朝聖日本大分「最美水中鳥居」 薦神社夏秋絕景必追必拍
【旅奇傳媒/責任編輯-張語柔】距今有千年以上歷史的「薦神社」是日本全國八幡宮總本社「宇佐神宮」的祖宮，矗立在境內三角池的這座鳥居，號稱是大分縣最美水中鳥居，夏季可欣賞朱紅鳥居搭配翠綠美景，秋季則是追紅葉的秘境景點。
參拜時也別錯過境內宏偉的「神門」，1622年重建的神門呈現三間一戶二重門（三開間、一道門、兩層屋簷）構造且附帶迴廊，就當時的建築風格來說是很稀有的樣式，因此成為學術研究瑰寶，更被指定為國家指定重要文化財。
大分縣 薦神社
交通：JR中津站搭乘計程車，車程約15分鐘；或搭乘公車至「薦神社前」站下，車程約20分鐘。
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