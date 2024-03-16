吃素的人看過來！佐賀市「蔬食料理」4選 多彩蔬菜壽司、季節野菜咖哩

玄米食太陽餐廳的蔬食午餐採定食呈現，健康美味。 圖：佐賀縣觀光連盟／提供

【旅奇傳媒/日本部報導】日本不像台灣有許多素食餐廳，但部分餐廳卻有美味的蔬食料理適合素食者享用，以下推薦佐賀市4家餐廳中的蔬食好料：

▲鮨・椿油天婦羅八木餐廳的野菜天婦羅相當好吃。 圖：佐賀縣觀光連盟／提供

▎鮨・椿油天婦羅八木

推薦「時令蔬菜套餐（含蔬菜天婦羅＋蔬菜壽司）」。使用純度高的山茶花油現炸出的天婦羅，入口酥脆美味。不僅味覺滿足，繽紛多彩的蔬菜壽司視覺效果也十足迷人。

・午餐（週一至週四）11:30〜14:00（L.O. 13:00）

・晚餐（週一至週五六、國定假日前一天） 17:30〜22:00（L.O. 21:30）

・地址：佐賀市白山2-3-14

・交通：佐賀車站徒步1公里，或搭公車約5分鐘。

▲嬉乃壽司的野菜握壽司極有特色。 圖：佐賀縣觀光連盟／提供

▎嬉乃壽司

推薦「佐賀旬彩御膳」（限2人起點餐），是使用佐賀縣產蔬菜製成的健康壽司與天婦羅套餐。以店家自製的清爽醬汁吃蔬菜握壽司，更是獨具美味。照片為1人份。

・午餐 11:00〜14:30（L.O. 14:00）

・晚餐 17:00〜21:30（L.O. 21:00）

・地址：佐賀市若宮1-7-30

・交通：距離佐賀車站1.5公里，搭巴士約15分鐘。

・公休日：週一、二(遇假日不休)

▎玄米食太陽餐廳

推薦「特選定食午餐」。標榜不使用動物性油脂、砂糖，以無添加、無農藥的蔬菜為主烹調而成的定食。店內並銷售有機自然食材等商品，也可一逛。

・營業時間：平日9:00〜19:00、週六日&假日9:00〜18:00

・地址：佐賀市多布施2-5-30

・交通：佐賀車站徒步900公尺。

▲nongo-kitchen餐廳以美味的蔬食咖哩聞名。 圖：佐賀縣觀光連盟／提供

▎nongo-kitchen 餐廳

推薦「季節野菜咖哩」。擁有蔬菜管理師資格的店長標榜不用任何動物性油脂所做成的蔬食咖哩。隨著食材改變調理法，讓蔬菜原有的鮮甜滋味和營養能充分呈現。

・午餐 11:30〜15:00（L.O. 14:00）

・地址：佐賀市高木瀬西5-3-13

・交通：距離佐賀車站2.6公里，搭巴士約20分鐘。

・公休日：週日、一

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