日本最浪漫的城市！ 找尋幸福傳說「長崎」隱藏愛心印記

▲眼鏡橋旁的愛心。右上角的石頭組合成英文字母i，與愛心石搭配就是我愛你之意。 圖：長崎縣觀光連盟／提供

【旅奇傳媒/責任編輯-徐意雯】你也許聽過長崎市內眼鏡橋旁的愛心石，不過你知道長崎市內還有更多藏著愛心的景點嗎？長崎市內的必訪名勝中，多處都有隱藏愛心的蹤跡，更有找到了會幸福的傳說，為旅行增添了一絲樂趣。以下介紹幾處知名景點，趕快筆記下來吧！

《眼鏡橋》

中島川上的眼鏡橋建於17世紀，是日本最早的拱形石橋，與東京都的日本橋、山口縣的錦帶橋並稱為日本三名橋。石橋倒映在水中的樣子看似眼鏡，所以被稱為眼鏡橋。中島川的河堤石牆上據說藏有20來個愛心石，位於眼鏡橋與魚市橋間的愛心石最為知名，且照相的遊客眾多，因此非常容易發現。

▲眼鏡橋為長崎市的必訪景點。 圖：長崎縣觀光連盟／提供

《哥拉巴園》

哥拉巴園內的「舊哥拉巴宅邸」是日本現存最早的洋風木造建築，也是世界遺產之一。從這裡能眺望長崎港、稻佐山等，風景十分優美。愛心石就隱藏在庭園裡方位盤的下方，找來不費工夫。另一處則是從舊哥拉巴宅邸往下走的石板路上，位置較為隱密難尋。據說情侶只要同時把手放到哥拉巴園的愛心石上，就能獲得幸福；也有碰觸愛心石願望就能成真等傳說。

▲哥拉巴園在每年的春、夏、秋三季會有期間限定的夜間開園，能眺望到長崎夜景。 圖：長崎縣觀光連盟／提供

《東山手甲十三番館》

東山手地區是過去幕府規劃給外國人居住及商業活動的居留地之一，這裡保留了許多當時的洋風建築，以及鋪著石板道路的荷蘭坡道。東山手甲十三番館為其中一棟建築，建於19世紀末，為國家登錄有形文化財，水藍色的外牆在今日看來依然不落俗套。館內免費開放參觀，也有咖啡店提供甜點套餐。這裡的愛心位於庭園的牆上，由爬藤植物所修剪而成，超巨大的尺寸不容易錯過。

▲東山手甲十三番館。 圖：長崎縣觀光連盟／提供

▲東山手甲十三番館牆上的巨大愛心由植物修剪而成。 圖：長崎縣觀光連盟／提供

《稻佐山山頂展望台》

來長崎不上稻佐山看夜景，損失可大啦！長崎與香港、摩洛哥同為世界新三大夜景之外，也是日本新三大夜景之一，璀璨炫麗的景色被盛讚為「價值一千萬美金的夜景」。稻佐山山頂展望台也有數個隱藏愛心，包括觀景台地板的嵌燈、白鶴展示物、屋外石板路等，欣賞完風景別忘了低頭看看腳邊，說不定就能看到小驚喜。此外，每晚8點至9點50分，夜景中還會定時浮現由LED組成的愛心及7種星座，耐心等待不怕看不到喔！

▲從稻佐山山頂展望台欣賞到的長崎夜景。 圖：長崎縣觀光連盟／提供

▲隱藏於夜景中愛心及天龍座點燈，每隔15分鐘會出現一次。 圖：長崎縣觀光連盟／提供

除了上述較容易找到的景點外，包括中通商店街、長崎縣廳、風頭公園、出島碼頭等地，地上的石板路也都有隱藏的愛心。下回造訪長崎時，不妨按圖索驥，來一趟尋愛之旅！

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