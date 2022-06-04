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寶可夢人孔蓋首次現身佐賀！3款喵喵造型蓋萌翻天

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圖：佐賀市觀光協會／提供
圖：佐賀市觀光協會／提供

每款皆是獨一無二的寶可夢人孔蓋，至今已在日本25都道府縣結合地方特色推出了253種款式（包含本次3款）。而佐賀正是九州7縣中，繼鹿兒島、宮崎、福岡之後，第4個設置寶可夢人孔蓋的地方。　圖：佐賀市觀光協會／提供
每款皆是獨一無二的寶可夢人孔蓋，至今已在日本25都道府縣結合地方特色推出了253種款式（包含本次3款）。而佐賀正是九州7縣中，繼鹿兒島、宮崎、福岡之後，第4個設置寶可夢人孔蓋的地方。　圖：佐賀市觀光協會／提供

【旅奇傳媒/編譯-張子凌】疫後又多一個理由去佐賀了！風靡日本的寶可夢人孔蓋5月14日首度於佐賀縣亮相，融合動漫遊戲登場角色「喵喵」及佐賀名物「熱氣球」作為主題的3款特色人孔蓋，分別鋪設於佐賀市步道、景點入口等3個地點，為市內的足下美景再添一筆，寶可夢迷千萬別錯過！

1. 喵喵人孔蓋

設置點：楠風廣場ARKS南側

地址：佐賀市松原1丁目1-1

▲喵喵人孔蓋設置點。　圖：佐賀市觀光協會／提供
▲喵喵人孔蓋設置點。　圖：佐賀市觀光協會／提供

2. 喵喵（阿羅拉的樣子）人孔蓋

設置點：大隈重信記念館入口

地址：佐賀市水ヶ江2丁目11-11

▲喵喵（阿羅拉的樣子）人孔蓋設置點。　圖：佐賀市觀光協會／提供
▲喵喵（阿羅拉的樣子）人孔蓋設置點。　圖：佐賀市觀光協會／提供

3. 喵喵（伽勒爾的樣子）人孔蓋

設置點：佐賀縣廳東南側「志之森(こころざしのもり)」十字路口步道

地址：佐賀市城内1-1-59

▲喵喵（伽勒爾的樣子）人孔蓋設置點。　圖：佐賀市觀光協會／提供
▲喵喵（伽勒爾的樣子）人孔蓋設置點。　圖：佐賀市觀光協會／提供

除此之外，佐賀市還有許多吸睛度爆棚的藝術人孔蓋，像是和知名遊戲《復活邪神（SaGa）》系列合作推出的「Romancing佐賀人孔蓋」、以及超人氣動漫「佐賀偶像是傳奇」的人孔蓋等，熱愛寶可夢的忠實粉絲、熱衷收集特色人孔蓋的旅人，國境開放後不妨一起去踩點！

▲佐賀偶像是傳奇人孔蓋源櫻款設置於「唐人廣場大樓（唐人Plaza Building）」附近。　圖：佐賀市觀光協會／提供
▲佐賀偶像是傳奇人孔蓋源櫻款設置於「唐人廣場大樓（唐人Plaza Building）」附近。　圖：佐賀市觀光協會／提供

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