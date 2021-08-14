「地獄觀光路線」絕無僅有！雲仙溫泉的移動地獄，長崎試膽之旅等你挑戰

【旅奇傳媒/責任編輯-徐意雯】

長崎縣的雲仙溫泉不僅是知名的溫泉勝地，境內還有一處白煙嬝嬝、地表斑駁，彷彿重現地獄景觀的區域，被稱為「雲仙地獄」。若想體驗正宗地獄氣氛，當地還推出夜間地獄巡禮，由穿著白色和服的導遊帶著遊客，邊講述恐怖故事邊逛地獄，是雲仙溫泉獨有的試膽活動！

長崎縣內的雲仙溫泉位於島原半島中心，溫泉鄉分為古湯及新湯兩區，古湯地區從江戶時代以來，就是著名的溫泉街，傳統的和風建築、溫泉神社、寺廟林立；新湯地區則是明治時代以來，作為外國人的避暑勝地而繁盛，洋風建築的街景與古湯地區截然不同。鄰接古湯與新湯的地區，就是雲仙溫泉著名的景觀地「雲仙地獄」。

由於地底的水蒸氣與岩漿不斷地從縫隙中冒出，空氣中籠罩著硫磺氣味與白色煙霧，讓人彷彿置身在地獄，因此被稱為「雲仙地獄」。這一區有大大小小30多個地獄，包括大叫喚地獄、御絲地獄、清七地獄等，中間有整備良好的步道，繞一圈約一小時。途中有利用地熱噴氣設置的蒸足場，買顆用地獄蒸氣蒸煮的溫泉蛋，感受在地獄小憩一下的氣氛。

▲火山噴氣孔噴出的水蒸氣嘶鳴聲彷彿來自地獄的聲音，因此被稱為大叫喚地獄。 圖：長崎縣觀光連盟／提供

而因地表底下的熱源不停移動，2020年末雲仙地獄旁的停車場地層陷落，誕生了全新的地獄，讓地獄的範圍更加擴張。在雲仙地獄對面高台上，也將有全新的展望公園在今年內落成，從這裡能俯瞰溫泉街以及雲仙地獄樣貌。

▲利用雲仙地獄的熱氣蒸煮的溫泉蛋。 圖：長崎縣觀光連盟／提供

▲雲仙地獄提供的不是泡的足湯，而是用蒸的足蒸場，能親自感受地熱的高溫。 圖：長崎縣觀光連盟／提供

除了白天之外，夜間的雲仙地獄巡禮也是推薦的獨特體驗。身穿白色和服、臉色慘白的導遊提著燈籠，在幽暗的燈光中帶著遊客漫步於雲仙地獄中，伴隨著三味線的樂音，講述不可思議的故事，充滿臨場感的震撼力令人難忘。

▲入住雲仙溫泉，晚上推薦來趟雲仙地獄的夜間巡禮。 圖：長崎縣觀光連盟／提供

▲顏藝了得的導遊，好像舒緩了一點夜間逛地獄的恐怖氣氛。 圖：長崎縣觀光連盟／提供

位於雲仙地獄旁的九州飯店，是能夠享受地獄風景的溫泉設施，館內所有客房皆面對雲仙地獄，從房間就能欣賞到雲煙瀰漫的地獄絕景。下次造訪長崎，不妨規劃一系列的地獄觀光路線，感受不同於平常的旅遊樂趣。

▲九州飯店窗外就是雲仙地獄。 圖：長崎縣觀光連盟／提供

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