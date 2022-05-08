400多年神還原！ 豐臣秀吉「黃金茶室」再現佐賀 5月試行開放入內品茶
【旅奇傳媒/日本部報導】安土桃山時代，由豐臣秀吉下令製作、曾在名護屋城內組裝使用的黃金茶室，跨越400多年時空於原址神還原！繼3月27日在佐賀縣唐津市「名護屋城博物館」常設展示室公開亮相之後，5月2日～6月25日也試行開放民眾入內體驗茶道。
只要事前預約並負擔5,000日圓的體驗費，就能進到斥資千萬日圓打造的黃金茶室內品嘗抹茶、和菓子，體驗當年金字塔頂端人物都不一定能享受到的極致奢華，還能把限定黃金版的名護屋城跡御城印帶回家留念。
這間可移動組裝的黃金茶室復刻版，參考與豐臣秀吉關係親近的博多商人神屋宗湛所撰寫的茶會記「宗湛日記」復原重現。茶室空間約3張榻榻米大，職人們使用16,500片邊長11公分的正方形金箔，讓壁面、天花板、茶具（茶筅、茶巾除外）等全都包裹著黃金，可拆解成75個零件，製作費耗資3,600萬日圓。
名護屋城是過去豐臣秀吉出兵朝鮮時的據點，在當時是僅次於大阪城的日本第二大城。如今雖然少了天守等建築，仍保有壯觀的石牆，可以感受歷史的痕跡。另外，名護屋城博物館常設展示室內容也相當豐富，除了有日本列島與朝鮮半島之間的交流歷史之外，也能看到重現名護屋城與周圍城下町景致的立體模型，現在更多了黃金茶室，不論是不是歷史迷，都超值得來一趟！
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