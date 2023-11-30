快訊

亞錦賽／啪，沒了！大巨蛋開幕戰 最後1000張票完售

季辛吉辭世！從毛澤東到習近平 他如何牽動中美關係

從今年熱銷保單看5趨勢 搞懂實支實付和重大傷病險差異

人力不足！日本愛媛縣人氣「少爺列車」 招牌觀光景點暫停運行

旅奇傳媒／ 旅奇傳媒 TR Omnimedia
愛媛松山復古蒸氣火車「少爺列車」人氣高，相當受到海內外旅客歡迎。　圖：愛媛縣觀光國際課／提供
愛媛松山復古蒸氣火車「少爺列車」人氣高，相當受到海內外旅客歡迎。　圖：愛媛縣觀光國際課／提供

【旅奇傳媒/編譯-曾照晴】日本的觀光業正在逐漸從疫情的打擊中復甦，然而伴隨而來的卻是人手不足的問題，勞動力短缺成為一大挑戰。愛媛縣也受到人力短缺的影響，伊予鐵道宣布人氣觀光列車「少爺列車」自今年11月起停止運行，主要原因為司機短缺，目前「少爺列車」已經暫停運行，何時能恢復行駛目前未知！

行駛在松山市內的復古蒸氣列車「少爺列車」，曾在日本大文豪夏目漱石的小說《少爺》中登場，自1888年啟用以來，歷經長達67年的運行歷史，直到1954年正式退役。在當地居民的熱情支持下，於2001年再度回歸，除了將煤炭蒸氣改為柴油動力外，車身外觀、站務員的服裝以及汽笛的鳴笛聲響，都保留著當初的原貌，搭上列車彷彿穿越了時空，加上列車來往道後溫泉站、大街道站、松山市站等熱門觀光景點，深受國內外遊客喜愛，甚至一度被日本人票選為「最想搭乘的路面列車第1名」，成為愛媛縣的招牌觀光景點之一。

▲道後溫泉站前留置線展示少爺列車。　圖：松山市／提供
▲道後溫泉站前留置線展示少爺列車。　圖：松山市／提供

少爺列車雖然暫停行駛，但作為愛媛縣的觀光代表，仍能在道後溫泉站前和伊予鐵集團總公司大樓1樓見到它的身影。旅遊路過時不妨前往欣賞，期待能夠很快地再次見到列車運行的風采，繼續為遊客帶來特別的懷舊之旅。

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

觀光 溫泉 懷舊

延伸閱讀

是方TPIX跨國攜手日本JPIX 拓展網路交換平台規模

印度移工引發討論 吳澤成：目前營造業人力尚可

日本第一汽車美容鍍膜連鎖品牌 正式登台

環境部：碳足跡認證 人力不足

相關新聞

佐賀夢幻美！ 看吉野里歷史公園魔幻點燈 回到遠古彌生時代

【旅奇傳媒/責任編輯-蔡雅雯】歲末年終是欣賞日本各地點燈秀的好時節！就連位於佐賀縣神埼郡吉野里町的彌生時代遺址「吉野里歷史公園」都有美麗的亮燈活動〜「吉野里光之響2023」可以欣賞魔幻奇景。 「吉

睽違4年完整規模登場！福岡「筑後川煙火大會」線上也能看

【旅奇傳媒/責任編輯-張語柔】抓住夏天的尾巴，快到日本九州感受夏日祭典魅力吧！福岡縣久留米市的夏季經典活動「筑後川煙火大會」，是西日本數一數二的煙火盛事，今年將在8/27盛大登場。 跨越疫情陰霾，

日本九州住宿新選擇！ 喜來登飯店首次插旗「鹿兒島」 會員休息室24小時開放

【旅奇傳媒/責任編輯-張語柔】日本九州地區擁有絕佳溫泉與在地美食，並且自台灣搭乘飛機只要2小時左右就能抵達，深受訪日遊客喜愛，是訪日旅遊與計劃重遊的熱門地點。 今年5月中旬剛開幕的「鹿兒島喜

哈日吃貨注意！日本,「九州鐵道便當大賞」TOP10 最佳大獎有故事

【旅奇傳媒/責任編輯-張語柔】你也愛吃日本的鐵道便當嗎？JR九州日前睽違6年再次舉辦「九州車站便當大賞」，來自九州7縣共51款鐵道便當針對「味道」、「細節與鄉土感」、「豐盛程度」、「包裝」、「價格」五

一年四季都有美景可賞！ 九州必搭「別府鶴見岳纜車」 10分鐘空中漫步飽覽CNN票選美景

udn走跳旅遊／加小菲愛碎碎念 來到九州別府除了知名的八大地獄巡禮之外，有個小菲個人很喜歡也相當推薦的景點——♥別府鶴見岳纜車♥。在高原站搭乘大型纜車上山～沿途可以飽覽整個大分縣及別府的美景，1

大啖海鮮+草莓吃到飽！日本5大「佐賀親子旅行」推薦景點 最美圖書館、室內樂園玩到不想回家

【旅奇傳媒/日本部報導】今年4月台灣虎航直飛佐賀機場航線復航，加上2022年西九州新幹線開通，從福岡前往佐賀也十分方便！佐賀不僅有山海美景、豐富海鮮，還有溫泉可享受，在寬廣的鄉下最適合帶孩子一起同遊！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。