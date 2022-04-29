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春天必訪！日本最大陶瓷市集「有田陶器市」 順遊伊萬里、唐津挖寶去

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有田年度盛事「有田陶器市」充滿各類型的有田燒商品，是能讓器皿控為之瘋狂的購物聖地。　圖：元氣佐賀／提供
有田年度盛事「有田陶器市」充滿各類型的有田燒商品，是能讓器皿控為之瘋狂的購物聖地。　圖：元氣佐賀／提供

【旅奇傳媒/責任編輯-張子凌】造訪陶瓷大縣「佐賀」，怎能不買個陶瓷器皿回家做紀念！春末正是掃貨的好時機，4月29日至5月5日的黃金周假期，瓷都－有田將舉辦日本最大規模的陶瓷市集「有田陶器市」，縣內主要陶瓷產地－伊萬里大川內山和唐津也會同步展開陶器市活動，各類型陶瓷器皿及和風小物任你挑，還有期間限定的美食、活動等，絕對能讓你用超值價格買得盡興、吃得開心又玩得過癮，一起看下去！

▲有田陶器市在疫情前年年湧進百萬人潮前來撿便宜，場面盛況空前。　圖：元氣佐賀／提供
▲有田陶器市在疫情前年年湧進百萬人潮前來撿便宜，場面盛況空前。　圖：元氣佐賀／提供

▌2022有田陶器市（4月29日～5月5日）

已有百年歷史的「有田陶器市」，睽違3年再度登場，從JR上有田站至JR有田站，再延伸到有田燒購物商場「Arita Será」，總長約4公里的主要範圍內，集結500家店舖，琳瑯滿目的有田燒質感好又價格實惠，保證買到賺到。像是「TONBAI塀」街道店家就有推出每日5項超值特價品，Arita Será也有提供人人有獎的抽獎活動。

此外，梶貞窯、親和．伯父山、瑞峯窯也備有與在地料亭合作的陶彩便當(需預約)，嘗完在地風味後，還可以把器皿帶走留念。而佐賀縣立九州陶瓷文化館更舉辦日本歷史最悠久的陶瓷展「有田國際陶瓷展」，讓遊客得以一窺陶瓷藝術家的精湛手藝。吃喝玩樂通通有的多元內容，足以讓人逛上一整天也捨不得離開。

▲2022有田陶器市。　圖：有田觀光協會／來源
▲2022有田陶器市。　圖：有田觀光協會／來源

▌2022伊萬里大川內山春季陶器祭（4月29日〜5月5日）

賞景、逛街一次滿足！「2022伊萬里大川內山春季陶器祭（伊万里大川内山春のやきものまつり）」，在保有30家窯元的秘窯之鄉大川內山舉辦。這裡不僅擁有山水風景畫般的山城美景，黃金周期間還會擺滿各式各樣的伊萬里燒商品，提供遊客用比平常還要划算的價格買到喜歡的東西。

只要在當地5家窯元購買商品，就能至伊萬里鍋島燒會館前參加抽獎，把奢華感滿滿的陶瓷器皿、陶板等好物帶回家。

▲2022伊萬里大川內山春季陶器祭。　圖：伊萬里鍋島燒協同組合／來源
▲2022伊萬里大川內山春季陶器祭。　圖：伊萬里鍋島燒協同組合／來源

▌2022唐津陶器祭（4月29日～5月5日）

以「食與器的結緣」為主題展開的「第10屆唐津陶器祭（唐津やきもん祭り）」，把唐津市區變身成活動展場。除了舊唐津銀行會舉行第10屆紀念主題展，展出當地窯元、陶藝家的新作品之外，在市中心的閒置店面等地也會展示、販售各類型的陶藝品。

另外，市內餐廳亦會推出與陶藝家合作的期間限定特別餐，利用唐津燒打造藝術作品般的餐點，把傳承400年的唐津燒魅力再升級！

▲2022唐津陶器祭。　圖：唐津觀光協會內唐津陶器祭實行委員會／來源
▲2022唐津陶器祭。　圖：唐津觀光協會內唐津陶器祭實行委員會／來源

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