快訊

最難忍受的不適！三千位確診居隔過來人告訴你Omicorn「魔王級症狀」

認真辦！彰縣議員散布「公務員免費4萬劑快篩」遭警函送

只一人競選！李家超獲99%超高得票率 當選新一任香港特首

400多年神還原！ 豐臣秀吉「黃金茶室」再現佐賀 5月試行開放入內品茶

旅奇傳媒 / 旅奇傳媒 TR Omnimedia
▲金碧輝煌的黃金茶室，從2021年8月起動工，費時約半年的時間製作，終於在3月27日開放遊客免費觀賞、拍照。　圖：佐賀縣文化課／提供
▲金碧輝煌的黃金茶室，從2021年8月起動工，費時約半年的時間製作，終於在3月27日開放遊客免費觀賞、拍照。　圖：佐賀縣文化課／提供

根據記載，黃金茶室共使用過9次，其中4次就在名護屋，被用來招待大名諸侯、外國使節等貴客。　圖：佐賀縣文化課／提供
根據記載，黃金茶室共使用過9次，其中4次就在名護屋，被用來招待大名諸侯、外國使節等貴客。　圖：佐賀縣文化課／提供

【旅奇傳媒/日本部報導】安土桃山時代，由豐臣秀吉下令製作、曾在名護屋城內組裝使用的黃金茶室，跨越400多年時空於原址神還原！繼3月27日在佐賀縣唐津市「名護屋城博物館」常設展示室公開亮相之後，5月2日～6月25日也試行開放民眾入內體驗茶道。

只要事前預約並負擔5,000日圓的體驗費，就能進到斥資千萬日圓打造的黃金茶室內品嘗抹茶、和菓子，體驗當年金字塔頂端人物都不一定能享受到的極致奢華，還能把限定黃金版的名護屋城跡御城印帶回家留念。

這間可移動組裝的黃金茶室復刻版，參考與豐臣秀吉關係親近的博多商人神屋宗湛所撰寫的茶會記「宗湛日記」復原重現。茶室空間約3張榻榻米大，職人們使用16,500片邊長11公分的正方形金箔，讓壁面、天花板、茶具（茶筅、茶巾除外）等全都包裹著黃金，可拆解成75個零件，製作費耗資3,600萬日圓。

名護屋城是過去豐臣秀吉出兵朝鮮時的據點，在當時是僅次於大阪城的日本第二大城。如今雖然少了天守等建築，仍保有壯觀的石牆，可以感受歷史的痕跡。另外，名護屋城博物館常設展示室內容也相當豐富，除了有日本列島與朝鮮半島之間的交流歷史之外，也能看到重現名護屋城與周圍城下町景致的立體模型，現在更多了黃金茶室，不論是不是歷史迷，都超值得來一趟！

▲名護屋城博物館外觀。　圖：元氣佐賀／提供
▲名護屋城博物館外觀。　圖：元氣佐賀／提供

◎更多佐賀自由行情報，請看「元氣佐賀」。

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

博物館 抹茶 大阪

延伸閱讀

影／超幸運！屏東購最大獎 她花974元抽到千萬輕豪宅

雙溪平林資收站服務到家 每周爆量增加

台東開挖2噸黃金落空！ 尋夢人向國產署申請展延開挖

深信台東地埋2000台斤黃金 尋夢人申請挖寶展延

相關新聞

超美味生黑鮪魚！ 來長崎不可錯過「創新四料理」 加推5月豪斯登堡繡球花節

【旅奇傳媒/責任編輯-徐意雯】提到長崎縣的鄉土美食，除了料多豐富的「什錦強棒麵」之外，還有日本三大烏龍麵「五島烏龍麵」、融合異國特色的「土耳其飯」等，都是代表性的好味道。而長崎縣除了原有的鄉土料理外，

2200萬株「無邊際金黃花海」綻放　日本九州最大油菜花田春天開花

【旅奇傳媒/編輯-張語柔】藍天與金黃花毯相映的半島美景，就到大分欣賞！坐落在國東半島前端的「長崎鼻渡假露營場」不論春夏都有大片金黃花海，春季約有2,200萬株油菜花盛開，夏季則有140萬株向日葵綻放，

春天追花趣！ 6大佐賀「人氣賞花景點」攻略 杜鵑、石楠、牡丹全收錄

【旅奇傳媒/日本部報導】百花齊放的春天，處處皆是絢麗花卉。向來以自然美景著稱的佐賀縣當然也不例外，2、3月梅花、櫻花大爆發後，杜鵑、石楠、牡丹等也將陸續加入爭豔行列，帶來春季獨有的視覺盛宴。 本篇

7大春日賞櫻、賞花景點！　長崎縣必看「櫻花名所」 百花爭妍令人驚豔

【旅奇傳媒/責任編輯-徐意雯】日本氣象株式會社日前發表最新的2022年櫻花開花預測，九州的開花日與往年相差不遠，約落在3月20日前後。長崎縣的櫻花賞花期依地點不同，從3月中旬至4月中旬為止，都有機會一

九州「粉紅色神社」超吸睛　日本唯一供奉戀愛之神、專求姻緣還能狂拍愛心美照

【旅奇傳媒/責任編輯-張語柔】境內到處都是愛心的「戀木神社」是九州知名求姻緣地點，也是日本唯一供奉戀愛之神「戀命」的神社。粉紅色外觀相當吸睛，就連神社鳥居也有愛心，彷彿踏入就能有緣份來臨！

100萬株鬱金香齊綻放！長崎豪斯登堡「鬱金香節」5大亮點

【旅奇傳媒/日本部報導】日本規模最大、最壯觀的鬱金香盛宴就在九州長崎縣的「豪斯登堡」！匯聚100萬株鬱金香的「鬱金香節」在2／26～4／10登場，園區內能欣賞多達700種品種的鬱金香，繽紛花海與歐風街

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。