2200萬株「無邊際金黃花海」綻放 日本九州最大油菜花田春天開花
【旅奇傳媒/編輯-張語柔】藍天與金黃花毯相映的半島美景，就到大分欣賞！坐落在國東半島前端的「長崎鼻渡假露營場」不論春夏都有大片金黃花海，春季約有2,200萬株油菜花盛開，夏季則有140萬株向日葵綻放，是一覺醒來就能賞花海的絕佳露營地。
油菜花期較長，3月中旬～4月中旬來訪都能一睹風采，而4月初起還有機會看到櫻花點綴其中的春爛漫喔！
大分．長崎鼻渡假露營場
賞花期：3月中旬～4月中旬
交通：JR宇佐站搭乘往伊美方向的巴士至長崎鼻露營場入口站，徒步約20分。
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