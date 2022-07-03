來跟櫻島當鄰居！鹿兒島「城山飯店」翻修重生 明年喜迎60週年慶
【旅奇傳媒/責任編輯-張語柔】日本九州鹿兒島之旅，你住過這裡嗎？當地老字號的「城山飯店 鹿兒島」位於海拔約108公尺的城山上，擁有櫻島與錦江灣的美景作伴，不僅有景觀客房、景觀餐廳，還能享受絕景展望露天溫泉。
為了迎接2023年飯店開幕60週年慶，2018年起館內就陸續整修餐廳、庭園、Lounge以及客房等區域，也推出全新房型與健身房、Bar等休閒設施。2010年開園後首次進行大規模翻修的「城山花園 水簾」庭園，以「365天花朵盛開、鳥群到訪、蝴蝶飛舞」為主題，現能欣賞約25種花卉的繽紛美景。飯店日前宣佈已在2022年4月下旬正式完工，下次去住就是全新面貌了！
品嘗在地美食「鹿兒島黑豬」涮涮鍋的1泊2食方案，入住櫻島景觀雙人房每人23,980日圓起，非景觀客房則是每人16,500日圓起。
鹿兒島縣 城山飯店 鹿兒島（SHIROYAMA HOTEL kagoshima）
交通：JR鹿兒島中央站西口搭乘飯店免費接駁車前往。
地址：鹿兒島縣鹿兒島市新照院町41-1
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