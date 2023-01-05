睽違三年！ 「2023長崎燈會」獨有冬魅力　3大異國風彩燈及4大美味海鮮

長崎新地中華街在燈會期間會掛滿燈籠，非常壯觀。 圖：長崎縣觀光連盟／提供

【旅奇傳媒/日本部報導】長崎最大的特色就是作為與海外國家交易的首衝之地，也同時傳入了各國文化，與日本本身文化交融後，激盪出更豐富的色彩。就連冬季造訪日本時必看的彩燈，在長崎也能體驗到異國風情濃厚的版本。另外，三面環海的長崎當然少不了美味海鮮，冬季必吃的各種海之幸同樣不容錯過！

■ 睽違三年！「2023長崎燈會」再度隆重登場

揮別疫情，2023年長崎燈會將於1月22日至2月5日舉辦。起源於新地中華街的長崎燈會是當地冬季最盛大的祭典，更曾吸引超過百萬觀光客前來參加。燈會期間，各個會場會裝飾上多達約1萬5千個色彩鮮豔的燈籠以及各種造型花燈。

想看大型花燈以及生肖花燈，就來湊公園，活動的點燈儀式也在此舉辦；適合親子同遊的動物造型花燈區則位於中央公園會場。而傳統圓形燈籠也有不同看點！新地中華街上頭是一整排的大紅燈籠；中華街北門外的銅座川上則是粉色浪漫的燈籠；而經典景點眼鏡橋上頭則是掛著一串串如滿月的黃澄澄燈籠。

▲眼鏡橋上的滿月燈籠裝飾。 圖：長崎縣觀光連盟／提供

■ 歐風溫泉街上的浪漫彩燈 「雲仙霧冰點燈節」

雲仙因地勢較高，在過去的明治至昭和時代初期，是外國人喜愛的避暑勝地，因此有別於傳統的和風溫泉街，雲仙溫泉街上充滿了各種復古西洋風情建築。高聳的地形也帶了冬日限定的美景「霧冰」，凝結在樹枝上的冰雪結晶是當地高山上難得一見的絕美風景。

每年2月在雲仙溫泉鄉舉辦的雲仙霧冰點燈節就是以霧冰為主題的點燈活動，今年於2月4日至25日間舉辦。除了夜晚的溫泉街上會點燈之外，活動期間的每周六晚間9點還會施放煙火。在滿天星斗與璀璨花火包圍下，泡著暖呼呼的露天溫泉，可說是極致的享受。

▲雲仙霧冰點燈節是以霧冰為主題的活動，期間中每周六都會施放煙火。 圖：長崎縣觀光連盟／提供

■ 不用任意門也能一秒到歐洲！豪斯登堡「白銀世界」

提到彩燈，就不能漏掉至今已蟬連日本全國彩燈排行榜綜合娛樂部門10年冠軍的霸主「豪斯登堡」！不僅限於冬季，一年四季皆有不同主題，令人能時刻享受彩燈的美景。冬天限定的「白銀世界」更是瞬間將遊客帶往積雪的歐洲城鎮中，彷彿從空中流洩而下的絕美動感極光彩燈秀也是必拍景點之一。豪斯登堡的彩燈活動期間較長，即日起至2023年2月24日，造訪長崎時千萬別錯過！

此外，園內還有12月甫落成、日本首座三層樓高天空旋轉木馬，高度達15公尺！可以選擇自己喜歡的樓層及駿馬或馬車等，享受居高臨下的歐洲城鎮風景。

▲豪斯登堡利用彩燈裝飾，讓園區內彷彿降下瑞雪的白銀世界。 圖：豪斯登堡／提供

■ 黑鮪魚（新上五島町）

長崎縣養殖黑鮪魚的生產量高居日本第一，其中新上五島町的海水環境特別適合黑鮪魚生長，更因峽灣地形海流速度快，在此養育的黑鮪魚肉質格外緊實。另外，產地優勢便是能品嘗到未經冷凍的極新鮮黑鮪魚，可說是老饕們必訪的鮪魚聖地。

▲來到新上五島町能品嘗到最新鮮的黑鮪魚滋味。 圖：長崎縣觀光連盟／提供

■ 牡蠣(佐世保市、諫早市)

島嶼密度日本第一的九十九島特別適合牡蠣的養殖，充分吸收來自大地養分的「九十九島牡蠣」，尺寸雖小，但口味濃厚而受到好評。而諫早市小長井町的「小長井牡蠣」，則是由有明海營養豐富的海水所養殖，體型大顆飽滿，燒烤過也不會縮小。

▲九十九島牡蠣雖然較小顆，但鮮味濃厚。 圖：長崎縣觀光連盟／提供

■ 野生比目魚（平戶市）

比目魚肉質細緻、油脂豐富，加上產量稀少，在日本料理中也屬於高級食材。而平戶市的野生比目魚產量可是數一數二，每年產季的1～3月會在舉辦「平戶比目魚祭」，在市內可品嘗到生魚片、涮涮鍋等多樣料理手法。

▲平戶野生比目魚做成各種料理都十分美味。 圖：長崎縣觀光連盟／提供

■ 野生褐石斑魚（平戶市）

肉質有彈性，富含膠原蛋白的「褐石斑魚」，因野生的漁獲量不多，是稀有的高級魚。野生褐石斑魚的產地平戶市在每年11～1月會舉辦「平戶野生褐石斑魚火鍋祭」，遊客能在市內的餐廳、旅館等，用產地特有的划算價格品嚐！

▲冬天吃上一鍋「平戶野生褐石斑魚火鍋」，養顏又暖胃。 圖：長崎縣觀光連盟／提供

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