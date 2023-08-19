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沉浸在九州之美！ 日本福岡美食天堂中洲 「自然療癒系飯店」新開幕

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圖：Royal Park Hotels And Resorts Co. Ltd.／來源
圖：Royal Park Hotels And Resorts Co. Ltd.／來源

「皇家花園CANVAS飯店福岡中洲」飯店外觀。　圖：Royal Park Hotels And Resorts Co. Ltd.／來源
「皇家花園CANVAS飯店福岡中洲」飯店外觀。　圖：Royal Park Hotels And Resorts Co. Ltd.／來源

【旅奇傳媒/責任編輯-張語柔】日本福岡的不夜城「中洲」，可以感受屋台文化、大啖在地美食、逛街與體驗夜生活，是許多訪日遊客喜愛的觀光熱門地。8/4起連鎖飯店品牌皇家花園旗下的「皇家花園 CANVAS 飯店福岡中洲」正式開幕，主打提供「被九州自然療癒」的舒適住宿體驗。

▲花園休憩區以九州森林為意象，呈現綠意盎然空間。　圖：Royal Park Hotels And Resorts Co. Ltd.／來源
▲花園休憩區以九州森林為意象，呈現綠意盎然空間。　圖：Royal Park Hotels And Resorts Co. Ltd.／來源

館內種植超過100株九州產樹木，使用木製家具及木造裝飾，也擺設佐賀縣唐津、伊萬里地區製作的花器等。就連館內播放的音樂也相當講究，特別從九州各地自然景點、河川實際錄音而來，結合潺潺水流或蟲鳴鳥叫的「九州之音」讓住客沉浸在九州之美當中。

▲大浴場空間也結合綠意，以九州溪谷為靈感打造而成。　圖：Royal Park Hotels And Resorts Co. Ltd.／來源
▲大浴場空間也結合綠意，以九州溪谷為靈感打造而成。　圖：Royal Park Hotels And Resorts Co. Ltd.／來源

全館具備255間客房，規劃為自然、文化2大主題，壁面上能欣賞福岡美景或是在地藝術家的作品，即日起至10/31都能預約划算的「開幕紀念方案」，標準雙人房包含早餐每人12,515日圓起，純住宿不含餐則每人9,715日圓起。

▲館內河岸側標準雙床房示意圖，最多可容納3人同住。　圖：Royal Park Hotels And Resorts Co. Ltd.／來源
▲館內河岸側標準雙床房示意圖，最多可容納3人同住。　圖：Royal Park Hotels And Resorts Co. Ltd.／來源

◎ 皇家花園 CANVAS 飯店福岡中洲

．交通：福岡市營地下鐵「中洲川端」站4號出口（電梯）徒步約5分鐘，或3號出口（樓梯）徒步約2分鐘。

．地址：福岡縣福岡市博多區中洲5-6-20

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