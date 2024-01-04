日本牡蠣界明星！冬天就是要去佐賀吃太良牡蠣

【旅奇傳媒/日本部報導】日本佐賀縣太良的海鮮之所以出名，全都是因為有明海的恩惠！有明海富含無機質與浮游生物的營養海水，是相當優渥的生態環境，太良町的漁人們看準這點從2004年起在此進行牡蠣養殖，這也讓沿著有明海海岸的國道207號道路上聚集約15間牡蠣小屋，被稱之為「太良烤牡蠣海道」。但除了牡蠣外，也提供竹崎螃蟹、花枝、貝類海螺以及鮮蝦等海產現烤。

▌太良牡蠣為什麼好吃？

太良牡蠣就像台灣有名的東石蚵仔，是九州在地有名的牡蠣品牌。由於有明海域有機生物、礦物質豐富，使得這裡的牡蠣成長極為迅速，只需耗時半年便能有其他海域養殖2年的大小。而且相較於其他海域，有明海的鹽分濃度低，可以把牡蠣原本的濃郁滋味發揮到最高，也難怪太良牡蠣的美味在日本牡蠣界可說是數一數二！

▌太良烤牡蠣海道是九州牡蠣小屋發源地

從國道207號線南下，以太良烤牡蠣海道看板為起點，有明海沿岸共錯落著15家牡蠣小屋。據說這裡可是九州牡蠣小屋最早的發源地，始於20年前某家海鮮店為了提供試吃品乾脆現烤給來客吃而誕生。15家小屋全都是標榜鐵網炭烤的海鮮店面，多為牡蠣養殖漁夫所開設，小屋多數面海可邊吃燒烤海鮮、邊賞海景。

▲沿著有明海岸的國道207號道路上聚集約15間牡蠣小屋，被稱為「太良烤牡蠣海道」。 圖：佐賀縣觀光連盟／提供

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