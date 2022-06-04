寶可夢人孔蓋首次現身佐賀！3款喵喵造型蓋萌翻天
【旅奇傳媒/編譯-張子凌】疫後又多一個理由去佐賀了！風靡日本的寶可夢人孔蓋5月14日首度於佐賀縣亮相，融合動漫遊戲登場角色「喵喵」及佐賀名物「熱氣球」作為主題的3款特色人孔蓋，分別鋪設於佐賀市步道、景點入口等3個地點，為市內的足下美景再添一筆，寶可夢迷千萬別錯過！
1. 喵喵人孔蓋
設置點：楠風廣場ARKS南側
地址：佐賀市松原1丁目1-1
2. 喵喵（阿羅拉的樣子）人孔蓋
設置點：大隈重信記念館入口
地址：佐賀市水ヶ江2丁目11-11
3. 喵喵（伽勒爾的樣子）人孔蓋
設置點：佐賀縣廳東南側「志之森(こころざしのもり)」十字路口步道
地址：佐賀市城内1-1-59
除此之外，佐賀市還有許多吸睛度爆棚的藝術人孔蓋，像是和知名遊戲《復活邪神（SaGa）》系列合作推出的「Romancing佐賀人孔蓋」、以及超人氣動漫「佐賀偶像是傳奇」的人孔蓋等，熱愛寶可夢的忠實粉絲、熱衷收集特色人孔蓋的旅人，國境開放後不妨一起去踩點！
◎更多佐賀自由行情報，請看「元氣佐賀」。
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