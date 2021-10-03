把佐賀縣變身「布丁縣」？ 鍋燒布丁、人妻布丁..日本地方創生有新梗！

佐賀「大富牧場 FLYING COW」布丁店的老闆大富藍子推出佐賀布丁地圖，積極推動佐賀縣變成布丁縣。 圖：大富藍子/提供

【旅奇傳媒/責任編輯-蔡雅雯】這幾年「地方創生」無論在日本或台灣都是熱門議題。佐賀縣「大富牧場 FLYING COW」布丁店的老闆大富藍子發現佐賀人的布丁消費量日本第1、佐賀的布丁支出金額全日本第1，別出心裁在去年提出了「把佐賀縣變成布丁縣」的構想！並且立刻付諸實行走遍佐賀收集了49種布丁製成「佐賀布丁地圖」，已於今年8月8日推出，在佐賀機場、縣內觀光案內所和介紹店家中擺放；同時也成立「把佐賀變成布丁縣實行委員會」，積極推動佐賀縣變成布丁縣。

佐賀布丁地圖共收錄49種別具特色的布丁。 圖：大富藍子/提供

大富藍子的布丁地圖是以甜度、硬度、牛奶感、雞蛋感來做評比和推薦，刊出的店家都好有特色，例如使用迷你鍋盛放的「鍋燒布丁」、壽司店熱賣的超感動「人妻布丁」、 居酒屋特製的「日本酒布丁」、以及自家製作濃郁的「牧場布丁3」等等，讓人超想拿著這張地圖按圖索驥吃布丁去。

佐賀布丁地圖推出後，不僅在佐賀縣內、也在日本其他地區成為話題，大富藍子說：已經有刊載店家表示被介紹的布丁銷量大增，更有不少人拿著地圖按圖索驥去買布丁。未來也不排除會有布丁地圖第二彈的誕生。最近更連國際布丁協會的會長都找上門來一起聊布丁的未來大計。

大富藍子創意無限，據說目前正在研發布丁體操，希望可以讓「佐賀縣是布丁縣」的話題更加熱烈！

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