日本四國愛媛大洲～懷舊風景點帶你一秒穿越時空打卡
【旅奇傳媒/日本部報導】以和風味十足的氣氛被喻為愛媛小京都，「大洲」距離松山車程約35分鐘，近年以特別開放遊客入住的日本百名城「大洲城」引發話題。
大洲城周邊有座復古風景點「Pokopen橫丁」，名稱來自引發兒時回憶的「木頭人」遊戲，打造著50～60年代昭和時期的街道、商店及許多懷舊遊戲體驗區，可免費入場。
而「Pokopen橫丁」內的「回憶倉庫」則是銅板價收費制室內復古老街，重現當時理髮廳、藥局，展示現在已相當罕見的古董家電、汽機車與玩具，讓人一秒穿梭時空回到過去，最適合拍紀念打卡照。
愛媛縣 大洲Pokopen橫丁・回憶倉庫
交通：JR松山站搭予讚線特急列車約35分抵達「伊予大洲」站，利用大洲市內循環巴士約7分鐘於「町之站朝霧」公車站下車。
門票：大人200日圓，國中生以下100日圓。
公休日：日本新年12/29-12/31；2月公休1天。
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