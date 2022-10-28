每晚3千5日圓住福岡！「The Millennials福岡」Hotel in Hotel共享設施 CP值超高
【旅奇傳媒/責任編輯-張語柔】日本邊境政策鬆綁至今，你飛過了嗎？想要在旅程中省點荷包，不妨考慮麻雀雖小五臟俱全的青年旅館入住！
距離中洲屋台街徒步5分鐘的「The Millennials福岡」與飯店共構，是Hotel in Hotel獨特形式的青年旅館，入住同時能兼享共構區域好康服務，CP值相當高。
設施位於另一間飯店「THE LIVELY福岡博多」的3樓，不只與飯店共享酒吧、大廳休憩區，甚至包含每晚17:30至18:30在飯店大廳提供的免費啤酒暢飲，以及24小時不間斷的免費咖啡供應等服務都是共享。就像是用青年旅館房價入住旅館般，每房每晚3,500日圓起就能住到！
交通：福岡市地下鐵「中洲川端站」徒步1分鐘。
地址：福岡縣福岡市博多區中洲5-2-18
提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言