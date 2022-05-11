入住球型帳篷、眺望海景&博多灣夜景！九州新開幕「可住宿的公園」美瘋　

【撰文:窩日本快訊/ 窩日本】

還記得之前與大家分享過静岡 INN THE PARK住宿，體驗森林中的漂浮球形帳篷嗎？

今年3月INN THE PARK又推出了全新的住宿體驗，這一次同樣主打著「可住宿的公園」為亮點，在福岡開幕了全新的「INN THE PARK福岡」。地點位在知名的親子聖地「海之中道海濱公園」，一起來看看有什麼特別的吧！

海之中道海濱公園是個擁有豐富自然景觀的國營公園，園區內腹地廣大，有動物園、游泳池、水族館、野外劇場等設施，為了讓遠道而來的遊客可以在這裡玩得更盡興，因此INN THE PARK特地選在這裡開設第二間「可住宿的公園」為概念的住宿設施，夜晚還能欣賞博多灣美麗的景致。

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房型有四種、共30間房，每晚價格約在日幣35000到45000間，並提供兩餐。

球體帳篷

靜岡INN THE PARK推出時就造成話題的球體帳篷，這次以直徑6m打造、約兩層樓之高，最多可容納三名大人。夜晚帳篷的微微亮光還能點綴整個公園，非常有氣氛。

Glamping

直徑17m的大型帳篷，可容納四位大人，每個客房都備有暖爐客廳，冬天來也能享受溫暖的豪華露營。

Cabin

適合情侶入住的小房型，床的前方還有大片落地玻璃窗可以眺望海景與博多夜景，非常浪漫。

Suite Room

距離稍遠的Suite Room可以遠離人群、靜靜享受度假時光。房內附有浴缸可以盡情泡澡舒壓，私人露臺上可以眺望大海、享用美食餐點。

INN THE PARK福岡還設有美味的BBQ晚餐、咖啡廳與各項設施

其中最推薦的是這個以錢湯為靈感的風呂了！純白色的建築設計可以一邊泡湯、一邊欣賞博多灣的海景。

想了解更多INN THE PARK福岡的住宿體驗嗎？到官網看看吧：https://www.innthepark.jp/fukuoka/stay/

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