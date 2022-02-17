100萬株鬱金香齊綻放！長崎豪斯登堡「鬱金香節」5大亮點
【旅奇傳媒/日本部報導】日本規模最大、最壯觀的鬱金香盛宴就在九州長崎縣的「豪斯登堡」！匯聚100萬株鬱金香的「鬱金香節」在2／26～4／10登場，園區內能欣賞多達700種品種的鬱金香，繽紛花海與歐風街景、大型風車交織出浪漫世界。
■花卉道路
花卉道路擁有一望無際、色彩鮮豔的條狀花海，就像是以鬱金香編織出長長的花朵地毯般。推薦在花海以巨大風車為背景拍美照，留下繽紛豪斯登堡回憶。
■Bastion廣場
與園區同名的鬱金香品種「豪斯登堡」是為了紀念日本與荷蘭雙方友好400周年，在2000年被命名的花種。
此款鬱金香的花型與花色皆相當特殊，白色花苞在開花後會逐漸出現粉色、桃粉色漸層，花瓣邊緣散開的模樣則被形容像穿了輕盈的白色禮服，隨風搖曳相當美麗。
■花之廣場
擁有皇冠與蝴蝶紀念碑的「花之廣場」位於阿姆斯特丹城，能同時欣賞歐風建築與花海美景。廣場周圍設有蝴蝶造型座椅，坐上去彷彿身後長出夢幻翅膀般，是園區內不可錯過的打卡地點！
■「豪斯登堡宮殿」打造特色花海
豪斯登堡的地標「豪斯登堡宮殿」以荷蘭知名景點，同時也是世界最大規模的鬱金香公園「庫肯霍夫公園」為設計靈感，在前庭打造出五顏六色的鬱金香大道，能夠在此一次欣賞多元鬱金香品種。
■越夜越美麗！鬱金香節晚上也好逛
不只白天美麗，夜色與點燈陪伴下晚上逛鬱金香節也精彩！遊客能選擇在「豪斯登堡宮殿」或「花之廣場」欣賞鬱金香與彩燈共舞，或是在「花卉道路」飽覽夜間點燈、水舞聲光秀與繽紛花海，無論玩哪條路線都看點十足。
位於「花卉道路」區域，外型維妙維肖的「光之鬱金香」可說是世界首創，為晚上逛鬱金香節不可錯過的魅力亮點。使用OLED技術打造，花朵不只會發光，還會隨著輕快的音樂節奏閃爍，在鬱金香節期間，每晚都為遊客帶來高科技花海彩燈秀。
＜豪斯登堡鬱金香節＞
期間：2022／2／26～4／10
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