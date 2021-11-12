恐龍化石的寶庫！長崎市全新「恐龍博物館」開幕，周邊順遊超充實

【旅奇傳媒/責任編輯-徐意雯】「長崎市恐龍博物館」於10月29日落成，為日本三大恐龍博物館之一，地點位於野母崎地區，是繼福井、熊本之後，最具規模的恐龍博物館。館內以在長崎發現、生存的恐龍為主題展開，各種壯觀的標本、擬真的機器恐龍等，帶給遊客震撼的體驗。博物館與周邊景點合稱為「長崎野母崎恐龍公園」，一同順遊行程更加充實。

長崎半島西海岸的岩層包含有8,100萬年前恐龍生存時代的「三瀨層」地層，在2010年發掘到首塊恐龍化石以來，至今已發現1,300塊以上，是日本國內屈指可數的化石產地。當中最受人注目的是推估身長9公尺以上，日本最大級的鴨嘴龍肩胛骨化石。而在野母崎地區發掘到的化石數量最為豐富，因此恐龍博物館便在此地落成。

長崎市恐龍博物館外觀。 圖片提供：長崎市恐龍博物館.jpg

「長崎市恐龍博物館」占地約4,400平方公尺，光是常設展示室，就有約180件標本。館內不只有日本國內首度發現的大型暴龍牙齒等長崎在地化石，也設有體驗區，可用手觸摸真正的三角龍角等。特別的是，這裡還有世界最大的霸王龍全身骨骼複製品，全長約13公尺，全世界只在長崎看得到！另一個參觀亮點則是約5.7公尺長、2.6公尺高的機器暴龍，逼真地重現了羽毛、鱗甲，還會擺動身體發出嘶吼聲，活靈活現的樣貌彷彿來到侏儸紀公園。

世界最大的霸王龍全身骨骼複製品，高度達13公尺。 圖：長崎市恐龍博物館／提供

恐龍博物館外的兒童廣場設置了恐龍與化石元素的各類型遊樂設施，免費供大人小孩拍照玩耍。一旁的水仙之丘公園，春天有櫻花、夏天有繡球花，冬季還有千萬株水仙花盛開的美景，且能遠眺軍艦島，風景十分壯麗。想更了解世界遺產軍艦島，則可來軍艦島資料館了解過去歷史，再搭上遊覽船登島親眼體驗其風情。

從水仙之丘公園能遠眺到軍艦島。 圖：長崎縣觀光連盟／提供

另外，野母崎地區也是日本數一數二的伊勢龍蝦漁場，每年8、9月當地會舉辦伊勢龍蝦祭，吸引大批饕客前來品嘗肉質Q彈、味道濃厚的龍蝦料理，喜歡吃海鮮的人千萬別錯過！玩累了則可入住5月開幕的飯店「Nomon長崎」，全館皆為可看見軍艦島的海景房，還有日本罕見的高濃度碳酸泉溫泉，能夠洗去旅途的疲憊。

野母崎伊勢龍蝦祭中，可以品嘗到各種鮮美的龍蝦料理。 圖：長崎縣觀光連盟／提供

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