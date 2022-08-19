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宛如天然冷氣房 九州宮崎「高千穗峽」夏季超沁涼

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夏季期間高千穗峽的氣溫只有20度上下，是最佳避暑觀光景點之一。　圖：写真AC／來源
夏季期間高千穗峽的氣溫只有20度上下，是最佳避暑觀光景點之一。　圖：写真AC／來源

【旅奇傳媒/日本部報導】你去過這裡了嗎？被指定為日本國家名勝及天然紀念物的「高千穗峽」為昔日阿蘇火山噴發時沿著五瀨川流下的火山碎屑流冷卻後，經長年累月侵蝕所形成的V字型峽谷。

溪谷兩旁即為高50～100公尺的柱狀節理斷崖，另外被視為是當地象徵、高低落差17公尺的「真名井瀑布」亦是頗具看頭，推薦可以租艘小船，與水鴨一同遊覽溪谷，仰望壯觀的瀑布和岩壁。

宮崎縣 高千穗峽

交通：JR延岡站搭乘往高千穗方向的宮崎交通巴士至高千穗巴士中心，轉搭計程車前往，車程約5分鐘。

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瀑布 美景

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