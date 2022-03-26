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春天追花趣！ 6大佐賀「人氣賞花景點」攻略 杜鵑、石楠、牡丹全收錄

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圖：元氣佐賀／提供
圖：元氣佐賀／提供

大興善寺的一目一萬株花海區，能讓遊客充分感受數大便是美的震撼力。　圖：元氣佐賀／提供
大興善寺的一目一萬株花海區，能讓遊客充分感受數大便是美的震撼力。　圖：元氣佐賀／提供

【旅奇傳媒/日本部報導】百花齊放的春天，處處皆是絢麗花卉。向來以自然美景著稱的佐賀縣當然也不例外，2、3月梅花、櫻花大爆發後，杜鵑、石楠、牡丹等也將陸續加入爭豔行列，帶來春季獨有的視覺盛宴。

本篇收錄4、5月佐賀人氣賞花景點，快把中意的地點列入願望清單，明年揪上旅伴一同踏上追花之旅吧！

▌基山町　大興善寺

佐賀縣東北端的千年古刹「大興善寺」，暱稱為杜鵑花寺。在本堂後山、7.5萬平方公尺大的契園中，種有5萬株杜鵑花，當中甚至有名為「一目一萬株」的多色花海區，壯觀程度可見一斑。

▌鹿島市　東山公園（祐德稻荷神社外苑）

賞花拍照、參拜祈願一次滿足！祐德稻荷神社外苑「東山公園」，春有櫻花、夏有牽牛花、秋有大波斯菊、冬有梅花，四季面貌均不同，每次來都能保有新鮮感。特別是4月中旬～5月上旬5萬株杜鵑蔓延整片山坡的壯闊景致，絕對能讓追花族一眼難忘，推薦在參拜前後一同順遊。

▲東山公園。　圖：佐賀縣觀光連盟／來源
▲東山公園。　圖：佐賀縣觀光連盟／來源

▌武雄市　御船山樂園

春季的御船山樂園，魅力無極限！以海拔210公尺的御船山岩壁為背景，山腳下15萬坪大的杜鵑花谷約有20萬株久留米杜鵑盛放，看起來就像是遺世獨立的人間仙境。除此之外，高度達3公尺的平戶杜鵑群、樹齡推估200年的大杜鵑也都是頗具看頭的亮點。

▲御船山樂園。　圖：元氣佐賀／提供
▲御船山樂園。　圖：元氣佐賀／提供

▌唐津市　鏡山

海拔284公尺的唐津市鏡山，以從山頂展望台望出去的日本三大松原「虹之松原」及唐津灣美景驚豔無數旅人。日本黃金周前後更有平戶杜鵑、滿天星等數千株花卉競相綻放的盛景，想來張置身在紅色花毯的千讚網紅照，來這就對了！

▲鏡山。　圖：佐賀縣觀光連盟／來源
▲鏡山。　圖：佐賀縣觀光連盟／來源

▌唐津市　牡丹與芍藥祭

比臉還大的巨無霸牡丹這裡看！年年在牡丹與綠之丘公園舉辦的牡丹與芍藥祭，今年4月9日開跑。九州最大規模的牡丹園將展出上百種牡丹花，數量達2,000株，其中還包含花型比臉大的牡丹，直徑約有30公分。而芍藥園則集結了30種形色各異的芍藥，合計約有3萬株在此華麗綻放。

▲牡丹與芍藥祭。　圖：佐賀縣觀光連盟／來源
▲牡丹與芍藥祭。　圖：佐賀縣觀光連盟／來源

▌神埼市　淨德寺

隱身在脊振山半山腰的淨德寺，有石楠花寺之稱。由於位處山岳地帶，這裡的石楠花花色特別鮮艷。4月下旬起是觀賞盛開花景的好時節，推薦可以沿著石楠花之森的步道，感受被上萬株繽紛花海簇擁的療癒感。另外，佐賀縣15棵銘木之一的珍貴古樹「弁財天石楠花」亦是一大看點，樹高約2層樓，超適合拿來當背景花牆拍照留念。

▲淨德寺。　圖：佐賀縣觀光連盟／來源
▲淨德寺。　圖：佐賀縣觀光連盟／來源

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