佐賀夢幻美！ 看吉野里歷史公園魔幻點燈 回到遠古彌生時代
【旅奇傳媒/責任編輯-蔡雅雯】歲末年終是欣賞日本各地點燈秀的好時節！就連位於佐賀縣神埼郡吉野里町的彌生時代遺址「吉野里歷史公園」都有美麗的亮燈活動〜「吉野里光之響2023」可以欣賞魔幻奇景。
「吉野里光之響2023」從12月2日至17日期間每週末17:00～21:00進行夜間點燈。一進入公園東口的入園口附近，便能觀賞到無數點燈裝置，營造出充滿魅力的幻想空間。以下是本次點燈活動的3大亮點：
★ 亮點1：遠古高腳屋建築群在若隱若現的燈火間，呈現一種神秘夢幻美。
★ 亮點2：上千支燭火點亮的紙燈籠，在地上排排站組成「光之地上畫」。（點燈時間為17:00〜21:00、場地在南內郭）
★ 亮點3：熱氣球「HIMIKA 號」有夜間繫留，以繩子固定熱氣球定點升降，提供遊客拍照。（活動時間為19:00〜20:00、場地在南村草原廣場）
▍ 吉野里光之響2023 ▍
・期間：12/2（六）、3（日）、9（六）、10（日）、16（六）、17（日）17:00～21:00（最終入園20:30)
・地點：吉野里歷史公園東口～南内郭・南村（17點後、入園口僅開放東口。）
・門票：成人280日圓・銀髮族（65歲以上）200日圓・中學生以下免費（17點後入園為前提）※17點前入園的遊客可以持續留下參加活動。
・交通：神埼車站下車後徒步至吉野里公園西口約15分鐘。或吉野里公園車站下車後徒步至吉野里公園東口約15分鐘。
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