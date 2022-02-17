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100萬株鬱金香齊綻放！長崎豪斯登堡「鬱金香節」5大亮點

旅奇傳媒 / 旅奇傳媒 TR Omnimedia

豪斯登堡鬱金香節活動即將開跑！　圖：豪斯登堡／提供
豪斯登堡鬱金香節活動即將開跑！　圖：豪斯登堡／提供

【旅奇傳媒/日本部報導】日本規模最大、最壯觀的鬱金香盛宴就在九州長崎縣的「豪斯登堡」！匯聚100萬株鬱金香的「鬱金香節」在2／26～4／10登場，園區內能欣賞多達700種品種的鬱金香，繽紛花海與歐風街景、大型風車交織出浪漫世界。

■花卉道路

▲讓人彷彿置身歐洲的豪斯登堡，在鬱金香節期間更是美上加美。　圖：豪斯登堡／提供
▲讓人彷彿置身歐洲的豪斯登堡，在鬱金香節期間更是美上加美。　圖：豪斯登堡／提供

花卉道路擁有一望無際、色彩鮮豔的條狀花海，就像是以鬱金香編織出長長的花朵地毯般。推薦在花海以巨大風車為背景拍美照，留下繽紛豪斯登堡回憶。

■Bastion廣場

豪斯登堡品種去年起正式在鬱金香節登場，讓遊客得以一睹10萬株齊放的壯觀景象。　圖：豪斯登堡／提供
豪斯登堡品種去年起正式在鬱金香節登場，讓遊客得以一睹10萬株齊放的壯觀景象。　圖：豪斯登堡／提供

與園區同名的鬱金香品種「豪斯登堡」是為了紀念日本與荷蘭雙方友好400周年，在2000年被命名的花種。

此款鬱金香的花型與花色皆相當特殊，白色花苞在開花後會逐漸出現粉色、桃粉色漸層，花瓣邊緣散開的模樣則被形容像穿了輕盈的白色禮服，隨風搖曳相當美麗。

■花之廣場

▲一起在夢幻的蝴蝶椅上拍紀念照吧。　圖：豪斯登堡／提供
▲一起在夢幻的蝴蝶椅上拍紀念照吧。　圖：豪斯登堡／提供

擁有皇冠與蝴蝶紀念碑的「花之廣場」位於阿姆斯特丹城，能同時欣賞歐風建築與花海美景。廣場周圍設有蝴蝶造型座椅，坐上去彷彿身後長出夢幻翅膀般，是園區內不可錯過的打卡地點！

■「豪斯登堡宮殿」打造特色花海

▲色彩鮮艷的鬱金香花海與後方豪斯登堡宮殿形成如明信片般的絕美風光。　圖：豪斯登堡／提供
▲色彩鮮艷的鬱金香花海與後方豪斯登堡宮殿形成如明信片般的絕美風光。　圖：豪斯登堡／提供

豪斯登堡的地標「豪斯登堡宮殿」以荷蘭知名景點，同時也是世界最大規模的鬱金香公園「庫肯霍夫公園」為設計靈感，在前庭打造出五顏六色的鬱金香大道，能夠在此一次欣賞多元鬱金香品種。

■越夜越美麗！鬱金香節晚上也好逛

▲花之廣場夜間點燈樣貌。　圖：豪斯登堡／提供
▲花之廣場夜間點燈樣貌。　圖：豪斯登堡／提供

不只白天美麗，夜色與點燈陪伴下晚上逛鬱金香節也精彩！遊客能選擇在「豪斯登堡宮殿」或「花之廣場」欣賞鬱金香與彩燈共舞，或是在「花卉道路」飽覽夜間點燈、水舞聲光秀與繽紛花海，無論玩哪條路線都看點十足。

▲從「花卉道路」能眺望日本最大規模、全長85公尺的水舞聲光秀「Water Magic」。　圖：豪斯登堡／提供
▲從「花卉道路」能眺望日本最大規模、全長85公尺的水舞聲光秀「Water Magic」。　圖：豪斯登堡／提供

位於「花卉道路」區域，外型維妙維肖的「光之鬱金香」可說是世界首創，為晚上逛鬱金香節不可錯過的魅力亮點。使用OLED技術打造，花朵不只會發光，還會隨著輕快的音樂節奏閃爍，在鬱金香節期間，每晚都為遊客帶來高科技花海彩燈秀。

▲光之鬱金香花海約有5,000株，魅力絲毫不輸真實鬱金香花海。　圖：豪斯登堡／提供
▲光之鬱金香花海約有5,000株，魅力絲毫不輸真實鬱金香花海。　圖：豪斯登堡／提供

＜豪斯登堡鬱金香節＞

期間：2022／2／26～4／10

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花海 公園 美景

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