2022佐賀新玩法！西九州嶄新D&S列車「雙星4047」明年秋季上路

【旅奇傳媒/編譯-張子凌】想深度漫遊佐賀嗎？繼JR九州觀光列車「36+3」、2022年開通的西九州新幹線「海鷗號（かもめ）」後，佐賀鐵道旅行又多一個新方式囉！

結合西九州新幹線（武雄溫泉－長崎）開業，JR九州將同步推出新款D&S列車，預計2022年秋季上路。屆時只要新台幣1,000元上下（4,180日圓）就能搭乘特色列車從佐賀（武雄溫泉）出發，途經東部的鹿島、太良，一路欣賞沿海風光南下至長崎，讓佐賀－長崎自由行能玩得更多采多姿！

▲太良町超人氣打卡景點「大魚神社海上鳥居」。 圖：元氣佐賀／提供

▌列車名稱

新款D&S列車命名為「ふたつ星4047」（暫譯雙星4047），雙星代表著佐賀、長崎兩縣，而4047則是取自新型列車使用的柴聯車「KiHa 40、47」。

▌列車設計

列車邀來設計過豪華寢台列車「九州七星號」、鹿兒島黑白觀光列車「指宿之玉手箱」等無數觀光列車的設計大師－水戶岡銳治操刀。雖然目前尚未公布模擬圖，但光聽到設計師的名字，就已讓人不禁期待起它的新風貌。

▲豪華列車「九州七星號」彰顯出滿滿的華麗感。 圖：九州旅客鐵道株式會社／提供

▌運行路線

相較於行駛在內陸的西九州新幹線，新觀光列車以「巡遊西九州大海」為概念，大致沿著鄰近海岸線的長崎本線、大村線行駛。依照路線的不同，可欣賞日本潮差最大的有明海、海面平靜的大村灣，感受2種不同的海洋風情。

列車行駛日以週末、國定假日為主，上、下午各有一班車。上午班次從「武雄溫泉站」發車，經由長崎本線至「長崎站」。下午班次則會從「長崎站」出發，經大村線至「豪斯登堡站」等，最後回到「武雄溫泉站」，繞行西九州一圈，單趟路程約3小時。

▲「雙星4047」路線圖。藍線為上午班次，紅線則是下午班次。 圖：九州旅客鐵道株式會社／提供

▌搭乘費用

「雙星4047」為全車指定席的特急列車，除基本車資外，需額外購買指定席特急券。目前公告武雄溫泉站出發至長崎站的票價為4,180日圓，更多資訊可參考「元氣佐賀」。

◎詳細列車設計、運行時間、停留車站、車內服務等，後續將陸續公布。

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