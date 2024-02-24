遠離都市喧囂！ 日本四國「5大賞櫻勝地」公開 寧靜欣賞人間夢幻景致
【旅奇傳媒/日本部報導】春暖花開，正是欣賞櫻花的最佳時機。想要遠離都市喧囂、尋找寧靜賞花勝地的旅行者而言，不妨考慮前往日本四國地區，探訪五個不容錯過的隱藏版賞櫻勝地。
香川・紫雲出山
選為世界絕景之一的紫雲出山，擁有滿山綻放的粉嫩櫻花，登上山頂更能俯瞰瀨戶內海最美的風光。宛如人間仙境的夢幻景致，絕對讓你為之驚豔！
・賞櫻期：2024/3/23～4/10
・交通：從JR詫間站轉乘詫間線∕詫間三野線的社區巴士，於大浜巴士站下車，步行至大浜漁港後搭乘接駁巴士到山頂停車場，徒步約7分鐘即可抵達山頂展望台。
《接駁巴士資訊》https:// www.mitoyo-kanko.com/shiude-access/
德島・八百萬神之御殿
多達8000株的櫻花在山坡上盛開，穿過通往山頂的櫻花隧道，便能將壯觀又美麗的粉色花海一覽無遺。
・賞櫻期：3月下旬～4月上旬
・交通：從JR穴吹站搭計程車，車程約15分鐘
・參觀費用：每人¥1,000（現場收費為主）
愛媛・松山城
充滿歷史風情的天守閣與盛開的櫻花相互輝映的美景，被譽為日本賞櫻百選之一。登上天守閣高台更能俯瞰瀨戶內海的蔚藍海景。
・賞櫻期：3月下旬～4月上旬
・交通：從JR松山站轉乘往道後溫泉的市內電車，大街道站下車步行約5分鐘
高知・高知城公園
日本唯一完整保存本丸建築群的百大名城，也是著名的日本三大夜城之一。白天參觀城內建築，夜晚燈光打在天守閣上，櫻花相襯下多了一分神秘感。
・賞櫻期：3月下旬～4月上旬
・交通：從JR高知站轉乘土佐電交通巴士至高知城前站下車
香川・龜鶴公園
紺青色的宮池中浮著小島，連結池中島的小徑兩側佈滿櫻花，綿延近300公尺，宛若粉色天橋立般的絕美景致。傍晚時分，水面上的櫻花倒影更是美不勝收。
・賞櫻期：3下旬～4月上旬
・交通：從JR志度站轉乘志度～多和線（綠線）巴士至龜鶴公園站下車
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