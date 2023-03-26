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疫後佐賀必訪！JR武雄溫泉&嬉野溫泉車站變身新名所

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▲改裝大變身的JR武雄溫泉車站(左)與全新誕生的嬉野溫泉車站(右上)、和嬉野溫泉車站前的手湯(右下)。圖：元氣佐賀/提供
▲改裝大變身的JR武雄溫泉車站(左)與全新誕生的嬉野溫泉車站(右上)、和嬉野溫泉車站前的手湯(右下)。圖：元氣佐賀/提供

【旅奇傳媒/日本部報導】疫情期間佐賀縣最大的改變，就是西九州新幹線通車與雙星4047觀光列車登場，造就了武雄溫泉車站的翻修改裝、以及嬉野溫泉車站的誕生。由於西九州新幹線與雙星4047觀光列車都以武雄溫泉車站作為起訖站，車站建築也因此經歷了門面大整修，內部更進駐了結合書店＆咖啡館＆西九州選物店的「武雄旅書店」，還有改裝成武雄溫泉浴場風格的「觀光案內所」，設計承襲江戶時代鍋島藩主專用的「武雄溫泉 殿樣湯」中的棋盤格模樣，極具特色；一旁的賣場也陳列了約300件在地特產。

▲武雄溫泉車站南口內的旅書店(左)&附設的觀光案內所賣場(右下)&洋溢武雄溫泉浴場風格的候車室(右上)。圖：元氣佐賀/提供
▲武雄溫泉車站南口內的旅書店(左)&附設的觀光案內所賣場(右下)&洋溢武雄溫泉浴場風格的候車室(右上)。圖：元氣佐賀/提供

配合西九州新幹線的開業，當天武雄溫泉樓門旁還新開幕了鼎鼎大名的佐嘉平川屋武雄溫泉本店，賣的是老舖強打主餐--嬉野溫泉湯豆腐。不僅餐食有口皆碑，邀來建築師芦沢啓治打造的半圓形建築，極簡現代的風格更是迷人。每逢假日便大排長龍，成了朝聖新名所。

▲賣嬉野溫泉湯豆腐套餐的佐嘉平川屋，因建築空間新穎，成了武雄市朝聖新名所。 圖：元氣佐賀/提供
▲賣嬉野溫泉湯豆腐套餐的佐嘉平川屋，因建築空間新穎，成了武雄市朝聖新名所。 圖：元氣佐賀/提供

全新打造的JR嬉野溫泉車站，一出車站西口，眼前即是巴士、計程車乘車處，對面設有足湯、公園、活動廣場。左邊則有手湯、提供住宿行李配送服務的觀光文化交流中心。另外，向右望去正在興建中的新飯店也頗具看頭！由國際知名跨國酒店集團「萬豪國際」與日本最大住宅建造商之一「積水房屋」攜手打造的純住宿型飯店，預計在2023年夏季開業。

2022年11月落成的UP LIFT SHIMOJYUKU則是結合了在地人氣咖啡館MILKBREW、伴手禮賣場、休憩區的複合性空間。冷淬咖啡和中島牧場線炸牛奶所做的霜淇淋是人氣必點。

▲嬉野溫泉站對面UP LIFT的人氣必點甜品。 圖：元氣佐賀/提供
▲嬉野溫泉站對面UP LIFT的人氣必點甜品。 圖：元氣佐賀/提供

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