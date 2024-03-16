快訊

國3北向木柵隧道北口2車碰撞！小客車翻覆 1人意識不清送醫

倒掛金鉤！英國阿嬤意外懸空2公尺爆紅 還被畫成塗鴉

獨／高雄公教人員個資全都露？ 駭客宣稱漏洞來自此處

吃素的人看過來！佐賀市「蔬食料理」4選 多彩蔬菜壽司、季節野菜咖哩

旅奇傳媒／ 旅奇傳媒 TR Omnimedia
圖：佐賀縣觀光連盟／提供
圖：佐賀縣觀光連盟／提供

玄米食太陽餐廳的蔬食午餐採定食呈現，健康美味。　圖：佐賀縣觀光連盟／提供
玄米食太陽餐廳的蔬食午餐採定食呈現，健康美味。　圖：佐賀縣觀光連盟／提供

【旅奇傳媒/日本部報導】日本不像台灣有許多素食餐廳，但部分餐廳卻有美味的蔬食料理適合素食者享用，以下推薦佐賀市4家餐廳中的蔬食好料：

▲鮨・椿油天婦羅八木餐廳的野菜天婦羅相當好吃。　圖：佐賀縣觀光連盟／提供
▲鮨・椿油天婦羅八木餐廳的野菜天婦羅相當好吃。　圖：佐賀縣觀光連盟／提供

▎鮨・椿油天婦羅八木

推薦「時令蔬菜套餐（含蔬菜天婦羅＋蔬菜壽司）」。使用純度高的山茶花油現炸出的天婦羅，入口酥脆美味。不僅味覺滿足，繽紛多彩的蔬菜壽司視覺效果也十足迷人。

・午餐（週一至週四）11:30〜14:00（L.O. 13:00）

・晚餐（週一至週五六、國定假日前一天） 17:30〜22:00（L.O. 21:30）

・地址：佐賀市白山2-3-14

・交通：佐賀車站徒步1公里，或搭公車約5分鐘。

▲嬉乃壽司的野菜握壽司極有特色。　圖：佐賀縣觀光連盟／提供
▲嬉乃壽司的野菜握壽司極有特色。　圖：佐賀縣觀光連盟／提供

▎嬉乃壽司

推薦「佐賀旬彩御膳」（限2人起點餐），是使用佐賀縣產蔬菜製成的健康壽司與天婦羅套餐。以店家自製的清爽醬汁吃蔬菜握壽司，更是獨具美味。照片為1人份。

・午餐 11:00〜14:30（L.O. 14:00）

・晚餐  17:00〜21:30（L.O. 21:00）

・地址：佐賀市若宮1-7-30

・交通：距離佐賀車站1.5公里，搭巴士約15分鐘。

・公休日：週一、二(遇假日不休)

▎玄米食太陽餐廳

推薦「特選定食午餐」。標榜不使用動物性油脂、砂糖，以無添加、無農藥的蔬菜為主烹調而成的定食。店內並銷售有機自然食材等商品，也可一逛。

・營業時間：平日9:00〜19:00、週六日&假日9:00〜18:00

・地址：佐賀市多布施2-5-30

・交通：佐賀車站徒步900公尺。

▲nongo-kitchen餐廳以美味的蔬食咖哩聞名。　圖：佐賀縣觀光連盟／提供
▲nongo-kitchen餐廳以美味的蔬食咖哩聞名。　圖：佐賀縣觀光連盟／提供

▎nongo-kitchen 餐廳

推薦「季節野菜咖哩」。擁有蔬菜管理師資格的店長標榜不用任何動物性油脂所做成的蔬食咖哩。隨著食材改變調理法，讓蔬菜原有的鮮甜滋味和營養能充分呈現。

・午餐 11:30〜15:00（L.O. 14:00）

・地址：佐賀市高木瀬西5-3-13

・交通：距離佐賀車站2.6公里，搭巴士約20分鐘。

・公休日：週日、一

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

咖哩 壽司 蔬食

延伸閱讀

「快手投空盤」爽吃免費藏壽司？影片曝光 網怒：這是犯罪

卡娜赫拉《迴轉壽司樂園》快閃來台！1:1迴轉壽司台、壽司玩偶可愛爆棚！小心買到剁手手～

韓國排名第一餐旅學院來台 講授韓式飯捲和日式壽司「醋飯天條」關鍵

日本人愛吃壽司拉麵等高澱粉卻很瘦 網揭3關鍵原因：你可以嗎？

相關新聞

吃素的人看過來！佐賀市「蔬食料理」4選 多彩蔬菜壽司、季節野菜咖哩

【旅奇傳媒/日本部報導】日本不像台灣有許多素食餐廳，但部分餐廳卻有美味的蔬食料理適合素食者享用，以下推薦佐賀市4家餐廳中的蔬食好料： ▎鮨・椿油天婦羅八木 推薦「時令蔬菜套餐（含蔬菜天

遠離都市喧囂！ 日本四國「5大賞櫻勝地」公開 寧靜欣賞人間夢幻景致

【旅奇傳媒/日本部報導】春暖花開，正是欣賞櫻花的最佳時機。想要遠離都市喧囂、尋找寧靜賞花勝地的旅行者而言，不妨考慮前往日本四國地區，探訪五個不容錯過的隱藏版賞櫻勝地。 香川・紫雲出山 選

九州也喝得到「藍瓶咖啡」了！還與福岡藝術家推出限量周邊商品

文青咖啡品牌「BLUE BOTTLE藍瓶咖啡」源自加州，近年在日本蓬勃擴張，為各分店精心打磨出獨特風格，吸引不少台灣咖啡愛好者赴日旅遊時尋覓其店蹤。現藍瓶咖啡傳來捷報，即將於2024年2月9日在九州福岡天神區警固神社內隆重開張。

長崎賞燈會、泡溫泉！ 2024「皇帝遊行」由福山雅治擔綱演出

在日本也可以看到燈會！日本九州的長崎燈會擁有30多年歷史，為長崎冬天增添繽紛色彩，今年的「皇帝遊行」的皇帝一角由人氣明星「福山雅治」擔綱演出，眾所矚目，今年冬天不妨來長崎看燈會、泡溫泉！

吼搭啦！高知上宇宙、入深海釀酒 「酒豪王國」大解密

【未成年請勿飲酒，酒後不開車】

佐賀夢幻美！ 看吉野里歷史公園魔幻點燈 回到遠古彌生時代

【旅奇傳媒/責任編輯-蔡雅雯】歲末年終是欣賞日本各地點燈秀的好時節！就連位於佐賀縣神埼郡吉野里町的彌生時代遺址「吉野里歷史公園」都有美麗的亮燈活動〜「吉野里光之響2023」可以欣賞魔幻奇景。 「吉

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。