藤，好喜歡。

旁邊的湖畔也可以坐下來欣賞。

這不知道什麼花，也很漂亮。

旁邊的茶園別錯過喔，店家掛上鯉魚旗很好看，但旁邊稻草人有點驚悚。

這裡還有販賣自產自銷茶葉與農特產，如果想要支持一下農園的朋友，記得來逛逛喔。

附上影片支援，隨風搖曳的紫藤美死了。

千財農園

地址：大分縣宇佐市大字四日市4243

電話：+81-978-33-2388

營業時間：8：00~18：00

花季：紫藤（4月下旬~5月上旬） 玫瑰園（5月~5月下旬、10月中旬）

休息日/開放時間：無休息日

停靠站：大型車輛10輛，普通車輛560輛（免費）

門票：紫藤花園免、玫瑰園需另付費

成人（高中生、初中生以上）400元（秋季300元）

中小學生100元，小學生以下免費，團體（10人以上）每年250元

文章來源：Mika出走美食日誌 FB：Mika出走美食日誌

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