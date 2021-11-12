快訊

影／玉山下雪了白茫茫一片！ 氣象局：上午仍可能斷斷續續降雪

恐龍化石的寶庫！長崎市全新「恐龍博物館」開幕，周邊順遊超充實

旅奇傳媒 / 旅奇傳媒 TR Omnimedia
館內亮點的機器暴龍高度將近6公尺，逼真的外表跟吼叫聲彷彿真正的恐龍再生。　圖：長崎市恐龍博物館／提供
館內亮點的機器暴龍高度將近6公尺，逼真的外表跟吼叫聲彷彿真正的恐龍再生。　圖：長崎市恐龍博物館／提供

【旅奇傳媒/責任編輯-徐意雯】「長崎市恐龍博物館」於10月29日落成，為日本三大恐龍博物館之一，地點位於野母崎地區，是繼福井、熊本之後，最具規模的恐龍博物館。館內以在長崎發現、生存的恐龍為主題展開，各種壯觀的標本、擬真的機器恐龍等，帶給遊客震撼的體驗。博物館與周邊景點合稱為「長崎野母崎恐龍公園」，一同順遊行程更加充實。

長崎半島西海岸的岩層包含有8,100萬年前恐龍生存時代的「三瀨層」地層，在2010年發掘到首塊恐龍化石以來，至今已發現1,300塊以上，是日本國內屈指可數的化石產地。當中最受人注目的是推估身長9公尺以上，日本最大級的鴨嘴龍肩胛骨化石。而在野母崎地區發掘到的化石數量最為豐富，因此恐龍博物館便在此地落成。

 

長崎市恐龍博物館外觀。　圖片提供：長崎市恐龍博物館.jpg
長崎市恐龍博物館外觀。　圖片提供：長崎市恐龍博物館.jpg

長崎市恐龍博物館」占地約4,400平方公尺，光是常設展示室，就有約180件標本。館內不只有日本國內首度發現的大型暴龍牙齒等長崎在地化石，也設有體驗區，可用手觸摸真正的三角龍角等。特別的是，這裡還有世界最大的霸王龍全身骨骼複製品，全長約13公尺，全世界只在長崎看得到！另一個參觀亮點則是約5.7公尺長、2.6公尺高的機器暴龍，逼真地重現了羽毛、鱗甲，還會擺動身體發出嘶吼聲，活靈活現的樣貌彷彿來到侏儸紀公園。

 

世界最大的霸王龍全身骨骼複製品，高度達13公尺。　圖：長崎市恐龍博物館／提供
世界最大的霸王龍全身骨骼複製品，高度達13公尺。　圖：長崎市恐龍博物館／提供

恐龍博物館外的兒童廣場設置了恐龍與化石元素的各類型遊樂設施，免費供大人小孩拍照玩耍。一旁的水仙之丘公園，春天有櫻花、夏天有繡球花，冬季還有千萬株水仙花盛開的美景，且能遠眺軍艦島，風景十分壯麗。想更了解世界遺產軍艦島，則可來軍艦島資料館了解過去歷史，再搭上遊覽船登島親眼體驗其風情。

 

從水仙之丘公園能遠眺到軍艦島。　圖：長崎縣觀光連盟／提供
從水仙之丘公園能遠眺到軍艦島。　圖：長崎縣觀光連盟／提供

另外，野母崎地區也是日本數一數二的伊勢龍蝦漁場，每年8、9月當地會舉辦伊勢龍蝦祭，吸引大批饕客前來品嘗肉質Q彈、味道濃厚的龍蝦料理，喜歡吃海鮮的人千萬別錯過！玩累了則可入住5月開幕的飯店「Nomon長崎」，全館皆為可看見軍艦島的海景房，還有日本罕見的高濃度碳酸泉溫泉，能夠洗去旅途的疲憊。

 

野母崎伊勢龍蝦祭中，可以品嘗到各種鮮美的龍蝦料理。　圖：長崎縣觀光連盟／提供
野母崎伊勢龍蝦祭中，可以品嘗到各種鮮美的龍蝦料理。　圖：長崎縣觀光連盟／提供

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

博物館 公園 龍蝦

延伸閱讀

晚上也能參觀科博館！網友驚問：「展品會動起來嗎？」

恐龍的皮闖金音暴哭 秒殺演唱會加碼了

國家地理新鮮聞：一億年的蜘蛛化石 眼睛依然發光

詹朴操刀中衛新制服 紙飛機、恐龍元素 注入活潑可愛感

相關新聞

恐龍化石的寶庫！長崎市全新「恐龍博物館」開幕，周邊順遊超充實

【旅奇傳媒/責任編輯-徐意雯】「長崎市恐龍博物館」於10月29日落成，為日本三大恐龍博物館之一，地點位於野母崎地區，是繼福井、熊本之後，最具規模的恐龍博物館。館內以在長崎發現、生存的恐龍為主題展開，各

跟楓打卡、時空換裝！「秋季有田陶器市」超好逛，吃喝玩樂通通有

【旅奇傳媒/編譯-張子凌】秋遊佐賀賞楓之餘，把擁有400年歷史的日本瓷器發源地「有田町」變成活動會場的有田陶器市更是值得一看！ 「2021秋季有田陶器市」即將於11月19日盛大展開，今年特別在10

把佐賀縣變身「布丁縣」？ 鍋燒布丁、人妻布丁..日本地方創生有新梗！

【旅奇傳媒/責任編輯-蔡雅雯】這幾年「地方創生」無論在日本或台灣都是熱門議題。佐賀縣「大富牧場 FLYING COW」布丁店的老闆大富藍子發現佐賀人的布丁消費量日本第1、佐賀的布丁支出金額全日本第1，

離島度假就來長崎縣壹岐！ 「在地美食x海濱豪華露營」超愜意

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 【旅奇傳媒/日本部報導】長崎縣擁有多達971座島嶼，數量高居日本第一，想要享受悠閒的離島旅行，當地豐富的島嶼觀光資源，絕對能滿足旅客需求。縣內的「壹岐島」

「雲霄飛車橋」垂直地面！鳥取島根等山陰5市 日本中國景點美食20大精選

位於日本海沿岸狹長地帶的山陰，中心一帶流傳了許多日本上古傳說神話，彷彿也讓這塊土地，以及在上面生活繁衍的人們，與神保持者千絲萬縷地連繫，也因此讓這裡有著日本歷史起源之地一說。自靈峰大山，走到眾神降臨的

一夕爆紅！ 日本生茶廣告夢幻外景地 熊本「鍋瀑布」內藏玄機

熊本小國町的「鍋瀑布」之美，過去曾是日劇女王松嶋菜菜子、中谷美紀代言茶類飲料的廣告拍攝地，因而讓這個夢幻美景一夕爆紅！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。