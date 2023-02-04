日本佐賀2~3月粉色浪漫「6大賞梅景點」一次網羅

【旅奇傳媒/日本部報導】冬遊日本不光只有泡湯吃美食，還能安排超浪漫賞梅行程！佐賀縣的梅花約在每年2月至3月期間盛開，縣內擁有6大知名賞梅景點，能飽覽數以千計、不同品種與色澤的梅花樹。摩拳擦掌計劃冬遊佐賀，別忘了把他們排入行程！

■ 推薦1 【唐津市】鏡神社「梅苑」

賞梅期間：2月中旬至2月下旬

▲鏡神社「梅苑」。 圖：佐賀縣／提供

「梅苑」坐落於唐津市鏡山的鏡神社，栽種約200棵梅花樹，1月下旬起逐漸開花，2月中旬開始進入最佳賞花期。梅花盛開時紅色、白色、粉色相互呼應相當美麗，此處距離鏡山展望台車程約10分鐘，賞梅後可安排前往展望台欣賞唐津灣、眺望虹之松原。

・交通：JR虹之松原站下車，徒步約15分鐘。

・開放時間：09：00～16：00

■ 推薦2 【嬉野市】MIYUKI公園（みゆき公園）

賞梅期間：2月下旬至3月上旬

▲MIYUKI公園梅林。 圖：佐賀縣／提供

MIYUKI公園是嬉野市內著名的賞梅景點，梅林占地約300坪，栽種約400株梅花樹，還擁有枝垂、八重等多樣品種！ ・交通：JR武雄溫泉站搭乘往嬉野溫泉的公車，約26分鐘後於「公會堂前」下車，徒步約10分鐘。

・開放時間：10：00～16：00

■ 推薦3 【武雄市】御船之丘梅林（御船が丘梅林）

賞梅期間：2月中旬至3月中旬

▲御船之丘梅林。 圖：佐賀縣／提供

御船之丘梅林位於武雄市御船山東側的山腳下，每年2月中旬起境內5千株梅花樹會逐漸盛開，景色相當美麗。賞梅期間「梅林茶屋」限定開放，推薦可購買熱門點心「梅花餅」品嘗。

・交通：JR武雄溫泉站徒步約20分鐘。

■ 推薦4 【小城市】牛尾梅林

賞梅期間：2月下旬至3月上旬

▲牛尾梅林。 圖：佐賀縣／提供

牛尾梅林是位於牛尾神社周邊的賞梅勝地，境內擁有多達5千株梅花樹。每年2月下旬左右，牛尾神社周圍會舉辦「小城市三里牛尾梅祭」，吸引許多遊客專程前來參加。

・交通：JR牛津站搭乘計程車，車程約10分鐘。

■ 推薦5 【伊萬里市】伊萬里梅園

賞梅期間：2月中旬至2月下旬

▲伊萬里梅園。 圖：佐賀縣／提供

伊萬里梅園約有6千5百株梅花樹，是西九州規模最大的梅園。從高處放眼望去一整片花海十分壯觀，園內還飄著淡淡的梅花香。每年2月中旬會舉辦「伊萬里梅花祭」，通常當天會有許多樂團演奏、太鼓表演等活動，十分熱鬧。

・交通：JR伊萬里站搭乘公車約15分鐘。

■ 推薦6 【佐賀市】高傳寺

賞梅期間：2月中旬至3月上旬

▲高傳寺。 圖：佐賀縣／提供

高傳寺每年2月梅花季節有700株以上的紅梅、白梅一同齊放，其中最值得一提的是在明治時期由春日玉林寺的金峰和尚餽贈的靈德壽梅，已有400年歷史，為佐賀市的自然紀念物。

・交通：JR佐賀站巴士中心搭乘巴士，至高傳寺前站下車。

★更多佐賀縣旅遊情報，請看 元氣佐賀中文官網。

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