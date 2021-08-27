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梨子葡萄便宜吃！佐賀「一日農夫採果樂」 一路採至9月底

聯合新聞網 / 旅奇傳媒 TR Omnimedia
▲採果體驗可以享受親自摘採及大啖時令水果的樂趣，不論大人、小孩都能玩得開心。 　圖：伊萬里市觀光協會／提供
▲採果體驗可以享受親自摘採及大啖時令水果的樂趣，不論大人、小孩都能玩得開心。 　圖：伊萬里市觀光協會／提供

【旅奇傳媒/記者-張子凌】來日本旅遊，當然不能錯過當季香甜水果！被譽為水果故鄉的佐賀縣伊萬里市是西日本數一數二的梨子生產地，擁有高品質、鮮甜多汁的伊萬里梨，還有顆粒飽滿的巨峰葡萄，讓人一吃就難忘。夏秋之際正值這兩種水果的產季，伊萬里市近郊道路休息站「伊萬里故鄉村」周邊5家觀光農園特別舉辦採果體驗，即日起至9月30日開放免費入園，採多少算多少，用親民的價格就能品嘗到最優質新鮮的道地美味。

採無袋式栽培的伊萬里梨，在充沛陽光的照射下，果肉更加香甜。不論是多汁甜美的「豐水」，或是果實大顆、口感綿軟的「新高」，每公斤都只要500日圓。除了伊萬里故鄉村旁的「井手野梨園」，距離伊萬里故鄉村10分鐘車程的「伊萬里梨重橋三水園」、「伊萬里梨重橋梨香園」也都能化身一日果農，體驗採摘的樂趣！

▲果實飽滿的伊萬里梨，既便宜又美味。 　圖：伊萬里市觀光協會／提供
▲果實飽滿的伊萬里梨，既便宜又美味。 　圖：伊萬里市觀光協會／提供

而有葡萄王之稱的巨峰葡萄，採果CP值亦相當高，每公斤1,000日圓的划算價格，保證讓你吃好吃滿。不管是「高瀨巨峰園」或是「大曲巨峰園」，從伊萬里故鄉村出發，皆不用5分鐘車程就能抵達。心動了嗎？下個夏天約上三五好友、家人來場佐賀採果之旅，好好吃個夠！

▲結實累累的巨峰葡萄，光看就讓人垂涎三尺。 　圖：伊萬里市觀光協會／提供
▲結實累累的巨峰葡萄，光看就讓人垂涎三尺。 　圖：伊萬里市觀光協會／提供

◎更多採果體驗情報「元氣佐賀

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