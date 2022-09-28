快訊

瑞典防疫放生民眾有錯嗎？後疫情的台灣能從中學到什麼

現在買美元是韭菜嗎？ 網喊「要賠很難」：但不要作夢上35元

宮崎入秋最美！百萬秋櫻花海、火紅波波草一次看

旅奇傳媒／ 旅奇傳媒 TR Omnimedia
圖：宮交ショップアンドレストラン株式会社／來源
圖：宮交ショップアンドレストラン株式会社／來源

「花之站生駒高原」的大波斯菊花田一望無際，相當壯觀。　圖：宮交ショップアンドレストラン株式会社／來源
「花之站生駒高原」的大波斯菊花田一望無際，相當壯觀。　圖：宮交ショップアンドレストラン株式会社／來源

【旅奇傳媒/責任編輯-張子凌】提到秋季美景，當然少不了有秋櫻之稱的大波斯菊及火紅波波草，宮崎縣就有一處可一次收藏這2種風景的打卡景點。

海拔500公尺的「花之站生駒高原」，9／17起舉辦為期一個多月的「花之站生駒高原大波斯菊祭2022」，以霧島連山為背景，由16種、100萬株大波斯菊鋪成的繽紛花毯將於10月上旬進入最佳觀賞期，而一旁約3,000株掃帚草也已陸續由綠轉紅，秋意漸濃。

▲波波草的外觀陸續轉紅，再過不久就能欣賞整片火紅面貌。　圖：宮交ショップアンドレストラン株式会社／來源
▲波波草的外觀陸續轉紅，再過不久就能欣賞整片火紅面貌。　圖：宮交ショップアンドレストラン株式会社／來源

活動期間，現場還有販售在地美食、當地特產、亞洲雜貨、手工藝品，另有尋寶遊戲、集章活動、街頭藝人表演等，讓遊客能拍得盡興、吃得滿足、玩得開心。

宮崎縣 花之站生駒高原大波斯菊祭2022

期間：9／17～10／23

入園費用：國中以上成人600日圓、小學生100日圓。

交通：從宮崎自動車道小林交流道下，車程約10分鐘。

地址：宮崎縣小林市南西方8565

◎更多日本美景情報，請鎖定「日本旅行情報局」。

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

波斯菊 美景 在地美食

延伸閱讀

嘉中與日本高校簽MOU 拓展學生國際視野

颱風南瑪都侵襲日本 釀2死1失蹤115傷災情

承諾永恆的售後服務，才是美好生活的最強保固

吉卜力答應了 台灣首次「神隱少女」戶外放映在北投

相關新聞

宮崎入秋最美！百萬秋櫻花海、火紅波波草一次看

【旅奇傳媒/責任編輯-張子凌】提到秋季美景，當然少不了有秋櫻之稱的大波斯菊及火紅波波草，宮崎縣就有一處可一次收藏這2種風景的打卡景點。 海拔500公尺的「花之站生駒高原」，9／17起舉辦為期一個多

朝聖日本頂級黑毛和牛「佐賀牛」！佐賀市3家必吃餐廳一次看

【旅奇傳媒/日本部報導】擁有富饒大自然與純淨水源的佐賀縣，為孕育日本最高級黑毛和牛－佐賀牛的絕佳環境，從昭和時期開始由當地農家團體著手研發牛隻品質，在肉品市場中打響名號。佐賀牛的肉質鮮嫩，脂肪細緻緊實

朝聖日本大分「最美水中鳥居」 薦神社夏秋絕景必追必拍

【旅奇傳媒/責任編輯-張語柔】距今有千年以上歷史的「薦神社」是日本全國八幡宮總本社「宇佐神宮」的祖宮，矗立在境內三角池的這座鳥居，號稱是大分縣最美水中鳥居，夏季可欣賞朱紅鳥居搭配翠綠美景，秋季則是追紅

星野集團最新「界 由布院」頂級溫泉飯店 將梯田四季之美盡收眼底

位於九州大分縣的由布院，被青山綠水環繞，既可賞楓又擁有大名鼎鼎的金鱗湖，是造訪九州的旅客必去的重要景點之一。日本高端住宿代表集團星野旗下「界 由布院」即將在8月3日全新開幕，網羅由布院這個寧靜的溫泉小

就像住進藝術品！鹿兒島高級Villa「與論島」度假天國開幕 一天只接待1組

【旅奇傳媒/責任編輯-張語柔】不要懷疑，這真的是飯店！鹿兒島縣最南端的「與論島」有無敵海景、絕美沙灘，是眾所皆知的度假天國。今年春季主打提供非日常體驗，島上首間高級Villa設施「AMADA」正式開幕

入住球型帳篷、眺望海景&博多灣夜景！九州新開幕「可住宿的公園」美瘋　

今年3月INN THE PARK又推出了全新的住宿體驗，這一次同樣主打著「可住宿的公園」為亮點，在福岡開幕了全新的「INN THE PARK福岡」，一起來看看有什麼特別的吧！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。