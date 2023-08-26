睽違4年完整規模登場！福岡「筑後川煙火大會」線上也能看

「筑後川煙火大會」據說起源自1650年，距今已有370多年歷史。 圖：久留米市PR事務局／來源

【旅奇傳媒/責任編輯-張語柔】抓住夏天的尾巴，快到日本九州感受夏日祭典魅力吧！福岡縣久留米市的夏季經典活動「筑後川煙火大會」，是西日本數一數二的煙火盛事，今年將在8/27盛大登場。

跨越疫情陰霾，本次是暌違4年再次以完整規模舉辦，預計將會施放約15,000發煙火，帶來70分鐘不間斷的璀璨饗宴。

▲久留米市內也具備浴衣租借店家, 推薦穿上體驗當地特有織品「久留米絣」的浴衣大逛夏日祭典。 圖：久留米市PR事務局／來源

整場活動沒有特別設置付費區，5大會場全部開放免費入場，筑後川沿岸也會有約350間攤販進駐，販售各式小吃與拉麵、烤雞肉串等久留米在地美食，讓遊客感受最道地的夏日祭典風采。

此外，去年大受好評的 YouTube 現場直播，今年也將繼續舉辦，讓來不及前往久留米市旅遊的遊客能夠透過網路，搶先感受煙火與當地魅力。

▲久留米市不僅是豚骨拉麵的故鄉，烤雞肉串也是當地熱門美食，號稱日本第一。 圖：久留米市PR事務局／來源

即日起至8/31為止，市內熱門觀光景點「高良大社」的獻燈祭也同步登場，能夠一起順遊。通往神社的石階梯兩側燈籠一齊點燈，景象非常壯觀。爬上131階的階梯之後，更能眺望美麗的久留米市夜景！

▲別錯過前往「高良大社獻燈祭」，享受久留米的夏夜之美。 圖：久留米市PR事務局／來源

◎ 福岡縣久留米市 第364屆筑後川煙火大會

．日期：8／27（日） 19：40～20：50 觀賞會場：京町會場、篠山會場、小森野會場、長門石會場、MIYAKI會場

．交通：JR久留米站徒步約10分鐘。

◎ 福岡縣久留米市 高良大社獻燈祭

．日期：8／1～8／31

．交通：JR久留米大學前站轉乘計程車，車程約15分鐘。

★ 「第364屆筑後川煙火大會」，YouTube現場直播【請點我】。

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