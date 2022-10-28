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每晚3千5日圓住福岡！「The Millennials福岡」Hotel in Hotel共享設施 CP值超高

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圖：株式会社グローバルエージェンツ／來源
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「The Millennials福岡」館內設有女性專用樓層，1人旅行也不必擔心，床鋪下方為置物空間。　圖：株式会社グローバルエージェンツ／來源
「The Millennials福岡」館內設有女性專用樓層，1人旅行也不必擔心，床鋪下方為置物空間。　圖：株式会社グローバルエージェンツ／來源

【旅奇傳媒/責任編輯-張語柔】日本邊境政策鬆綁至今，你飛過了嗎？想要在旅程中省點荷包，不妨考慮麻雀雖小五臟俱全的青年旅館入住！

距離中洲屋台街徒步5分鐘的「The Millennials福岡」與飯店共構，是Hotel in Hotel獨特形式的青年旅館，入住同時能兼享共構區域好康服務，CP值相當高。

▲「THE LIVELY福岡博多」館內大廳與酒吧空間。　圖：株式会社グローバルエージェンツ／來源
▲「THE LIVELY福岡博多」館內大廳與酒吧空間。　圖：株式会社グローバルエージェンツ／來源

設施位於另一間飯店「THE LIVELY福岡博多」的3樓，不只與飯店共享酒吧、大廳休憩區，甚至包含每晚17:30至18:30在飯店大廳提供的免費啤酒暢飲，以及24小時不間斷的免費咖啡供應等服務都是共享。就像是用青年旅館房價入住旅館般，每房每晚3,500日圓起就能住到！

▲不僅常態房型，館內也有來自日本各地藝術家打造的藝術房可入住。　圖：株式会社グローバルエージェンツ／來源
▲不僅常態房型，館內也有來自日本各地藝術家打造的藝術房可入住。　圖：株式会社グローバルエージェンツ／來源

福岡縣 The Millennials福岡

交通：福岡市地下鐵「中洲川端站」徒步1分鐘。

地址：福岡縣福岡市博多區中洲5-2-18

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