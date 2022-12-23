感受山口縣另一風貌！超萌貓寺、特色名橋景點4選

雲林寺從山門起就能感受可愛貓咪魅力，境內每處都是打卡好地點。 圖：向日遊顧問有限公司／來源

【旅奇傳媒/責任編輯-張語柔】山口縣位於本州最西側，與九州間隔關門海峽對望，交通安排無論利用北九州機場、福岡機場或廣島機場進出都相當便捷。

雲林寺境內可愛吸睛，還能體驗變身喵星人，是貓奴必訪景點。伴隨季節接棒登場的採果體驗種類多元，能盡情大啖時令水果的甘甜好滋味。想成為和服美人或盔甲武士則不能錯過到訪菜香亭，境內的日式庭園還能飽覽紅葉等季節風貌，位於縣東的岩國城與錦帶橋推薦一趟順遊，眺望風光與感受日本三大名橋之美。推薦活用在地特色觀光資源安排不一樣的深度旅行。

雲林寺

▲一秒變身為喵星人！木雕頭套分為不同品種可任選。 圖：向日遊顧問有限公司／來源

雲林寺是日本知名的貓寺，境內擁有貓咪造型佛像、貓咪繪馬、貓咪神籤、貓咪御朱印等特色，最大亮點則是可體驗神情維妙維肖的木雕貓咪頭套。境內展示數量超過600件以上的貓咪擺飾、雕刻或畫作，據說大多數出自住持的好友，山口縣出身的日本知名木雕藝術家林隆雄之手。木雕貓咪頭套禁止攜出房間，由於重量較重為了防止危險因此禁止兒童穿戴等，拍照前請閱讀注意事項。

採果體驗

▲橘子為山口縣特產之一，歡迎遊客到訪採摘嘗美味。 圖：向日遊顧問有限公司／來源

不同季節到訪山口縣，都有機會體驗採摘水果！每年12月至5月中旬能採摘草莓，夏秋時節7月至10月下旬有藍莓、葡萄與梨子接力登場，而10月上旬至12月中旬則是橘子的盛產期。設施分佈廣闊，無論防府市、山口市、周南市、美彌市或柳井市等都有農園，可搭配觀光景點一同順遊，部份農園甚至提供平日不限時採摘吃到飽的好康優惠。而位於山口縣東南部的周防大島，也被稱為橘子島，縣內出產的橘子當中約有9成都來自於此，遊客可在此享用美味又甘甜的瀨戶內海橘子。

菜香亭

▲秋季到訪能在庭園欣賞紅葉，身穿和服拍下美照。 圖：向日遊顧問有限公司／來源

菜香亭的前身是日式料亭，從開幕到歇業歷經約120年時光，曾經接待過無數仕紳名流。如今的設施是將舊建築搬遷復原而來，2004年起作為山口縣觀光據點以及市民交流場所而重新開館。提供和服體驗，可漫遊日式庭園或搭乘人力車拍照、品嘗抹茶等，享受宛如穿梭時空的懷舊時光。此外，菜香亭也有6月～9月夏季限定的浴衣租借，或是幕府志士服裝、武士盔甲體驗等，歡迎事前在官網預約。境內的大廣間展示與日本政商偉人相關的29塊匾額及收藏品開放參觀，入館需額外收費。

岩國城・錦帶橋

▲岩國城坐落於城山山頂，纜車途中與上山後都能眺望美景。 圖：向日遊顧問有限公司／來源

岩國城在江戶時代受到一國一城令被廢除，現在的古城為重建而來。推薦乘坐約3分鐘的纜車上山後，再徒步前往。從展望台可眺望錦帶橋與城下町，好天氣時甚至還能欣賞瀨戶內海或宮島等。日本三大名橋之一的錦帶橋是橫跨錦川的木造五連拱橋，搭配春櫻、秋日紅葉、冬雪或夜間點燈欣賞外，每年6／1～9／10期間更有夏季經典活動「錦帶橋鵜飼捕魚」登場，遊客可乘船近距離欣賞傳統捕魚工法。

▲錦帶橋全長約200公尺，同時也是日本三大奇橋之一。 圖：向日遊顧問有限公司／來源

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