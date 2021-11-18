上一堂豐川歷史課！ 日本騎單車朝聖千狐石像、松林大道、赤塚山梅園

豐川稻荷神社的靈狐塚充滿神秘氣息。 圖：愛知縣東三河總局／提供

【旅奇傳媒／責任編輯-蔡雅雯】後疫情時代，騎單車出遊不只是旅行，也能學習到歷史文化的深度！

愛知縣東三河地區推出「豐川歷史探訪單車路線」，從交通便利的豐橋站出發，途經昔日的東海道宿場、最大規模的國分尼寺遺址、以及名列日本三大稻荷神社之一的豐川稻荷神社等，是一條可以深入了解豐川市歷史文化的騎遊路線。同時，這條路線起點和終點雖然都在豐橋車站，騎車經過的豐川沿岸道路其實交通車流極少，不但可以安心騎車，還能欣賞豐川溪流與豐橋平原的風光。

▍ 豐川歷史探訪單車路線大公開 ▍

▲豐橋車站。 圖：愛知縣東三河總局／提供

第1站 【START】【FINISH】豊橋車站

新幹線車站，是整個東三河地區的中心地標，也是各種單車騎遊路線的起始地，交通便利。

・地址：豐橋市花田町西宿

▲御油松林大道&御油松林大道資料館。 圖：愛知縣東三河總局／提供

第2站 御油松林大道&御油松林大道資料館

江戶時代所種下的300棵巨大松樹威風凜凜矗立在此，綿延約600公尺之長，也被指定為「國家天然紀念物」。

・地址：豐川市御油町並松20周邊&豐川市御油町美世賜183

▲大橋屋。 圖：愛知縣東三河總局／提供

第3站 大橋屋

江戶時代東海道赤坂宿的旅館，據說是1809年遭受到火災後的現存建築，如今依然能感受到歷史的痕跡。

・地址：豐川市赤坂町紅里127-1

▲三河國分尼寺跡史跡公園。 圖：愛知縣東三河總局／提供

第4站 三河國分尼寺跡史跡公園

西元741年受命聖武天皇的聖旨所建的國分尼寺遺址整備而成的公園。緊鄰三河天平之里資料館，珍藏著古代三河國中心地的豐富史料。

・地址：豐川市八幡町忍地127-1

▲赤塚山公園。 圖：愛知縣東三河總局／提供

《延伸順遊》赤塚山公園

公園內腹地廣大，季節花卉引人入勝。最人氣的首推2月中旬到3月中旬滿開的梅園，共有25品種278株梅花可以盡情欣賞。

・地址：豐川市市田町東堤上1-30

▲豐川稻荷神社和靈狐塚。 圖：愛知縣東三河總局／提供

第5站 豐川稻荷神社

創建於西元1441年，已有近580年歷史，每年約有500萬人前來參拜！境內最引人注目的就是擺滿了狐狸石像的靈狐塚，這些石像都是由還願的信徒所獻納，大大小小竟然超過1,000尊，恢弘的氣勢可說是必看景點。

・地址：豐川市豐川町1

【FINISH】豊橋車站

▍豐川歷史探訪單車路線Quick View ▍

路線總距離：38.8公里

最大標高差：79公尺

全程所需時間：約3小時40分

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豐川歷史探訪單車路線Quick View

▍ 快速認識東三河地區 ▍

包含豐根村、設樂町、東榮町、新城市、豐川市、豐橋市、蒲郡市、田原市共8小城，介於東京與大阪兩地中間，從兩地搭新幹線到最近的豐橋市約90分鐘，從名古屋搭新幹線也只需20分鐘。

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