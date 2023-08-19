沉浸在九州之美！ 日本福岡美食天堂中洲 「自然療癒系飯店」新開幕

「皇家花園CANVAS飯店福岡中洲」飯店外觀。 圖：Royal Park Hotels And Resorts Co. Ltd.／來源

【旅奇傳媒/責任編輯-張語柔】日本福岡的不夜城「中洲」，可以感受屋台文化、大啖在地美食、逛街與體驗夜生活，是許多訪日遊客喜愛的觀光熱門地。8/4起連鎖飯店品牌皇家花園旗下的「皇家花園 CANVAS 飯店福岡中洲」正式開幕，主打提供「被九州自然療癒」的舒適住宿體驗。

▲花園休憩區以九州森林為意象，呈現綠意盎然空間。 圖：Royal Park Hotels And Resorts Co. Ltd.／來源

館內種植超過100株九州產樹木，使用木製家具及木造裝飾，也擺設佐賀縣唐津、伊萬里地區製作的花器等。就連館內播放的音樂也相當講究，特別從九州各地自然景點、河川實際錄音而來，結合潺潺水流或蟲鳴鳥叫的「九州之音」讓住客沉浸在九州之美當中。

▲大浴場空間也結合綠意，以九州溪谷為靈感打造而成。 圖：Royal Park Hotels And Resorts Co. Ltd.／來源

全館具備255間客房，規劃為自然、文化2大主題，壁面上能欣賞福岡美景或是在地藝術家的作品，即日起至10/31都能預約划算的「開幕紀念方案」，標準雙人房包含早餐每人12,515日圓起，純住宿不含餐則每人9,715日圓起。

▲館內河岸側標準雙床房示意圖，最多可容納3人同住。 圖：Royal Park Hotels And Resorts Co. Ltd.／來源

◎ 皇家花園 CANVAS 飯店福岡中洲

．交通：福岡市營地下鐵「中洲川端」站4號出口（電梯）徒步約5分鐘，或3號出口（樓梯）徒步約2分鐘。

．地址：福岡縣福岡市博多區中洲5-6-20

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