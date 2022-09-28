宮崎入秋最美！百萬秋櫻花海、火紅波波草一次看

「花之站生駒高原」的大波斯菊花田一望無際，相當壯觀。 圖：宮交ショップアンドレストラン株式会社／來源

【旅奇傳媒/責任編輯-張子凌】提到秋季美景，當然少不了有秋櫻之稱的大波斯菊及火紅波波草，宮崎縣就有一處可一次收藏這2種風景的打卡景點。

海拔500公尺的「花之站生駒高原」，9／17起舉辦為期一個多月的「花之站生駒高原大波斯菊祭2022」，以霧島連山為背景，由16種、100萬株大波斯菊鋪成的繽紛花毯將於10月上旬進入最佳觀賞期，而一旁約3,000株掃帚草也已陸續由綠轉紅，秋意漸濃。

▲波波草的外觀陸續轉紅，再過不久就能欣賞整片火紅面貌。 圖：宮交ショップアンドレストラン株式会社／來源

活動期間，現場還有販售在地美食、當地特產、亞洲雜貨、手工藝品，另有尋寶遊戲、集章活動、街頭藝人表演等，讓遊客能拍得盡興、吃得滿足、玩得開心。

宮崎縣 花之站生駒高原大波斯菊祭2022

期間：9／17～10／23

入園費用：國中以上成人600日圓、小學生100日圓。

交通：從宮崎自動車道小林交流道下，車程約10分鐘。

地址：宮崎縣小林市南西方8565

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