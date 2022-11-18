秋夜熱鬧不停歇！ 「岡山後樂園」幻想庭園特別開園活動開跑
【旅奇傳媒/責任編輯-張子凌】日本三大名園之一的「岡山後樂園」是岡山藩主池田綱政花費14年歲月、於西元1700年打造完成的庭園，被指定為日本國家特別名勝，同時也是獲選米其林綠色指南3星評價的人氣景點！
園內250株左右的楓樹及銀杏每年約在11月中旬陸續染上秋意，包含栽有百棵楓樹的「千入之森」，及「唯心山」、「花葉之池」周邊都是必看區域。
配合楓紅期，今年秋季夜間特別開園「幻想庭園」將在11月18日登場，不只可觀賞夜楓與岡山城相映的美景，也有和傘光雕投影、岡山城皮影猜謎等活動，呈現有別於白天的另一種風貌。
岡山縣 岡山後樂園 秋季幻想庭園
期間：2022年11／18～11／27 17:00～20:30（最後入園 20:00）
入園費：成人410日圓、65歲以上年長者140日圓、高中以下免費
交通：JR岡山站搭乘巴士（往藤原團地方向）至後樂園前站下車。
地址：岡山縣岡山市北區後樂園1-5
提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言