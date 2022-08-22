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朝聖日本頂級黑毛和牛「佐賀牛」！佐賀市3家必吃餐廳一次看

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圖：元氣佐賀／提供
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日本最高級黑毛和牛－佐賀牛，是色澤鮮艷的頂級霜降牛肉。　圖：元氣佐賀／提供
日本最高級黑毛和牛－佐賀牛，是色澤鮮艷的頂級霜降牛肉。　圖：元氣佐賀／提供

【旅奇傳媒/日本部報導】擁有富饒大自然與純淨水源的佐賀縣，為孕育日本最高級黑毛和牛－佐賀牛的絕佳環境，從昭和時期開始由當地農家團體著手研發牛隻品質，在肉品市場中打響名號。佐賀牛的肉質鮮嫩，脂肪細緻緊實度高，為揚名海內外的頂級霜降牛肉。無論直接燒烤，或加進涮涮鍋中料理都能讓人一吃就感到銷魂，以下推薦三家佐賀市人氣餐廳：

▌平價享奢華「牛笑」

JR佐賀站徒步約5分鐘可達，採炭火燒烤，平均消費3,800日圓就能吃得豐盛又滿足，是平價大啖佐賀牛的好地方。

地址：佐賀市駅南本町6-2

▲牛笑餐廳外觀。　圖：元氣佐賀／提供
▲牛笑餐廳外觀。　圖：元氣佐賀／提供

米其林指標「季樂」

時常榮登米其林指南，連東京銀座都設有分店，吃午間套餐最划算，佐賀牛里肌牛排套餐每人約5,200日圓。

地址：佐賀市大財3丁目9-16

▲季樂提供的佐賀牛，油花分布均勻，相當美味。　圖：元氣佐賀／提供
▲季樂提供的佐賀牛，油花分布均勻，相當美味。　圖：元氣佐賀／提供

▌在地人推薦「龍馬燒肉」

中級價位，創業30年，以佐賀牛極上套餐最為人氣，每份10,980日圓（不含稅），可一口氣嘗遍包含佐賀牛特上里肌&極上腰脊心、黑毛和牛極上牛舌等多種高級肉。

地址：佐賀市鍋島3丁目136

▲龍馬燒肉餐廳的燒肉，肉質細嫩多汁。　圖：元氣佐賀／提供
▲龍馬燒肉餐廳的燒肉，肉質細嫩多汁。　圖：元氣佐賀／提供

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米其林 燒烤 和牛

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