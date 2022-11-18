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秋夜熱鬧不停歇！ 「岡山後樂園」幻想庭園特別開園活動開跑

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圖：岡山県観光連盟／來源
圖：岡山県観光連盟／來源

岡山後樂園可說是岡山縣的代表性景點，絕美庭園吸引國內外遊客爭相到訪。　圖：岡山県観光連盟／來源
岡山後樂園可說是岡山縣的代表性景點，絕美庭園吸引國內外遊客爭相到訪。　圖：岡山県観光連盟／來源

【旅奇傳媒/責任編輯-張子凌】日本三大名園之一的「岡山後樂園」是岡山藩主池田綱政花費14年歲月、於西元1700年打造完成的庭園，被指定為日本國家特別名勝，同時也是獲選米其林綠色指南3星評價的人氣景點！

▲透過夜間點燈點綴，呈現出與白天不同的魔幻面貌。　圖：岡山県観光連盟／來源
▲透過夜間點燈點綴，呈現出與白天不同的魔幻面貌。　圖：岡山県観光連盟／來源

園內250株左右的楓樹及銀杏每年約在11月中旬陸續染上秋意，包含栽有百棵楓樹的「千入之森」，及「唯心山」、「花葉之池」周邊都是必看區域。

▲秋季夜間特別開園期間還能欣賞和傘光雕，搭配庭園美景營造濃厚日式氛圍。　圖：岡山県観光連盟／來源
▲秋季夜間特別開園期間還能欣賞和傘光雕，搭配庭園美景營造濃厚日式氛圍。　圖：岡山県観光連盟／來源

配合楓紅期，今年秋季夜間特別開園「幻想庭園」將在11月18日登場，不只可觀賞夜楓與岡山城相映的美景，也有和傘光雕投影、岡山城皮影猜謎等活動，呈現有別於白天的另一種風貌。

▲岡山後樂園為岡山縣內知名紅葉景點。　圖：岡山県観光連盟／來源
▲岡山後樂園為岡山縣內知名紅葉景點。　圖：岡山県観光連盟／來源

岡山縣 岡山後樂園 秋季幻想庭園

期間：2022年11／18～11／27　17:00～20:30（最後入園 20:00）

入園費：成人410日圓、65歲以上年長者140日圓、高中以下免費

交通：JR岡山站搭乘巴士（往藤原團地方向）至後樂園前站下車。

地址：岡山縣岡山市北區後樂園1-5

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