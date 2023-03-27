大啖海鮮+草莓吃到飽！日本5大「佐賀親子旅行」推薦景點 最美圖書館、室內樂園玩到不想回家

▲JR武雄溫泉站附近的室內兒童樂園「Athletic Resort MELITTA Kid’s」保證讓小孩玩瘋。 圖：涵天食尚玩樂生活誌 / 提供

【旅奇傳媒/日本部報導】今年4月台灣虎航直飛佐賀機場航線復航，加上2022年西九州新幹線開通，從福岡前往佐賀也十分方便！佐賀不僅有山海美景、豐富海鮮，還有溫泉可享受，在寬廣的鄉下最適合帶孩子一起同遊！

以下走訪佐賀實際考察的 5 個親子旅景點，推薦給想帶小孩到日本遊玩的爸爸媽媽～

1. 採草莓・藍莓吃到飽

▲「吉野Berry」的採草莓體驗這兩年超受親子觀光客喜愛。 圖：元氣佐賀 / 提供

▲「吉野Berry」的採草莓體驗這兩年超受親子觀光客喜愛。 圖：元氣佐賀 / 提供

果園「吉野Berry」在 12～5月可以體驗採草莓吃到飽，7～8月則能採藍莓。溫室不怕下雨天，且草莓採高架式苗床栽培，小孩可以輕鬆採眼前草莓，也不會蹲到腳酸怕粘土，環境超舒適乾淨。

園內有多品種草莓，每種有些微不同的香氣，可以邊採邊吃邊比較。草莓吃到飽(40分鐘)價格隨月份不同，成人¥1,800~¥2,400；小學生¥1,200~¥1,800；3歲以上¥800~¥1000，官網可預約。一旁還有咖啡廳能喝草莓飲品、吃霜淇淋，大型賣店則有各種特產和販售有草莓甜點的麵包店。

詳細資訊 吉野Berry官網

時 間 10:00～17:00 *最終入園時間15:30

公 休 日 週二

交 通 JR吉野ケ里公園站車程約5分

2. 武雄市兒童圖書館

▲武雄市兒童圖書館的眾多繪本和有如童話世界般的空間場景，都令小孩流連忘返。 圖：元氣佐賀 / 提供 ▲武雄市兒童圖書館的眾多繪本和有如童話世界般的空間場景，都令小孩流連忘返。 圖：元氣佐賀 / 提供

佐賀縣武雄市文青景點武雄市圖書館是日本第一家引進民間「蔦屋書店」和「星巴克」的公立圖書館。一旁的武雄市兒童圖書館是2018年落成的新館。兒童圖書館有超多兒童繪本和可愛元素，例如以小朋友尺寸打造的桌椅，非常適合帶小朋友來感受書香氣息。好羨慕武雄市民啊～而且不同於本館，兒童館可以自由拍照，捕捉寶貝閱讀模樣！圖書館2樓有一間「九州鬆餅」看完書喝下午茶，完美行程。

詳細資訊 武雄市圖書館官網

時 間 9:00～21:00 全年無休

交 通 從JR武雄溫泉站徒步前往約15分鐘

3. 佐賀縣立宇宙科學館

▲佐賀縣立宇宙科學館是九州最大規模自然科學博物館。 圖：元氣佐賀 / 提供 ▲佐賀縣立宇宙科學館是九州最大規模自然科學博物館。 圖：元氣佐賀 / 提供

同樣位於武雄市，九州最大規模自然科學博物館，孩子能盡情體驗自然科學的奧秘與趣味。館內分為可體驗月球漫步的「宇宙探索區」、可體驗零下20度的極凍世界的「地球探索區」和可觀賞生物化石遺跡的「佐賀探索區」。多種互動式體驗設施，即使學齡前兒童也能玩得開心。

詳細資訊 佐賀縣立宇宙科學館官網

費 用 成人¥520；高中生¥310；中小學生¥200；4歲以上¥100。

時 間 平日 9:15～17:15、週末・假日 9:15～18:00

公 休 日 週一 *春假、黃金周、暑假期間無休。

交 通 從JR武雄温泉站搭公車約10分，[永島]下車徒步約12分

4. 室內兒童樂園MELITTA KID’S

▲室內兒童樂園「Athletic Resort MELITTA Kid’s」的多元設施讓小孩玩得不亦樂乎。 圖：元氣佐賀 / 提供 ▲室內兒童樂園「Athletic Resort MELITTA Kid’s」的多元設施讓小孩玩得不亦樂乎。 圖：元氣佐賀 / 提供

JR武雄溫泉站附近的室內兒童樂園「Athletic Resort MELITTA Kid’s」裏頭有小孩最愛的球池、沙地、跳跳床、遊戲台等等，非常豐富！適合0～12歲孩童(必須一位18歲以上保護者陪同)，大人可以陪著小孩一起玩，或在一旁的休憩區吃東西監視，帶外食來吃也OK！是安排佐賀旅讓孩子大放電的景點，staff說常有小朋友玩到依依不捨、甚至哭著離開呢！

詳細資訊 Athletic Resort MELITTA KID’S官網

費 用 2歲~小學生1小時¥700・平日不限時¥1000・假日(含寒暑假等)2小時¥1000；保護者 ¥500；0~1歲免費。

時 間 10:00～18:00 *最終入場17:00 *請提前線上預約

交 通 從JR武雄溫泉站搭公車約10分，[Merryland前]下車徒步約3分

5. 牡蠣小屋

▲和孩子一起來太良的牡蠣小屋大啖海鮮，幸福滿滿。 圖：元氣佐賀 / 提供 ▲和孩子一起來太良的牡蠣小屋大啖海鮮，幸福滿滿。 圖：元氣佐賀 / 提供

佐賀縣「有明海」孕育了竹崎牡蠣，因為海水鹹度較低，可以吃到牡蠣原有鮮甜，在日本牡蠣界排名也是數一數二，時期約是11月～3月🦪 太良町的海岸國道207有許多牡蠣小屋，「肥前屋 」Google Maps評價4.2顆星，距離海中鳥居車程約9分鐘，除了牡蠣以外還有活跳跳的鮮蝦、大蛤蜊等等，和孩子一起現撈現烤，好吃又好玩，釜蒸牡蠣飯也很好吃喔！

詳細資訊 肥前屋官網

時 間 10:00～18:00

公 休 日 週二

交 通 從JR肥前大浦站搭公車約3分，[野上]下車徒步約2分

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