人力不足！日本愛媛縣人氣「少爺列車」 招牌觀光景點暫停運行
【旅奇傳媒/編譯-曾照晴】日本的觀光業正在逐漸從疫情的打擊中復甦，然而伴隨而來的卻是人手不足的問題，勞動力短缺成為一大挑戰。愛媛縣也受到人力短缺的影響，伊予鐵道宣布人氣觀光列車「少爺列車」自今年11月起停止運行，主要原因為司機短缺，目前「少爺列車」已經暫停運行，何時能恢復行駛目前未知！
行駛在松山市內的復古蒸氣列車「少爺列車」，曾在日本大文豪夏目漱石的小說《少爺》中登場，自1888年啟用以來，歷經長達67年的運行歷史，直到1954年正式退役。在當地居民的熱情支持下，於2001年再度回歸，除了將煤炭蒸氣改為柴油動力外，車身外觀、站務員的服裝以及汽笛的鳴笛聲響，都保留著當初的原貌，搭上列車彷彿穿越了時空，加上列車來往道後溫泉站、大街道站、松山市站等熱門觀光景點，深受國內外遊客喜愛，甚至一度被日本人票選為「最想搭乘的路面列車第1名」，成為愛媛縣的招牌觀光景點之一。
少爺列車雖然暫停行駛，但作為愛媛縣的觀光代表，仍能在道後溫泉站前和伊予鐵集團總公司大樓1樓見到它的身影。旅遊路過時不妨前往欣賞，期待能夠很快地再次見到列車運行的風采，繼續為遊客帶來特別的懷舊之旅。
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