來一口經典長崎蛋糕！ 咖啡傳入的港町 「長崎」特色咖啡館巡禮

▲NGS COFFEE招牌的拿鐵布丁，上方還豪邁地放了一球冰淇淋。 圖：NGS COFFEE／提供

【旅奇傳媒/責任編輯-徐意雯】作為日本鎖國時代的唯一對外貿易港口，許多新奇事物都是從長崎傳入的，除了砂糖、巧克力外，多數人每天要喝上一杯醒腦的「咖啡」也是經由長崎進入日本人的日常生活中。造訪長崎時，別忘了安排幾間特色咖啡店，作為旅程中補充能量的休憩站，也能更深刻感受長崎的魅力喔！

《NGS COFFEE》

NGS COFFEE鄰近長崎車站，交通極為方便，可利用候車時的零碎時間來此一訪。NGS店名源於長崎機場的代碼，店面設計也以此為概念，雖然簡約但充滿了旅行氣氛。咖啡的杯身上印著彷若登機證的圖案，熱摩卡及巧克力牛奶上面還有用巧克力粉製作出的飛機圖案，這種有貌似要出發去旅行的興奮感，與咖啡因相乘，讓人精神更為振奮。

▲NGS COFFEE 外觀，店外的行李箱讓旅行氣氛更加濃厚。 圖：NGS COFFEE／提供

▲熱飲上用巧克力粉做出的飛機圖案，除了摩卡及巧克力牛奶外，部分飲料可加價選擇。 圖：NGS COFFEE／提供

《Café & Bar UMINO》

位於長崎車站旁購物商場內的Café & Bar UMINO，開業於1955年，是超過一甲子的老店。現點現泡的咖啡滋味濃厚，也有冷萃咖啡等多種選擇。招牌餐點為「水果三明治」，柔軟的白吐司中夾著濃厚鮮奶油，裏頭妝點著季節性水果，酸酸甜甜的滋味吃起來與外觀相反，非常清爽不膩口。這裡也能品嘗到長崎的懷舊冰品「蛋蜜雪泥」與其他各類輕食，是菜色選擇非常豐富的咖啡店。

▲Café & Bar UMINO的招牌水果三明治。 圖：旅奇廣告／提供

《南蠻茶屋》

店名與咖啡乍看毫無關係的南蠻茶屋，其實是間純正的咖啡館，因為咖啡剛傳入日本時，就被稱為「南蠻茶」。利用超過170年的古民家改裝的店內，擺飾著各種大大小小的古老時鐘以及骨董，在昏黃的燈光下，彷彿時光停滯在昭和年代，從未往前邁進。來此品嘗濃厚香醇的南蠻茶之外，推薦搭配招牌輕乳酪蛋糕，尖塔般的造型也十分有趣。

▲色調沉穩的木頭裝潢，也增添懷舊氣氛。 圖：旅奇廣告／提供

▲店內咖啡為過去流行的重烘培風格，搭配清爽的輕乳酪蛋糕正合適。 圖：旅奇廣告／提供

《長崎縣美術館Cafe》

長崎縣美術館由知名建築大師隈研吾所設計，利用大片玻璃所製成的鋼構建築充滿開放感，和長崎港邊的水、森林融為一體。2樓的咖啡廳位於銜接兩棟主建築的空橋上，透過整片落地窗可以看見下方的運河。咖啡廳裡的桌椅也出自隈研吾的設計，咖啡杯及食器等則為長崎代表的波佐見燒。美術館為免費入館，除了咖啡廳之外，頂樓還能眺望長崎港美景，十分推薦來此一遊。

▲長崎縣美術館由隈研吾所設計打造。 圖：長崎縣觀光連盟／提供

▲咖啡廳的桌椅都是由隈研吾所設計的。 圖：長崎縣美術館／提供

《自由亭喫茶室》

自由亭為江戶時代末期，最早由日本人主廚提供西洋料理的餐廳，可說是日本西洋料理的起源地。這棟西洋風老建築後遷至哥拉巴園內保存，現在作為咖啡店對外開放。招牌為花上24小時所萃取的荷蘭冰滴咖啡，可搭配長崎蛋糕等甜點享用。室內保留華麗又復古的裝潢，從窗邊可欣賞到長崎港。

▲自由亭外觀是棟摩登的洋風建築。 圖：旅奇廣告／提供

▲經典的長崎蛋糕下午茶搭配。 圖：旅奇廣告／提供

《稻佐山山頂餐廳ITADAKI》

今年7月18日開幕的稻佐山山頂餐廳ITADAKI位於展望台內，延攬長崎縣五島市出身的米其林主廚，利用長崎地產食材，提供各種美味料理。長崎不僅夜景美麗，日間的山城港町風情也十分迷人。下次就來ITADAKI，一邊享用咖啡、一邊欣賞居高臨下的風景，感受長崎之美吧。

▲ITADAKI今年7月中旬才新開幕，可眺望到絕佳景色。 圖：Japanet Holdings／提供

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野