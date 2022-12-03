這角度也美翻了！四國愛媛最美「島波海道」真面目公開

【旅奇傳媒/日本部整理】你敢挑戰嗎？世界最美自行車道之一的「島波海道」 以8座橋串起四國愛媛與本州廣島的6座島，全長70公里，就算是初學者也可依自己體力挑戰。

▲「島波海道」迷人美景吸引國內外遊客到訪騎車漫遊。 圖：愛媛縣觀光物產協會／來源

其實「島波海道」真實身分是條高速公路！從愛媛起點的今治「糸山公園」一出發，眼前就是來島海峽大橋，由於橋樑較高，必須沿著專用道連續迴轉，空拍畫面就可知道相當值得挑戰！

▲馳騁在橋上，腳下則是許多大船會行駛的瀨戶內海水道，由三座橋組成的「來島海峽大橋」風光更是壯觀。 圖：愛媛縣觀光物產協會／來源

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