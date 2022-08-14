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日本四國愛媛大洲～懷舊風景點帶你一秒穿越時空打卡

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復古文青風的「Pokopen橫丁」，是規劃愛媛大洲之旅不可錯過的必玩景點。　圖：愛媛縣觀光國際課／來源
復古文青風的「Pokopen橫丁」，是規劃愛媛大洲之旅不可錯過的必玩景點。　圖：愛媛縣觀光國際課／來源

【旅奇傳媒/日本部報導】以和風味十足的氣氛被喻為愛媛小京都，「大洲」距離松山車程約35分鐘，近年以特別開放遊客入住的日本百名城「大洲城」引發話題。

大洲城周邊有座復古風景點「Pokopen橫丁」，名稱來自引發兒時回憶的「木頭人」遊戲，打造著50～60年代昭和時期的街道、商店及許多懷舊遊戲體驗區，可免費入場。

▲一踏入「回憶倉庫」就彷彿穿越時空。　圖：愛媛縣觀光國際課／來源
▲一踏入「回憶倉庫」就彷彿穿越時空。　圖：愛媛縣觀光國際課／來源

而「Pokopen橫丁」內的「回憶倉庫」則是銅板價收費制室內復古老街，重現當時理髮廳、藥局，展示現在已相當罕見的古董家電、汽機車與玩具，讓人一秒穿梭時空回到過去，最適合拍紀念打卡照。

▲館內能欣賞宛如日劇或電影般的場景，呈現出過往日本住家樣貌。　圖：愛媛縣觀光國際課／來源
▲館內能欣賞宛如日劇或電影般的場景，呈現出過往日本住家樣貌。　圖：愛媛縣觀光國際課／來源

▲復古汽車、傳統式電話與舊招牌打造出懷舊復古空間。　圖：愛媛縣觀光國際課／來源
▲復古汽車、傳統式電話與舊招牌打造出懷舊復古空間。　圖：愛媛縣觀光國際課／來源

愛媛縣 大洲Pokopen橫丁・回憶倉庫

交通：JR松山站搭予讚線特急列車約35分抵達「伊予大洲」站，利用大洲市內循環巴士約7分鐘於「町之站朝霧」公車站下車。

門票：大人200日圓，國中生以下100日圓。

公休日：日本新年12/29-12/31；2月公休1天。

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復古 美景 京都

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