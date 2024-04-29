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日本金澤隱藏版美食！ 蟹肉控必訪的「近江町食堂」 連安倍晉三都造訪過也愛吃

貪吃鬼熊熊－美食/攝影/旅遊／ 文、圖／貪吃鬼熊熊

udn走跳美食／貪吃鬼熊熊

貪吃鬼熊熊一直覺得，想找最在地的美食，往往走入市場內就能找到，例如這趟日本北陸金澤自由行，特地安排前往近江町市場內找尋在地金澤美食，感謝Ｇｏｏｇｌｅ推薦，找到了石川県金沢市青草町1內這間就連安倍晉三都造訪過也愛吃的近江町食堂，又很幸運的遇上，當地每年１１月才開放捕撈的香箱蟹，特別獨特的近江町食堂香箱丼，超推給愛吃蟹肉的朋友們喔，來安排一下這趟金澤自駕吃吃看。

近江町市場美食

近江町食堂Ｇｏｏｇｌｅ資訊

石川県金沢市美食

近江町食堂菜單

除了紙本菜單提供之外，牆壁上寫下一些隱藏版，根據經驗那是根據當天漁獲調整的。

金澤市

近江町食堂環境

除了很傳統的榻榻米之外，幸好也有提供給像我們這些觀光客較為習慣的，有椅子桌子哪種座位，冬季前往外頭溫度相當低，店家提供的暖爐相當大又舒服。

近江町食堂食記

發覺不少日本食堂都會註明（米種來源）吃過這間使用在地的米種煮的米飯，不得不說，日本米本身好吃之外，也或許金澤的水也好喝，煮起來會比大都市的米飯更好吃。

一隻兩萬日幣的加能蟹很想吃，但是預算都給昨天晚餐的能登牛了（哭哭）不知道朋友們有吃過這隻當地宇當季限定的蟹種嗎？？

香箱丼（¥３６００元）

如果預算不夠那就點，一樣也是石川縣加能在地特有的香箱吧，每年１１月開始，才開放捕撈，很羨慕日本人對於海洋與漁獲永續經營的精神，反觀ＸＸ，能撈能補都抓回來，誰會想到下一代的大海？

香箱丼內的蟹肉是直接剝好那種（免動手）蟹肉很清香，口口都是甜的，記得淋上蟹醋，會讓蟹肉表現更為有層次感，當然如果預算夠請直接吃加能蟹肉了。

金澤名物－赤鱸魚飯（¥１８８０元）

股哥翻譯不出來的魚飯（感謝曾經在日本念書的鄰居，即時用賴回傳幫熊翻譯）原來這個叫做赤鱸魚；

魚肉整個細緻到不行，魚油的脂肪隨著口腔溫度化開，天呀！吃過整個好想念，回台灣完全吃不到了怎麼辦啦（哭哭）

咦？這白飯不太一樣？？？？感覺米飯因為有魚油吧？非常香噴，好吃到不行。

白子（¥１２００元）

帶筋的白子很有口感，重點非常新鮮，所以沒有器官的味道，您問熊它的口感滋味嗎？一咬就爆開，整個像是奶油一樣的濃郁，您敢挑戰一下生食白子嗎？別怕～因為有些許的醋調味了（乖）

近江町食堂

電話：+81 76 260 7737

住址：〒630-8212 奈良県奈良市春日野町160

營業時間：07:30–17:30

文章來源：貪吃鬼熊熊－美食/攝影/旅遊 FB：貪吃鬼熊熊 旅遊/美食/攝影

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