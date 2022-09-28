宮崎入秋最美！百萬秋櫻花海、火紅波波草一次看
【旅奇傳媒/責任編輯-張子凌】提到秋季美景，當然少不了有秋櫻之稱的大波斯菊及火紅波波草，宮崎縣就有一處可一次收藏這2種風景的打卡景點。
海拔500公尺的「花之站生駒高原」，9／17起舉辦為期一個多月的「花之站生駒高原大波斯菊祭2022」，以霧島連山為背景，由16種、100萬株大波斯菊鋪成的繽紛花毯將於10月上旬進入最佳觀賞期，而一旁約3,000株掃帚草也已陸續由綠轉紅，秋意漸濃。
活動期間，現場還有販售在地美食、當地特產、亞洲雜貨、手工藝品，另有尋寶遊戲、集章活動、街頭藝人表演等，讓遊客能拍得盡興、吃得滿足、玩得開心。
宮崎縣 花之站生駒高原大波斯菊祭2022
期間：9／17～10／23
入園費用：國中以上成人600日圓、小學生100日圓。
交通：從宮崎自動車道小林交流道下，車程約10分鐘。
地址：宮崎縣小林市南西方8565
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